Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)

Съемка в 4К разрешении и даже 8К перестает быть доступной ограниченному количеству энтузиастов и профессионалов. Появляется все больше цифровых камер с поддержкой съемки в 4К с высоким битрейтом. Но такая техника повышает и требования к используемым накопителям, представленная не так давно карта памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 поддерживает скорость записи до 260 Мбайт/с.

Комплектация

Она соответствует классами скорости Video Speed Class 90, UHS Speed Class 3 или SD Speed Class 10. Изучать мы её будем на примере версии с объемом 64 Гбайт.Поставляется в коробке с эффектным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксирована на подложке из прозрачного пластика. Сама карта зафиксирована в боксе.

Внешний вид

Доступна Toshiba EXCERIA PRO N502 с объемом 32, 64, 128 и 256 Гбайт. Максимальная скорость чтения до 270 Мбайт/с, скорость записи 260 Мбайт/с.

Оформление традиционное. На верхнюю крышку нанесена оформительная наклейка в стилистике серии EXCERIA PRO.

Габариты составляют 32 x 24 x 2,1 мм, а вес – около 2 граммов. Есть защита от рентгеновского излучения.

На эти карты памяти предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание. Пройдена сертификация Blackmagic Design для камеры Blackmagic URSA Mini Pro.

Тесты Toshiba EXCERIA PRO N502

Crystal Disk Mark

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по Toshiba EXCERIA PRO N502

Toshiba EXCERIA PRO N502 станет правильным выбором в пару к цифровой камере, поддерживающей съемку в 4К разрешении со скоростью 60 кадров в секунду, а также профессиональным камерам уровня Blackmagic URSA Mini Pro. Пятилетняя гарантия, емкость до 256 Гбайт, программное обеспечения для восстановления данных.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".