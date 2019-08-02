Обзор Toshiba Exceria M303E (THN-M303E0640E2). Карта памяти для видеорегистраторов

Мы очень часто проводим тестирование видеорегистраторов в рамках «Лаборатории», это модели разных ценовых сегментов, предлагающие разный набор опций и качество съемки. Но 99% этих моделей объединяет выбор в пользу съемного накопителя формата microSD. Тестируемая сегодня серия Toshiba Exceria M303E создавалась целенаправленно под видеорегистраторы и системы видеонаблюдения.
На внутренней стороне контактная группа и серийный номер модели.
Toshiba Exceria M303E получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Средняя стоимость версии объемом 64 Гбайт составляет 2000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Toshiba Exceria M303E обзор
КомплектацияПоставляется в традиционном пластиковом блистере. На крышке приведены основные особенности этого накопителя и изображения рекомендуемых типов устройств. В комплекте покупатель получает адаптер под SD-формат.
Внешний видВ этой серии доступны накопители объемом 32, 64 и 128 Гбайт. Все они соответствуют стандартам V30 и U3.
Все это позволяет рассматривать Toshiba Exceria M303E под видеорегистраторы и записывающие устройства с высоким битрейтом.
Окрашен корпус карты памяти в белоснежный цвет. По центру на красном фоне нанесено название серии. Ниже объем накопителя.
На внутренней стороне контактная группа и серийный номер модели.
Что позволяет рекомендовать ее под использование в видеорегистраторы? Это заявленный ресурс в 3000 часов беспрерывной записи видео на накопитель.
Тесты Toshiba Exceria M303EВажно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Crystal Disk Mark
AS SSD Bench
HD Tune
AJA
Anvil
Итоги по Toshiba Exceria M303EToshiba Exceria M303E продемонстрировали высокие скорости чтения и записи. Данные накопители являются оптимальным вариантом в пару к видеорегистратору или камере видеонаблюдения. Наличие в комплекте переходника SD делает ее универсальной. На эти карты памяти предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.
Toshiba Exceria M303E получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".