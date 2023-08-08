Обзор ThunderX3 XTC. Эргономичное игровое кресло с продуваемой спинкой и сиденьем

Изучаемое сегодня игровое кресло ThunderX3 XTC заметно отличается от привычного формата исполнения с яркими красками и вставками. Выполнено оно в духе минимализма и строгости, поэтому, как заявляет производитель, подойдет как для сеттинга игровой комнаты, так и рабочей среды, например офиса. Оно имеет функциональный Х-образный дизайн с поддержкой и обтянуто воздухопроницаемым сетчатым материалом.

ThunderX3 XTC

Комплектация

ThunderX3 XTC

Упаковка из неокрашенного картона, внутри которой все комплектующие дополнительно защищены. Комплект включает всю необходимую фурнитуру, ключ-отвертку и иллюстрированную инструкцию.

ThunderX3 XTC

Сборку

Сборку кресла можно провести самостоятельно без посторонней помощи. Разберем этапы, проделанные нами, и рассмотрим элементы в отдельности.

ThunderX3 XTC

Крестовина выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. На каждый из лучей ставятся колесики.

ThunderX3 XTC

Комплектные диаметром 75 мм. Выполнены из полиуретана, оптимально, не будут повреждать ламинат и паркет.

ThunderX3 XTC

В центральную часть крестовины газ-лифт. Здесь он 4 класса, рассчитанный на нагрузку до 150 килограммов.

ThunderX3 XTC

С внутренней стороны сиденья ThunderX3 XTC фиксируются подлокотники. Держаться при помощи трех винтов каждый из них. В центральной части механизм.

ThunderX3 XTC

К нему уже спинка. Подголовник здесь выполнен в виде отдельно устанавливаемого элемента. Его можно соединять уже после переноса сиденья на газлифт.

ThunderX3 XTC

Внешний вид

Внешнее исполнение заметно отличается от рассмотренных ранее кресел от ThunderX3 и других производителей. Начиная от строго стиля и общего исполнения.

ThunderX3 XTC

Начнем с конструкции. Состоит спинка из трех отдельных элементов, два из которых соединяются опорным элементом в виде символа X. Он в отличие от всех элементов окрашен не в черный, а серый. Смотрится интересно.

ThunderX3 XTC

Оба элемента спинки идут без привычного пенного уплотнителя и экокожи. Вместо него здесь воздухопроницаемый сетчатый материал. Он прочный, при этом хорошо продува.

ThunderX3 XTC

Схожее исполнение и у сиденья. Его большая часть площади из того же типа материала. Только ближе к передней грани плотный элемент со слегка различимым логотипом бренда.

ThunderX3 XTC

Оголовье отдельный элемент конструкции. Его в ThunderX3 XTC можно регулировать по углу наклона и высоте.

ThunderX3 XTC

Подлокотники выполнены из полиуретана, верхняя которых с текстурным рисунком, предотвращающим скольжение. Есть регулировки.

ThunderX3 XTC

Исполнение механизма тоже отличается. В отличие от распространённого откидывания спинки на 90 градусов, тут можно регулировать в пяти направлениях. Доступна возможность одновременного откидывания сиденья и спинки. Таким образом можно удобно разместиться в полунаклоне.

ThunderX3 XTC

Регулируется глубина сиденья. За счет этого можно индивидуально подобрать необходимую степень упора. При этом во всех положениях оно сохраняет необходимую степень жёсткости конструкции.

Тесты

ThunderX3 XTC отлично смотрится в интерьере игровой комнате, при этом за счет общей премиальности и сдержанного стиля, будет отличным вариантом и для офиса. Подойдет и для проведения стримов.

ThunderX3 XTC

Согласно информации на сайте, подойдет эта модель людям с весом до 150 килограммов. Высота спинки составляет 82 сантиметра, общая высота варьируется от 118 до 128 сантиметров. От пола высота регулируется в диапазон от 46 до 54 сантиметров. Глубина посадки меняется в диапазоне от 52 до 57 сантиметров.

ThunderX3 XTC

Основной период эксплуатации этого кресла проходил летом в условиях повышенных температур в помещении без кондиционера. Здесь сетчатый вариант обтяжки кресла, дал заметные преимущества в сравнении с формованной пенной. При длительном сиденье не было проблем с запотеванием сиденья и спины. Сидеть в нем комфортно.

ThunderX3 XTC

Доступные здесь регулировки по спинке, глубине сиденья и оголовью дают возможность подобрать индивидуально посадку, дополнительно снизив нагрузку на позвоночник. И при всей этой визуальной «воздушности» здесь вся рама сделана с запасом по надежности. Используется металл с толщиной в 8 мм.

ThunderX3 XTC

В кресле можно не только работать и играть, но и отдохнуть посмотрев новую серию любимого сериала. Откинувшись удобно на спинку.

ThunderX3 XTC обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThunderX3 XTC станет отличным выбором для тех, кто проводить за экраном монитора длительное время, при этом ставит в качестве требований отсутствие броских элементов в оформлении. В этой модели удачно сочетается функциональность, эргономика и стиль. Эргономичная спинка и подголовник с регулировками, многофункциональный механизм SYNC5 с системой автоматической синхронизации наклона, вентилируемый нейлон, надежная стальная рама и полиуретановые колесики.
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