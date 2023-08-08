Обзор ThunderX3 XTC. Эргономичное игровое кресло с продуваемой спинкой и сиденьем

Изучаемое сегодня игровое кресло ThunderX3 XTC заметно отличается от привычного формата исполнения с яркими красками и вставками. Выполнено оно в духе минимализма и строгости, поэтому, как заявляет производитель, подойдет как для сеттинга игровой комнаты, так и рабочей среды, например офиса. Оно имеет функциональный Х-образный дизайн с поддержкой и обтянуто воздухопроницаемым сетчатым материалом.

Комплектация

Упаковка из неокрашенного картона, внутри которой все комплектующие дополнительно защищены. Комплект включает всю необходимую фурнитуру, ключ-отвертку и иллюстрированную инструкцию.

Сборку

Сборку кресла можно провести самостоятельно без посторонней помощи. Разберем этапы, проделанные нами, и рассмотрим элементы в отдельности.

Крестовина выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. На каждый из лучей ставятся колесики.

Комплектные диаметром 75 мм. Выполнены из полиуретана, оптимально, не будут повреждать ламинат и паркет.

В центральную часть крестовины газ-лифт. Здесь он 4 класса, рассчитанный на нагрузку до 150 килограммов.

С внутренней стороны сиденья ThunderX3 XTC фиксируются подлокотники. Держаться при помощи трех винтов каждый из них. В центральной части механизм.

К нему уже спинка. Подголовник здесь выполнен в виде отдельно устанавливаемого элемента. Его можно соединять уже после переноса сиденья на газлифт.

Внешний вид

Внешнее исполнение заметно отличается от рассмотренных ранее кресел от ThunderX3 и других производителей. Начиная от строго стиля и общего исполнения.

Начнем с конструкции. Состоит спинка из трех отдельных элементов, два из которых соединяются опорным элементом в виде символа X. Он в отличие от всех элементов окрашен не в черный, а серый. Смотрится интересно.

Оба элемента спинки идут без привычного пенного уплотнителя и экокожи. Вместо него здесь воздухопроницаемый сетчатый материал. Он прочный, при этом хорошо продува.

Схожее исполнение и у сиденья. Его большая часть площади из того же типа материала. Только ближе к передней грани плотный элемент со слегка различимым логотипом бренда.

Оголовье отдельный элемент конструкции. Его в ThunderX3 XTC можно регулировать по углу наклона и высоте.

Подлокотники выполнены из полиуретана, верхняя которых с текстурным рисунком, предотвращающим скольжение. Есть регулировки.

Исполнение механизма тоже отличается. В отличие от распространённого откидывания спинки на 90 градусов, тут можно регулировать в пяти направлениях. Доступна возможность одновременного откидывания сиденья и спинки. Таким образом можно удобно разместиться в полунаклоне.

Тесты

Регулируется глубина сиденья. За счет этого можно индивидуально подобрать необходимую степень упора. При этом во всех положениях оно сохраняет необходимую степень жёсткости конструкции.ThunderX3 XTC отлично смотрится в интерьере игровой комнате, при этом за счет общей премиальности и сдержанного стиля, будет отличным вариантом и для офиса. Подойдет и для проведения стримов.

Согласно информации на сайте, подойдет эта модель людям с весом до 150 килограммов. Высота спинки составляет 82 сантиметра, общая высота варьируется от 118 до 128 сантиметров. От пола высота регулируется в диапазон от 46 до 54 сантиметров. Глубина посадки меняется в диапазоне от 52 до 57 сантиметров.

Основной период эксплуатации этого кресла проходил летом в условиях повышенных температур в помещении без кондиционера. Здесь сетчатый вариант обтяжки кресла, дал заметные преимущества в сравнении с формованной пенной. При длительном сиденье не было проблем с запотеванием сиденья и спины. Сидеть в нем комфортно.

Доступные здесь регулировки по спинке, глубине сиденья и оголовью дают возможность подобрать индивидуально посадку, дополнительно снизив нагрузку на позвоночник. И при всей этой визуальной «воздушности» здесь вся рама сделана с запасом по надежности. Используется металл с толщиной в 8 мм.

ThunderX3 XTC обзор

Итоги

В кресле можно не только работать и играть, но и отдохнуть посмотрев новую серию любимого сериала. Откинувшись удобно на спинку.ThunderX3 XTC станет отличным выбором для тех, кто проводить за экраном монитора длительное время, при этом ставит в качестве требований отсутствие броских элементов в оформлении. В этой модели удачно сочетается функциональность, эргономика и стиль. Эргономичная спинка и подголовник с регулировками, многофункциональный механизм SYNC5 с системой автоматической синхронизации наклона, вентилируемый нейлон, надежная стальная рама и полиуретановые колесики.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".