Игровое кресло с синхронным наклоном спинки и сиденья. Обзор ThunderX3 EAZE LOFT

Кресло является таким же важным атрибутом игрового сеттинга, как клавиатура или мышка, причем, именно оно решает, насколько долго и комфортно можно будет проводить время за монитором. В изучаемом сегодня ThunderX3 EAZE LOFT используется сразу ряд продвинутых элементов конструкции, это механизм SYNC4, эргономичный подголовник с боковой поддержкой, усовершенствованные подлокотники 2D и синхронный наклон спинки с сиденьем.

Комплектация и сборка

Упаковано в разобранном виде в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением на боковой части. Внутри все дополнительно упаковано и защищено пенной пленкой и «пупыркой».

Его нужно будет собрать, провести эту процедуру можно без посторонней помощи. В блистере из прозрачного пластика есть необходимые типы ключей и винтов.

Начинаем традиционно с крестовины, которая здесь выполнена из металла. Представляет собой направленные в стороны пять лучей с усиливающим ребром на внутренней стороне.

На каждый из лучей ставятся ролики. Выполнены они из полиуретана, диаметр 65 мм. Сбоку стилизация под автомобильный диск.

В отверстие по центру крестовины необходимо установить газлифт. Комплектуется кресло газлифтом 4 класса. Максимальный вес владельца, который оно выдерживает, составляет 125 килограммов.

Оставляем и переходим к сиденью. Перевернув, на стальной каркас и необходимо зафиксировать механизм SYNC4. Затягиваем четыре винта по периметру. Стойки подлокотников при этом заранее предустановлены с завода, к ним с помощью винтов подсоединяются сами подлокотники.

Внешний вид

К механизму присоединяем угловую стальную пластину, задача которой является соединение спинки и сиденья. После этого переносим сиденье на газлифт. Теперь устанавливаем и затягиваем спинку. Останется только распаковать две подушки и зафиксировать их на кресле.ThunderX3 EAZE LOFT представлено в двух расцветках: черной и серой. При этом в них используется сочетание близких по палитре цветов. Общий же вид сдержанный и это позволяет рассматривать их как под игровую комнату, так и для рабочего места.

Основу обивки составляет плотная ткань. Она приятна тактильно и при этом дышит, не будет проблем с запотеванием и растрескиванием в длительной перспективе.

Форма у спинки повторяет изгиб позвоночника, есть выраженные боковые упоры. Высота ее составляет 810 мм. В верхней части вырез с пластиковой рамкой и вышитый логотип бренда.

В комплекте идет шейная подушка, крепится она при помощи ремней. Ее особенностью стала не только возможность регулировки высоты расположения, но и наличие боковых выступов. По ощущениям, она обхватывает шею, улучшая упор.

Вторая подушка в районе поясницы. Она держится за счет боковых выступов на самой спинке. Форма у нее удобная. Не знаю, задумывал ли это производитель, но можно снять эту подушку и использовать как упор для рук при игре с геймпадом или на смартфоне/планшете.

Как у рассмотренного ранее ThunderX3 CORE, на задней стороне спинки есть кармашек. В нем можно будет хранить смартфон, кабели или зарядку.

У сиденья ровная плоскость, без выступов и углублений. Ширина сиденья 520 мм, глубина посадки 500 мм. У кресла и спинки для наполнения используется формованная пена высокой плотности, которая хорошо держит свою форму. Подлокотники 2D, для них можно будет менять высоту расположения. Сама рабочая поверхность у них приятная, мягкая.

Тесты

Органы управления располагаются под сиденьем. Это поворотный регулятор изменения силы качания. Рычаг, с помощью которого меняется высота расположения сиденья от пола. Спинка при этом наклоняется вместе с сиденьем, диапазон регулировки от 90 до 140 градусов.

Кресло рассчитано на людей с ростом примерно 180-185 сантиметров и с достаточно плотной комплекцией. Посадка в нем удобная, подойдет под столы с разной высотой расположения столешницы. Хорошо смотрится в интерьере, не дешево. Выбранная цветовая гамма нам понравилась, без излишней вычурности, которая часто встречается в игровых аксессуарах.

У используемой в нем обивки есть как плюсы, о которых говорили выше, так и минусы. Стоит быть аккуратным: с ткани загрязнения удалять сложнее, чем с экокожи. Для очистки может потребоваться отпариватель и специальные средства. Но сама ткань, конечно, предпочтительнее, в нем можно проводить много времени, не уставая и не вставая с запотевшей спиной.

ThunderX3 EAZE LOFT обзор

Итоги

ThunderX3 EAZE LOFT – игровое кресло на каждый день, позволяющее с комфортом проводить в нем длительное время, как играя за компьютером или консолью, так и выполняя рутинную работу. Аккуратное внешнее исполнение, продвинутый механизм с регулировками и синхронным наклоном сиденья со спинкой, две подушки, простая сборка, металлическая крестовина с колесиками из полиуретана. Не устроить могут ограниченные возможности регулировки подлокотников.