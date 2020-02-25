Обзор ThunderX3 EC3. Недорогое компьютерное кресло

Сегмент компьютерных кресел за последние несколько лет получил активное распространение и развитие. И как показала практика, они действительно удобнее и практичнее офисных решений. Тестируемое сегодня ThunderX3 EC3 относится к недорогому ценовому сегменту. При этом оно предлагает откидную спинку, механизм качания и несколько вариантов цветового исполнения. Отдельно отмечается использование эко-кожи с дышащей поверхностью AIR Tech.

ThunderX3 EC3 обзор

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Сборка

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает все необходимое для сборки, включая Г-образный ключ. Сам процесс установки подробно описан в комплектной инструкции.

Начинаем сборку кресла с установки колес на крестовину. Фиксируем газлифт в основании.

Следующим шагом рекомендуем поставить механизм «топ-ган» на основание сиденья. Для правильного позиционирования на нем есть отметка по направлению.

Внешний вид

Ставим правый и левый подлокотник. Соединяем спинку и сиденье с помощью винтов. Направляющие пластины скрываются под декоративными накладками.Доступно в нескольких вариантах цветового исполнения: черно-синее, черно-зеленое, черно-оранжевое, черно-красное, черно-белое и черное.

Кресло эргономичное, есть выраженная боковая поддержка и на кресле, и на сиденье. Каркас у ThunderX3 EC3 металлический.

Боковые зоны кресла со вставками синего цвета. В верхней части вышит логотип производителя. Здесь же два отверстия с пластиковой окантовкой.

Они используются также под лямки поясной подушки. Используемый способ крепления позволит отрегулировать высоту расположения.

В комплекте также идет вторая подушка под шею. Внутреннее пространство подушек заполнено синтетическими волокнами.

Основным материалом в кресле является эко-кожа. Тут два типа покрытия. Большая часть площади — это покрытие с технологией AIR Tech, решающее проблему с запотеванием при длительной эксплуатации.

В отличие от ткани, такой материал можно будет легко обслуживать при накоплении загрязнений. Все стежки аккуратные, следов ниток замечено не было.

Используется механизм качания «топ-ган». Выполнен из металла, есть качание с регулируемым сопротивлением.

Для регулировки высоты расположения кресла и амортизации задействован газлифт 3 класса. Это один из компромиссов, позволивший снизить стоимость.

Крестовина с пятью лучами, сделанная из нейлона. Для повышения надежности с внутренней части скрываются ребра жесткости.

На крестовину ставятся пять колес. Диаметр 50 мм. Выполнены из пластика.

Тесты

ThunderX3 EC3 рассчитано на пользователя с весом до 120 кг и ростом до 185 см. Наиболее распространённые лимиты требований. Посадка в кресле комфортная. Пара подушек и боковые упоры дают анатомическую поддержку, разгружая поясницу.

Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом. Мягкость оптимальная. После подъема с кресла возвращается в исходное состояние. Скрипы и посторонние звуки замечены не были.

Предусмотрена регулировка по высоте от 470 до 670 мм. Владелец сможет выставить жесткость качания при помощи регулировочного винта.

Не забыли про откидывание спинки с помощью ручки на боковой грани. Откидывается на 180 градусов. В полностью откинутом состоянии кресло не перевешивает.

Итоги по ThunderX3 EC3

ThunderX3 EC3 при своей невысокой стоимости продемонстрировало высокое качество исполнения и используемых материалов. Из ограничений в нем стоит отметить нерегулируемую высоту подлокотников и газлифт 3 класса. При этом в комплекте идут две съемные подушки, несколько расцветок, регулируемый механизм качания, боковая поддержка и откидывающаяся спинка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".