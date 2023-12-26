Премиальное кресло с наклоном сиденья вперед и механизмом наклона. Обзор ThunderX3 CORE

Необходимые винты и ключи зафиксированы в прозрачном блистере. Собрать уже можно будет самостоятельно без посторонней помощи. Начинаем с крестовины, она выполнена из металла с большой толщиной и дополнительно усиленная ребрами на каждом из лучей с внутренней стороны.
Ролики диаметром 75 мм. На внешней стороне декоративная накладка со стилизацией под колеса гоночного автомобиля. Выполнены из полиуретана, при движении по полу не оставляют следов.
Переворачиваем сиденье с предустановленными с завода подлокотниками при помощи четырех винтов каждый. На металлические опоры с помощью винтов устанавливается механизм SYNC6.
С тыльной стороны на механизм крепится Г-образная металлическая опора для последующей установки спинки.
В канал, расположенный в центре крестовины, ставится газлифт 4-класса. Рассчитано ThunderX3 CORE на людей с весом до 150 килограммов. На газлифт переносится сиденье с механизмом.
Переходим к монтажу спинки. Для ее крепления используется металлическая пластина в тыльной части. Финальным шагом останется поставить шейную подушку.
Оно габаритное, по размерам больше чем распространённый формат исполнения. Для простого понимания это скорее кресло начальника, собственно и выглядит оно премиально.
Технология CORE.RDY 360 TECH реализована при помощи подвижного элемента на спинке. Оно смещается в разных направлениях, подстраиваясь под осанку пользователя автоматически при посадке.
При этом у кресла есть выраженные боковые упоры. Здесь сохранен общий подход с «ковшом» гоночной машины. Сужающаяся спинка в районе головы с вышитым логотипом бренда.
В этой части устанавливается шейная подушка. Для ее фиксации используется резиновые ремни.
В изучаемом нами ThunderX3 CORE для обивки используется износоустойчивая экокожа. В линейке при этом представлены также варианты с тканью. Можно будет выбрать между практичностью с простой удаления загрязнений и комфортом в плане тактильных ощущений.
Сиденье широкое. На нем нет зазоров между основной частью и боковыми выступами. Механизм, используемый в этом кресле, дает возможность регулировать вылет сиденья относительно спинки. Так идет индивидуальный подбор посадки под рост и пожелание пользователя.
На обратной стороне спинки кармашек в котором можно будет хранить смартфон, планшет или интерфейсные кабели. В основе конструкции металлический каркас.
Подлокотники с металлическим основанием. Их рабочая поверхность обтянута материалом по тактильным ощущениям похожая на замшу. Они регулируются в четырех разных положениях. Есть легкий люфт.
Установленный здесь механизм предлагает продвинутый набор настроек. Это наклон сиденья, изменение высоты от пола, блокирование качания и изменение требуемого усилия для того чтобы откинуться. Доступен синхронный наклон сиденья и спинки.
Владелец ThunderX3 CORE также в комплекте получает универсальную подушку валик. Ее можно использовать в нескольких сценариях. Для ног упором, или для размещения рук с геймпадом.
Подушку не использовали для упора ног, но она себя отлично показала при игре на консоли, можно удобно откинуться на спинке и положив ее на колени, положить руки с джойстиком на нее.