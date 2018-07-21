Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO M501 (THN-M501G0640E7)

2018-07-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Toshiba EXCERIA PRO M501; [261]
Экшн-камеры нового поколения с поддержкой съемки 4K 60 FPS ставят перед используемыми картами памяти повышенные требования перед используемыми накопителями. При выборе карты с низкой скоростью влияют на стабильность работы и съемки, а зачастую сама экшн-камера автоматически ограничивает доступные опции съемок. Продолжая изучение доступных решений, в центре внимания сегодня будет Toshiba EXCERIA PRO M501 объемом 64 Гбайт.

Toshiba EXCERIA PRO M501

В скором времени эта новинка появится в российских магазинах. В Европе она доступна за 70 евро.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией и цветной полиграфией. Приведены скоростные характеристики и основные её преимущества. Внутри карта зафиксирована на подложке из прозрачного пластика. Комплект включает переходник на SD-формат и ключ для утилиты, используемой под организацию создания резервных копий.

Toshiba EXCERIA PRO M501

Внешний вид

Помимо версии на 64 Гбайт серия EXCERIA PRO M501 включает карты памяти объемом 16 и 32 Гбайт.

Toshiba EXCERIA PRO M501

Корпус карты памяти Toshiba EXCERIA PRO M501 выполнен из черного пластика. На фронтальной стороне нанесены логотип производителя и название серии, а также объем карты памяти.

Toshiba EXCERIA PRO M501

На карте памяти и комплектном переходнике на SD присутствуют дополнительные контакты. Так достигаются максимальные скорости для стандарта UHS-II.

Toshiba EXCERIA PRO M501

Для этого накопителя записаны скорости чтения и записи на уровне 270 и 150 MB/s.

Toshiba EXCERIA PRO M501

С учетом того, что карта памяти может ставится в устройства потенциально подверженные погружению в воду или падению, реализованы защиты от воды, рентгена и падения.

Toshiba EXCERIA PRO M501

За время тестов мы использовали её с экшн-камерами SJCAM SJ8 Pro, YI 4K Plus и GoPro Hero 6 Black, а также дроном DJI Mavic Pro.

Toshiba EXCERIA PRO M501

Тестирование Toshiba EXCERIA PRO M501 с ридером UHS-II


Crystal Disk Mark

Toshiba EXCERIA PRO M501

Тестирование Toshiba EXCERIA PRO M501 с ридером UHS-I


Crystal Disk Mark

Toshiba EXCERIA PRO M501


HD Tune

Toshiba EXCERIA PRO M501

Toshiba EXCERIA PRO M501

Toshiba EXCERIA PRO M501

Toshiba EXCERIA PRO M501

Toshiba EXCERIA PRO M501

Итоги по Toshiba EXCERIA PRO M501

Toshiba EXCERIA PRO M501 станет правильным выбором карты памяти в пару к флагманским экшн-камерам, записывающим устройства и летающим дронам. Карта памяти продемонстрировала высокие скорости работы с данными, предлагает защиту от воды и падений. В качестве бонуса пользователь получит утилиту для организации резервного копирования.

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