Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO M501 (THN-M501G0640E7)

Экшн-камеры нового поколения с поддержкой съемки 4K 60 FPS ставят перед используемыми картами памяти повышенные требования перед используемыми накопителями. При выборе карты с низкой скоростью влияют на стабильность работы и съемки, а зачастую сама экшн-камера автоматически ограничивает доступные опции съемок. Продолжая изучение доступных решений, в центре внимания сегодня будет Toshiba EXCERIA PRO M501 объемом 64 Гбайт.

Комплектация

В скором времени эта новинка появится в российских магазинах. В Европе она доступна за 70 евро.Поставляется в коробке с подробной информацией и цветной полиграфией. Приведены скоростные характеристики и основные её преимущества. Внутри карта зафиксирована на подложке из прозрачного пластика. Комплект включает переходник на SD-формат и ключ для утилиты, используемой под организацию создания резервных копий.

Внешний вид

Помимо версии на 64 Гбайт серия EXCERIA PRO M501 включает карты памяти объемом 16 и 32 Гбайт.

Корпус карты памяти Toshiba EXCERIA PRO M501 выполнен из черного пластика. На фронтальной стороне нанесены логотип производителя и название серии, а также объем карты памяти.

На карте памяти и комплектном переходнике на SD присутствуют дополнительные контакты. Так достигаются максимальные скорости для стандарта UHS-II.

Для этого накопителя записаны скорости чтения и записи на уровне 270 и 150 MB/s.

С учетом того, что карта памяти может ставится в устройства потенциально подверженные погружению в воду или падению, реализованы защиты от воды, рентгена и падения.

За время тестов мы использовали её с экшн-камерами SJCAM SJ8 Pro, YI 4K Plus и GoPro Hero 6 Black, а также дроном DJI Mavic Pro.

Тестирование Toshiba EXCERIA PRO M501 с ридером UHS-II

Тестирование Toshiba EXCERIA PRO M501 с ридером UHS-I

Итоги по Toshiba EXCERIA PRO M501

Toshiba EXCERIA PRO M501 станет правильным выбором карты памяти в пару к флагманским экшн-камерам, записывающим устройства и летающим дронам. Карта памяти продемонстрировала высокие скорости работы с данными, предлагает защиту от воды и падений. В качестве бонуса пользователь получит утилиту для организации резервного копирования.