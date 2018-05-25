Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Basics (new) 2TB (HDTB420EK3AA). Дешево и быстро

Не так давно компания Toshiba обновила модельную линейку портативных накопителей Canvio, выпустив сразу три модели: Basic, Advance и Premium. В наше распоряжение попали все три накопителя, и сегодня мы готовы поделиться опытом их эксплуатации с вами. Начнем с младшего Toshiba Canvio Basics (new), доступен он уже сейчас с объемами 500 Гбайт, 1 и 2 Тбайт.

Toshiba Canvio Basics (new) 2TB обзор

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Toshiba Canvio Basics (new) 2TB в коробке с изображением накопителя и данными по его ключевым особенностям. Здесь же присутствует отметка по предоставленной двухлетней гарантии.

Внешний вид

В комплекте с накопителем покупатель получает USB 3.0 кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Выполнен Toshiba Canvio Basics (new) 2TB в компактном корпусе из матового пластика. Общие габариты составляют 78x14x109 мм при весе 149 граммов.

Сборка проведена качественно, зазоры и элементы, потенциально подверженные излому, отсутствуют.

Оформление минималистичное. В углу крышки нанесен логотип производителя. С обратной стороны наклейка с техническими данными.

На корпусе не предусмотрены дополнительные резиновые ножки. На боковой части корпуса выведен USB 3.0 разъем. Присутствует компактный светодиодный индикатор.

Тесты Toshiba Canvio Basics (new) 2TB

Компактные габариты накопителя позволяют класть его во внутренний карман пиджака или куртки. Но стоит быть аккуратными: корпус в этой модели без дополнительной защиты от тряски и падений. Внутри корпуса скрывается жесткий диск со скоростью вращения 5400RPM. Заявленная скорость передачи данных составляет до 500 Мб/с.Мы проводили тестирование Toshiba Canvio Basics (new) 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.

Итоги по Toshiba Canvio Basics (new) 2TB

Toshiba Canvio Basics (new) 2TB станет хорошим выбором при поиске недорогого и быстрого внешнего накопителя без переплаты за дополнительные опции. К плюсам этого диска отнесем компактные габариты, два года гарантии. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".