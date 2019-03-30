Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)

Съемка в 4К разрешении и даже 8К перестает быть доступной ограниченному количеству энтузиастов и профессионалов. Появляется все больше цифровых камер с поддержкой съемки в 4К с высоким битрейтом. Но такая техника повышает и требования к используемым накопителям, представленная не так давно карта памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 поддерживает скорость записи до 260 Мбайт/с.
Toshiba EXCERIA PRO N502 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Она соответствует классами скорости Video Speed Class 90, UHS Speed Class 3 или SD Speed Class 10. Изучать мы её будем на примере версии с объемом 64 Гбайт.
КомплектацияПоставляется в коробке с эффектным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксирована на подложке из прозрачного пластика. Сама карта зафиксирована в боксе.
Внешний видДоступна Toshiba EXCERIA PRO N502 с объемом 32, 64, 128 и 256 Гбайт. Максимальная скорость чтения до 270 Мбайт/с, скорость записи 260 Мбайт/с.
Оформление традиционное. На верхнюю крышку нанесена оформительная наклейка в стилистике серии EXCERIA PRO.
Габариты составляют 32 x 24 x 2,1 мм, а вес – около 2 граммов. Есть защита от рентгеновского излучения.
На эти карты памяти предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание. Пройдена сертификация Blackmagic Design для камеры Blackmagic URSA Mini Pro.
Тесты Toshiba EXCERIA PRO N502Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Crystal Disk Mark
AS SSD Bench
HD Tune
AJA
Anvil
Итоги по Toshiba EXCERIA PRO N502Toshiba EXCERIA PRO N502 станет правильным выбором в пару к цифровой камере, поддерживающей съемку в 4К разрешении со скоростью 60 кадров в секунду, а также профессиональным камерам уровня Blackmagic URSA Mini Pro. Пятилетняя гарантия, емкость до 256 Гбайт, программное обеспечения для восстановления данных.
Toshiba EXCERIA PRO N502 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".