Обзор ThunderX3 XTC. Эргономичное игровое кресло с продуваемой спинкой и сиденьем

Упаковка из неокрашенного картона, внутри которой все комплектующие дополнительно защищены. Комплект включает всю необходимую фурнитуру, ключ-отвертку и иллюстрированную инструкцию.
Крестовина выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. На каждый из лучей ставятся колесики.
Комплектные диаметром 75 мм. Выполнены из полиуретана, оптимально, не будут повреждать ламинат и паркет.
В центральную часть крестовины газ-лифт. Здесь он 4 класса, рассчитанный на нагрузку до 150 килограммов.
С внутренней стороны сиденья ThunderX3 XTC фиксируются подлокотники. Держаться при помощи трех винтов каждый из них. В центральной части механизм.
К нему уже спинка. Подголовник здесь выполнен в виде отдельно устанавливаемого элемента. Его можно соединять уже после переноса сиденья на газлифт.
Начнем с конструкции. Состоит спинка из трех отдельных элементов, два из которых соединяются опорным элементом в виде символа X. Он в отличие от всех элементов окрашен не в черный, а серый. Смотрится интересно.
Оба элемента спинки идут без привычного пенного уплотнителя и экокожи. Вместо него здесь воздухопроницаемый сетчатый материал. Он прочный, при этом хорошо продува.
Схожее исполнение и у сиденья. Его большая часть площади из того же типа материала. Только ближе к передней грани плотный элемент со слегка различимым логотипом бренда.
Оголовье отдельный элемент конструкции. Его в ThunderX3 XTC можно регулировать по углу наклона и высоте.
Подлокотники выполнены из полиуретана, верхняя которых с текстурным рисунком, предотвращающим скольжение. Есть регулировки.
Исполнение механизма тоже отличается. В отличие от распространённого откидывания спинки на 90 градусов, тут можно регулировать в пяти направлениях. Доступна возможность одновременного откидывания сиденья и спинки. Таким образом можно удобно разместиться в полунаклоне.
Регулируется глубина сиденья. За счет этого можно индивидуально подобрать необходимую степень упора. При этом во всех положениях оно сохраняет необходимую степень жёсткости конструкции.
Согласно информации на сайте, подойдет эта модель людям с весом до 150 килограммов. Высота спинки составляет 82 сантиметра, общая высота варьируется от 118 до 128 сантиметров. От пола высота регулируется в диапазон от 46 до 54 сантиметров. Глубина посадки меняется в диапазоне от 52 до 57 сантиметров.
Основной период эксплуатации этого кресла проходил летом в условиях повышенных температур в помещении без кондиционера. Здесь сетчатый вариант обтяжки кресла, дал заметные преимущества в сравнении с формованной пенной. При длительном сиденье не было проблем с запотеванием сиденья и спины. Сидеть в нем комфортно.
Доступные здесь регулировки по спинке, глубине сиденья и оголовью дают возможность подобрать индивидуально посадку, дополнительно снизив нагрузку на позвоночник. И при всей этой визуальной «воздушности» здесь вся рама сделана с запасом по надежности. Используется металл с толщиной в 8 мм.
В кресле можно не только работать и играть, но и отдохнуть посмотрев новую серию любимого сериала. Откинувшись удобно на спинку.