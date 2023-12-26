Премиальное кресло с наклоном сиденья вперед и механизмом наклона. Обзор ThunderX3 CORE

Сегодня мы рассмотрим игровое кресло ThunderX3 CORE премиального уровня, получившего поддержку технологии CORE.RDY 360 TECH с поясничным упором автоматически подстраивающимся под осанку, механизм SYNC6 с несколькими вариантами регулировок в шести направлениях и 4D подлокотники. Это первая модель в которой сочетается наклон сиденья вперед и механизм синхронного наклона.

ThunderX3 CORE Modern

Комплектация и сборка

Поставляется в габаритной коробке из неокрашенного картона. Здесь нет отдельных ручек для переноски, не лишним будет позаботиться о помощи в его доставке до дома. Внутри все комплектующие дополнительно защищены и распределены по транспортировочным пакетам.

ThunderX3 CORE Modern

Необходимые винты и ключи зафиксированы в прозрачном блистере. Собрать уже можно будет самостоятельно без посторонней помощи. Начинаем с крестовины, она выполнена из металла с большой толщиной и дополнительно усиленная ребрами на каждом из лучей с внутренней стороны.

ThunderX3 CORE Modern

Ролики диаметром 75 мм. На внешней стороне декоративная накладка со стилизацией под колеса гоночного автомобиля. Выполнены из полиуретана, при движении по полу не оставляют следов.

ThunderX3 CORE Modern

Переворачиваем сиденье с предустановленными с завода подлокотниками при помощи четырех винтов каждый. На металлические опоры с помощью винтов устанавливается механизм SYNC6.

ThunderX3 CORE Modern

ThunderX3 CORE Modern

С тыльной стороны на механизм крепится Г-образная металлическая опора для последующей установки спинки.

ThunderX3 CORE Modern

В канал, расположенный в центре крестовины, ставится газлифт 4-класса. Рассчитано ThunderX3 CORE на людей с весом до 150 килограммов. На газлифт переносится сиденье с механизмом.

ThunderX3 CORE Modern

Переходим к монтажу спинки. Для ее крепления используется металлическая пластина в тыльной части. Финальным шагом останется поставить шейную подушку.

Внешний вид

Данное кресло представлено в различных вариантах цветового исполнения, которые также отличаются материалами используемыми для обивки. Во всей серии прослеживается приверженность строгому стилю.

ThunderX3 CORE Modern

Оно габаритное, по размерам больше чем распространённый формат исполнения. Для простого понимания это скорее кресло начальника, собственно и выглядит оно премиально.

ThunderX3 CORE Modern

Технология CORE.RDY 360 TECH реализована при помощи подвижного элемента на спинке. Оно смещается в разных направлениях, подстраиваясь под осанку пользователя автоматически при посадке.

ThunderX3 CORE Modern

При этом у кресла есть выраженные боковые упоры. Здесь сохранен общий подход с «ковшом» гоночной машины. Сужающаяся спинка в районе головы с вышитым логотипом бренда.

ThunderX3 CORE Modern

В этой части устанавливается шейная подушка. Для ее фиксации используется резиновые ремни.

ThunderX3 CORE Modern

В изучаемом нами ThunderX3 CORE для обивки используется износоустойчивая экокожа. В линейке при этом представлены также варианты с тканью. Можно будет выбрать между практичностью с простой удаления загрязнений и комфортом в плане тактильных ощущений.

ThunderX3 CORE Modern

Сиденье широкое. На нем нет зазоров между основной частью и боковыми выступами. Механизм, используемый в этом кресле, дает возможность регулировать вылет сиденья относительно спинки. Так идет индивидуальный подбор посадки под рост и пожелание пользователя.

ThunderX3 CORE Modern

На обратной стороне спинки кармашек в котором можно будет хранить смартфон, планшет или интерфейсные кабели. В основе конструкции металлический каркас.

ThunderX3 CORE Modern

Подлокотники с металлическим основанием. Их рабочая поверхность обтянута материалом по тактильным ощущениям похожая на замшу. Они регулируются в четырех разных положениях. Есть легкий люфт.

ThunderX3 CORE Modern

Установленный здесь механизм предлагает продвинутый набор настроек. Это наклон сиденья, изменение высоты от пола, блокирование качания и изменение требуемого усилия для того чтобы откинуться. Доступен синхронный наклон сиденья и спинки.

ThunderX3 CORE Modern

Владелец ThunderX3 CORE также в комплекте получает универсальную подушку валик. Ее можно использовать в нескольких сценариях. Для ног упором, или для размещения рук с геймпадом.

Тесты

Кресло эксплуатировалось человеком с большим ростом и весом. Оно обеспечивает комфорт людям разного возраста. Проведя в нем значительное время не чувства дискомфорта. В сравнении с моделями где поясничная подушка регулируется по высоте, здесь оптимальная форма спинки будет всегда и при любой посадке. При этом сама функция поддержки не теряется.

ThunderX3 CORE Modern

Подушку не использовали для упора ног, но она себя отлично показала при игре на консоли, можно удобно откинуться на спинке и положив ее на колени, положить руки с джойстиком на нее.

ThunderX3 CORE Modern

ThunderX3 CORE обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThunderX3 CORE Modern – премиальное игровое кресло с выверенной эргономикой и целым рядом передовых инженерных решений в конструкции, которое также отлично подойдет консольным геймерам. Надежное исполнение конструкции, механизм с регулировками в 6 направлениях, практичная обивка, автоматическая подстройка под осанку, дополнительная подушка.
ThunderX3 CORE Modern получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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