Обзор Toshiba Exceria M303E (THN-M303E0640E2). Карта памяти для видеорегистраторов

Мы очень часто проводим тестирование видеорегистраторов в рамках «Лаборатории», это модели разных ценовых сегментов, предлагающие разный набор опций и качество съемки. Но 99% этих моделей объединяет выбор в пользу съемного накопителя формата microSD. Тестируемая сегодня серия Toshiba Exceria M303E создавалась целенаправленно под видеорегистраторы и системы видеонаблюдения.

Toshiba Exceria M303E обзор

Средняя стоимость версии объемом 64 Гбайт составляет 2000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в традиционном пластиковом блистере. На крышке приведены основные особенности этого накопителя и изображения рекомендуемых типов устройств. В комплекте покупатель получает адаптер под SD-формат.

Внешний вид

В этой серии доступны накопители объемом 32, 64 и 128 Гбайт. Все они соответствуют стандартам V30 и U3.

Все это позволяет рассматривать Toshiba Exceria M303E под видеорегистраторы и записывающие устройства с высоким битрейтом.

Окрашен корпус карты памяти в белоснежный цвет. По центру на красном фоне нанесено название серии. Ниже объем накопителя.На внутренней стороне контактная группа и серийный номер модели.

Тесты Toshiba Exceria M303E

Crystal Disk Mark

Что позволяет рекомендовать ее под использование в видеорегистраторы? Это заявленный ресурс в 3000 часов беспрерывной записи видео на накопитель.Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по Toshiba Exceria M303E

Toshiba Exceria M303E продемонстрировали высокие скорости чтения и записи. Данные накопители являются оптимальным вариантом в пару к видеорегистратору или камере видеонаблюдения. Наличие в комплекте переходника SD делает ее универсальной. На эти карты памяти предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".