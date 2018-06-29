Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Premium 2TB (HDTW220EB3AA)

Мы уже говорили об обновлении линейки Canvio жестких дисков от Toshiba. Были детально изучены младший Toshiba Canvio Basics (new) 2TB и средний Toshiba Canvio Advance 2TB . На «десерт» мы оставили старший в линейке Toshiba Canvio Premium 2TB. Он предлагает максимум возможностей и для него заявлен максимальный уровень быстродействия. Все три накопителя мы изучили с равным объемом в 2 Тбайт, в рамках этого теста вы также сможете сравнить уровень быстродействия в рамках этой линейки, так и сравнить с ранее протестированными решениями конкурентов.

Комплектация

К моменту публикации накопитель находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется накопитель в коробке с эффектным оформлением и прозрачным окошком, позволяющим оценить дизайн корпуса еще до распаковки. Здесь же можно обратить внимание на отметку о предоставлении 3-летней гарантии и наличие в комплекте чехла. Также покупатель получает USB-кабель и набор документации. Наиболее интересный комплект, как и ожидалось, идет в Premium, чехол для хранения не будет лишним с учетом отсутствия постоянной привязки к месту эксплуатации.

Внешний вид

Toshiba Canvio Premium 2TB вышел в темной и серебристой расцветках корпуса. Вместо пластика используется алюминий.

Выглядит благородно и дает дополнительную защиту от механических повреждений жесткого диска.

Габариты достаточно компактные, его можно будет закинуть с собой во внутренний карман пиджака или дамскую сумочку.

В верхнем углу компактный светодиодный индикатор, выполненный в виде кольца. Активность будет сопровождаться белым свечением.

С обратной стороны приведена техническая информация. Эта часть корпуса выполнена из матового пластика. Собран корпус без зазоров между отдельными материалами и элементами.

Тесты Toshiba Canvio Premium 2TB

Отличием Toshiba Canvio Premium 2TB стала комплектация программным обеспечением, которое записано в память. В частности, пользователь с помощью Storage Security сможет зашифровать хранимые на нем данные. Storage Backup пригодится для организации и проведения бекапов.Внутри корпуса расположен жесткий диск с частотой вращения 5400 об/мин.Мы проводили тестирование Toshiba Canvio Premium 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.

Итоги по Toshiba Canvio Premium 2TB

Toshiba Canvio Premium 2TB можно рекомендовать тем, кто находится в поиске готового решения для организации бекапа и защищенного хранения важных данных. К его сильным сторонам отнесем наличие в комплекте кабеля с USB Type-C, 3-летнюю гарантию, небольшие габариты, металлический корпус и тряпичный чехол для хранения.