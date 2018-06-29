Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Premium 2TB (HDTW220EB3AA)

Мы уже говорили об обновлении линейки Canvio жестких дисков от Toshiba. Были детально изучены младший Toshiba Canvio Basics (new) 2TB и средний Toshiba Canvio Advance 2TB. На «десерт» мы оставили старший в линейке Toshiba Canvio Premium 2TB. Он предлагает максимум возможностей и для него заявлен максимальный уровень быстродействия. Все три накопителя мы изучили с равным объемом в 2 Тбайт, в рамках этого теста вы также сможете сравнить уровень быстродействия в рамках этой линейки, так и сравнить с ранее протестированными решениями конкурентов.
Внутри корпуса расположен жесткий диск с частотой вращения 5400 об/мин.
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD Benchmark
К моменту публикации накопитель находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется накопитель в коробке с эффектным оформлением и прозрачным окошком, позволяющим оценить дизайн корпуса еще до распаковки. Здесь же можно обратить внимание на отметку о предоставлении 3-летней гарантии и наличие в комплекте чехла. Также покупатель получает USB-кабель и набор документации. Наиболее интересный комплект, как и ожидалось, идет в Premium, чехол для хранения не будет лишним с учетом отсутствия постоянной привязки к месту эксплуатации.
Внешний видToshiba Canvio Premium 2TB вышел в темной и серебристой расцветках корпуса. Вместо пластика используется алюминий.
Выглядит благородно и дает дополнительную защиту от механических повреждений жесткого диска.
Габариты достаточно компактные, его можно будет закинуть с собой во внутренний карман пиджака или дамскую сумочку.
В верхнем углу компактный светодиодный индикатор, выполненный в виде кольца. Активность будет сопровождаться белым свечением.
С обратной стороны приведена техническая информация. Эта часть корпуса выполнена из матового пластика. Собран корпус без зазоров между отдельными материалами и элементами.
Отличием Toshiba Canvio Premium 2TB стала комплектация программным обеспечением, которое записано в память. В частности, пользователь с помощью Storage Security сможет зашифровать хранимые на нем данные. Storage Backup пригодится для организации и проведения бекапов.
Внутри корпуса расположен жесткий диск с частотой вращения 5400 об/мин.
Тесты Toshiba Canvio Premium 2TBМы проводили тестирование Toshiba Canvio Premium 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD Benchmark