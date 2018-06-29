Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Premium 2TB (HDTW220EB3AA)

2018-06-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Toshiba Canvio Premium 2TB; [240]
Мы уже говорили об обновлении линейки Canvio жестких дисков от Toshiba. Были детально изучены младший Toshiba Canvio Basics (new) 2TB и средний Toshiba Canvio Advance 2TB. На «десерт» мы оставили старший в линейке Toshiba Canvio Premium 2TB. Он предлагает максимум возможностей и для него заявлен максимальный уровень быстродействия. Все три накопителя мы изучили с равным объемом в 2 Тбайт, в рамках этого теста вы также сможете сравнить уровень быстродействия в рамках этой линейки, так и сравнить с ранее протестированными решениями конкурентов.

Toshiba Canvio Premium 2TB

К моменту публикации накопитель находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется накопитель в коробке с эффектным оформлением и прозрачным окошком, позволяющим оценить дизайн корпуса еще до распаковки. Здесь же можно обратить внимание на отметку о предоставлении 3-летней гарантии и наличие в комплекте чехла. Также покупатель получает USB-кабель и набор документации. Наиболее интересный комплект, как и ожидалось, идет в Premium, чехол для хранения не будет лишним с учетом отсутствия постоянной привязки к месту эксплуатации.

Toshiba Canvio Premium 2TB

Внешний вид

Toshiba Canvio Premium 2TB вышел в темной и серебристой расцветках корпуса. Вместо пластика используется алюминий.

Toshiba Canvio Premium 2TB

Выглядит благородно и дает дополнительную защиту от механических повреждений жесткого диска.

Toshiba Canvio Premium 2TB

Габариты достаточно компактные, его можно будет закинуть с собой во внутренний карман пиджака или дамскую сумочку.

Toshiba Canvio Premium 2TB

В верхнем углу компактный светодиодный индикатор, выполненный в виде кольца. Активность будет сопровождаться белым свечением.

Toshiba Canvio Premium 2TB

С обратной стороны приведена техническая информация. Эта часть корпуса выполнена из матового пластика. Собран корпус без зазоров между отдельными материалами и элементами.

Toshiba Canvio Premium 2TB

Отличием Toshiba Canvio Premium 2TB стала комплектация программным обеспечением, которое записано в память. В частности, пользователь с помощью Storage Security сможет зашифровать хранимые на нем данные. Storage Backup пригодится для организации и проведения бекапов.

Внутри корпуса расположен жесткий диск с частотой вращения 5400 об/мин.

Тесты Toshiba Canvio Premium 2TB

Мы проводили тестирование Toshiba Canvio Premium 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.

Toshiba Canvio Premium 2TB


Crystal Disk Mark

Toshiba Canvio Premium 2TB


HD Tune

Toshiba Canvio Premium 2TB

Toshiba Canvio Premium 2TB

Toshiba Canvio Premium 2TB

Toshiba Canvio Premium 2TB

Toshiba Canvio Premium 2TB


AS SSD Benchmark

Toshiba Canvio Premium 2TB

Toshiba Canvio Premium 2TB

Итоги по Toshiba Canvio Premium 2TB

Toshiba Canvio Premium 2TB можно рекомендовать тем, кто находится в поиске готового решения для организации бекапа и защищенного хранения важных данных. К его сильным сторонам отнесем наличие в комплекте кабеля с USB Type-C, 3-летнюю гарантию, небольшие габариты, металлический корпус и тряпичный чехол для хранения.

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