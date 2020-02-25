Обзор ThunderX3 EC3. Недорогое компьютерное кресло

2020-02-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ThunderX3 EC3; [180]
Сегмент компьютерных кресел за последние несколько лет получил активное распространение и развитие. И как показала практика, они действительно удобнее и практичнее офисных решений. Тестируемое сегодня ThunderX3 EC3 относится к недорогому ценовому сегменту. При этом оно предлагает откидную спинку, механизм качания и несколько вариантов цветового исполнения. Отдельно отмечается использование эко-кожи с дышащей поверхностью AIR Tech.

ThunderX3 EC3

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ThunderX3 EC3 обзор

Сборка

ThunderX3 EC3

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает все необходимое для сборки, включая Г-образный ключ. Сам процесс установки подробно описан в комплектной инструкции.

ThunderX3 EC3

Начинаем сборку кресла с установки колес на крестовину. Фиксируем газлифт в основании.

ThunderX3 EC3

Следующим шагом рекомендуем поставить механизм «топ-ган» на основание сиденья. Для правильного позиционирования на нем есть отметка по направлению.

ThunderX3 EC3

Ставим правый и левый подлокотник. Соединяем спинку и сиденье с помощью винтов. Направляющие пластины скрываются под декоративными накладками.

Внешний вид

Доступно в нескольких вариантах цветового исполнения: черно-синее, черно-зеленое, черно-оранжевое, черно-красное, черно-белое и черное.

ThunderX3 EC3

Кресло эргономичное, есть выраженная боковая поддержка и на кресле, и на сиденье. Каркас у ThunderX3 EC3 металлический.

ThunderX3 EC3

Боковые зоны кресла со вставками синего цвета. В верхней части вышит логотип производителя. Здесь же два отверстия с пластиковой окантовкой.

ThunderX3 EC3

Они используются также под лямки поясной подушки. Используемый способ крепления позволит отрегулировать высоту расположения.

ThunderX3 EC3

В комплекте также идет вторая подушка под шею. Внутреннее пространство подушек заполнено синтетическими волокнами.

ThunderX3 EC3

Основным материалом в кресле является эко-кожа. Тут два типа покрытия. Большая часть площади — это покрытие с технологией AIR Tech, решающее проблему с запотеванием при длительной эксплуатации.

ThunderX3 EC3

В отличие от ткани, такой материал можно будет легко обслуживать при накоплении загрязнений. Все стежки аккуратные, следов ниток замечено не было.

ThunderX3 EC3

Используется механизм качания «топ-ган». Выполнен из металла, есть качание с регулируемым сопротивлением.

ThunderX3 EC3

Для регулировки высоты расположения кресла и амортизации задействован газлифт 3 класса. Это один из компромиссов, позволивший снизить стоимость.

ThunderX3 EC3

Крестовина с пятью лучами, сделанная из нейлона. Для повышения надежности с внутренней части скрываются ребра жесткости.

ThunderX3 EC3

На крестовину ставятся пять колес. Диаметр 50 мм. Выполнены из пластика.

ThunderX3 EC3

Тесты

ThunderX3 EC3

ThunderX3 EC3 рассчитано на пользователя с весом до 120 кг и ростом до 185 см. Наиболее распространённые лимиты требований. Посадка в кресле комфортная. Пара подушек и боковые упоры дают анатомическую поддержку, разгружая поясницу.

ThunderX3 EC3

Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом. Мягкость оптимальная. После подъема с кресла возвращается в исходное состояние. Скрипы и посторонние звуки замечены не были.

ThunderX3 EC3

Предусмотрена регулировка по высоте от 470 до 670 мм. Владелец сможет выставить жесткость качания при помощи регулировочного винта.

ThunderX3 EC3

Не забыли про откидывание спинки с помощью ручки на боковой грани. Откидывается на 180 градусов. В полностью откинутом состоянии кресло не перевешивает.

ThunderX3 EC3

Итоги по ThunderX3 EC3

Золото. Выбор редакции MegaObzorThunderX3 EC3 при своей невысокой стоимости продемонстрировало высокое качество исполнения и используемых материалов. Из ограничений в нем стоит отметить нерегулируемую высоту подлокотников и газлифт 3 класса. При этом в комплекте идут две съемные подушки, несколько расцветок, регулируемый механизм качания, боковая поддержка и откидывающаяся спинка.
ThunderX3 EC3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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