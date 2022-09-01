Обзор ThunderX3 TC5 Limited Edition. Игровое кресло с Air Tech и стальной рамой

Ранее у нас выходил детальный разбор игрового кресла ThunderX3 TC5 с усиленной рамой, латексной пеной высокой плотности и технологией Air Tech. Не так давно производитель выпустил специальную его версию, при проектировании которой были внесены улучшения и добавлены три варианта цветового оформления, а также использована комбинация экокожи и участков с карбоновой текстурой.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Мы изучили ThunderX3 TC5 Limited Edition в цвете Sakura Black. Стоимость не изменилась, составляет 19 990 рублей.

Комплектация и сборка

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Упаковано в коробку из транспортировочного картона с логотипом бренда и названием модели. Внутри все комплектующие и элементы конструкции дополнительно защищены пенкой и защитными пакетами.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Сборку кресла нужно будет провести самостоятельно. Все необходимые для этого винты и ключи идут в комплекте.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Крестовина, окрашенная в черный цвет, у него выполнена из стали толщиной 2 мм. На внутренней его стороне ребра усиления.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

На каждый из пяти лучей ставятся колеса из нейлона диаметром 65 мм. Интересное исполнение в виде дисков и карбоновой текстуры по периметру.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

В стакан, расположенный в центральной части крестовины, устанавливается газлифт. Это кресло комплектуется газлифтом 4 класса, рассчитанным на рекомендуемый вес до 120 килограммов и 150 килограммов максимальной нагрузки.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

На внутреннюю сторону сиденья с помощью винтов фиксируется механизм качания тип топ-ган. На нем есть пометка по правильной ориентации при проведении монтажа.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Далее необходимо перенести сиденье с механизмом на газлифт. Приступаем к соединению сиденья и спинки, в качестве крепления выступают металлические пластины, они в последующем закрываются декоративными пластиковыми накладками.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Внешний вид

ThunderX3 TC5 Limited Edition представлено в трех версиях цветового исполнения: Sakura White, Sakura Black, Diva Pink. Последний посвящен бойцу Diva с сетевого шутера Overwatch.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Общая раскладка расцветок получилась интересной и удачно дополнила общую линейку. Сейчас можно будет подобрать под свой вкус и предпочтения.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Розовый цвет, в свою очередь, визуально оживляет кресло, хорошо смотрится в кадре. Понравилось его сочетание с черным.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Подлокотники с карбоновой текстурой. Также эта же текстура есть в боковых зонах сиденья и кресла.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

При этом сохранено преимущество в виде надежной стальной рамы с роботизированной сверкой.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Внутреннее пространство у него заполнено пеной высокой плотности и поролоном. Соблюден баланс между удобством посадки, сохранением формы и долговечностью.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Обтянуто все экокожей. Часть участков с перфорацией, эта та самая технология Air Tech, обеспечивающая улучшение отвода теплого воздуха.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Есть три отверстия в самой спинке с пластиковой рамкой. Они несут декоративную функцию, а также используются для пропуска ремней двух комплектных подушек.Форма у спинки и сиденья в виде «гоночного ковша» с выраженными боковыми упорами. Ширина спинки 540 мм, между боковыми упорами она составляет 340 мм.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Глубина сиденья 540 мм, ширина 540 мм. У него также есть боковые упоры. Есть несколько зон с вышитым логотипом бренда. У ThunderX3 TC5 Limited Edition фирменная символика есть и на двух комплектных подушках.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Поясничная с перфорацией. Прошита по периметру. Внутри мягкий поролон. Шейная подушка с меньшим объемом наполнения, пространство при посадке не отнимает.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Подлокотники 3D. Есть регулировки по высоте, также поворачиваются вправо и влево в пределах 15 градусов.

Тесты

ThunderX3 TC5 Limited Edition

Это кресло подходит людям разного возраста, есть регулировки по высоте расположения сиденья от пола в пределах 10 сантиметров. Высота спинки 83 сантиметра. Посадка комфортная. Кресло располагает к правильной осанке, снижая нагрузку на позвоночник.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

В нашем случае кресло эксплуатировал человек с ростом 181 сантиметром и весом 82 килограмма. Стеснения в нем не ощущалось.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

С помощью подушек можно будет регулировать расположение поясничного или шейного упора. Поддерживает наклон спинки на 180 градусов. Не опрокидывается и не скрипит.

ThunderX3 TC5 Limited Edition

ThunderX3 TC5 Limited Edition обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ ценовом сегменте 20 тысяч рублей игровое кресло ThunderX3 TC5 Limited Edition предлагает высокое качество исполнения со стальным каркасом, газлифтом 4 класса, механизмом топ-ган, перфорацией на спинке и подушках, колесиками диаметром 65 мм и интересными расцветками. Хороший вариант не только для геймеров, но и тех, кто проводит значительно время за монитором. Подходит для людей с высоким ростом и весом до 120 килограммов. Не устроить может небольшой люфт подлокотников, но это частая проблема 3D-конструкции.
ThunderX3 TC5 Limited Edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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