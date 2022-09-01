Обзор ThunderX3 TC5 Limited Edition. Игровое кресло с Air Tech и стальной рамой

Ранее у нас выходил детальный разбор игрового кресла ThunderX3 TC5 с усиленной рамой, латексной пеной высокой плотности и технологией Air Tech. Не так давно производитель выпустил специальную его версию, при проектировании которой были внесены улучшения и добавлены три варианта цветового оформления, а также использована комбинация экокожи и участков с карбоновой текстурой.

Комплектация и сборка

Мы изучили ThunderX3 TC5 Limited Edition в цвете Sakura Black. Стоимость не изменилась, составляет 19 990 рублей.

Упаковано в коробку из транспортировочного картона с логотипом бренда и названием модели. Внутри все комплектующие и элементы конструкции дополнительно защищены пенкой и защитными пакетами.

Сборку кресла нужно будет провести самостоятельно. Все необходимые для этого винты и ключи идут в комплекте.

Крестовина, окрашенная в черный цвет, у него выполнена из стали толщиной 2 мм. На внутренней его стороне ребра усиления.

На каждый из пяти лучей ставятся колеса из нейлона диаметром 65 мм. Интересное исполнение в виде дисков и карбоновой текстуры по периметру.

В стакан, расположенный в центральной части крестовины, устанавливается газлифт. Это кресло комплектуется газлифтом 4 класса, рассчитанным на рекомендуемый вес до 120 килограммов и 150 килограммов максимальной нагрузки.

На внутреннюю сторону сиденья с помощью винтов фиксируется механизм качания тип топ-ган. На нем есть пометка по правильной ориентации при проведении монтажа.

Далее необходимо перенести сиденье с механизмом на газлифт. Приступаем к соединению сиденья и спинки, в качестве крепления выступают металлические пластины, они в последующем закрываются декоративными пластиковыми накладками.

Внешний вид

ThunderX3 TC5 Limited Edition представлено в трех версиях цветового исполнения: Sakura White, Sakura Black, Diva Pink. Последний посвящен бойцу Diva с сетевого шутера Overwatch.

Общая раскладка расцветок получилась интересной и удачно дополнила общую линейку. Сейчас можно будет подобрать под свой вкус и предпочтения.

Розовый цвет, в свою очередь, визуально оживляет кресло, хорошо смотрится в кадре. Понравилось его сочетание с черным.

Подлокотники с карбоновой текстурой. Также эта же текстура есть в боковых зонах сиденья и кресла.

При этом сохранено преимущество в виде надежной стальной рамы с роботизированной сверкой.

Внутреннее пространство у него заполнено пеной высокой плотности и поролоном. Соблюден баланс между удобством посадки, сохранением формы и долговечностью.

Обтянуто все экокожей. Часть участков с перфорацией, эта та самая технология Air Tech, обеспечивающая улучшение отвода теплого воздуха.

Есть три отверстия в самой спинке с пластиковой рамкой. Они несут декоративную функцию, а также используются для пропуска ремней двух комплектных подушек.Форма у спинки и сиденья в виде «гоночного ковша» с выраженными боковыми упорами. Ширина спинки 540 мм, между боковыми упорами она составляет 340 мм.

Глубина сиденья 540 мм, ширина 540 мм. У него также есть боковые упоры. Есть несколько зон с вышитым логотипом бренда. У ThunderX3 TC5 Limited Edition фирменная символика есть и на двух комплектных подушках.

Поясничная с перфорацией. Прошита по периметру. Внутри мягкий поролон. Шейная подушка с меньшим объемом наполнения, пространство при посадке не отнимает.

Тесты

Подлокотники 3D. Есть регулировки по высоте, также поворачиваются вправо и влево в пределах 15 градусов.

Это кресло подходит людям разного возраста, есть регулировки по высоте расположения сиденья от пола в пределах 10 сантиметров. Высота спинки 83 сантиметра. Посадка комфортная. Кресло располагает к правильной осанке, снижая нагрузку на позвоночник.

В нашем случае кресло эксплуатировал человек с ростом 181 сантиметром и весом 82 килограмма. Стеснения в нем не ощущалось.

С помощью подушек можно будет регулировать расположение поясничного или шейного упора. Поддерживает наклон спинки на 180 градусов. Не опрокидывается и не скрипит.

ThunderX3 TC5 Limited Edition обзор

Итоги

В ценовом сегменте 20 тысяч рублей игровое кресло ThunderX3 TC5 Limited Edition предлагает высокое качество исполнения со стальным каркасом, газлифтом 4 класса, механизмом топ-ган, перфорацией на спинке и подушках, колесиками диаметром 65 мм и интересными расцветками. Хороший вариант не только для геймеров, но и тех, кто проводит значительно время за монитором. Подходит для людей с высоким ростом и весом до 120 килограммов. Не устроить может небольшой люфт подлокотников, но это частая проблема 3D-конструкции.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".