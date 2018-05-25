Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Basics (new) 2TB (HDTB420EK3AA). Дешево и быстро

2018-05-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Toshiba Canvio Basics 2TB; [194]
Не так давно компания Toshiba обновила модельную линейку портативных накопителей Canvio, выпустив сразу три модели: Basic, Advance и Premium. В наше распоряжение попали все три накопителя, и сегодня мы готовы поделиться опытом их эксплуатации с вами. Начнем с младшего Toshiba Canvio Basics (new), доступен он уже сейчас с объемами 500 Гбайт, 1 и 2 Тбайт.

Toshiba Canvio Basics

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Toshiba Canvio Basics (new) 2TB обзор

Комплектация

Поставляется Toshiba Canvio Basics (new) 2TB в коробке с изображением накопителя и данными по его ключевым особенностям. Здесь же присутствует отметка по предоставленной двухлетней гарантии.

Toshiba Canvio Basics

В комплекте с накопителем покупатель получает USB 3.0 кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Toshiba Canvio Basics (new) 2TB в компактном корпусе из матового пластика. Общие габариты составляют 78x14x109 мм при весе 149 граммов.

Toshiba Canvio Basics

Сборка проведена качественно, зазоры и элементы, потенциально подверженные излому, отсутствуют.

Toshiba Canvio Basics

Оформление минималистичное. В углу крышки нанесен логотип производителя. С обратной стороны наклейка с техническими данными.

Toshiba Canvio Basics

На корпусе не предусмотрены дополнительные резиновые ножки. На боковой части корпуса выведен USB 3.0 разъем. Присутствует компактный светодиодный индикатор.

Toshiba Canvio Basics

Компактные габариты накопителя позволяют класть его во внутренний карман пиджака или куртки. Но стоит быть аккуратными: корпус в этой модели без дополнительной защиты от тряски и падений. Внутри корпуса скрывается жесткий диск со скоростью вращения 5400RPM. Заявленная скорость передачи данных составляет до 500 Мб/с.

Тесты Toshiba Canvio Basics (new) 2TB

Мы проводили тестирование Toshiba Canvio Basics (new) 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.
Crystal Disk Mark

Toshiba Canvio Basics


HD Tune

Toshiba Canvio Basics

Toshiba Canvio Basics

Toshiba Canvio Basics

Toshiba Canvio Basics


AS SSD Benchmark

Toshiba Canvio Basics

Итоги по Toshiba Canvio Basics (new) 2TB

Золото. Выбор редакции MegaObzorToshiba Canvio Basics (new) 2TB станет хорошим выбором при поиске недорогого и быстрого внешнего накопителя без переплаты за дополнительные опции. К плюсам этого диска отнесем компактные габариты, два года гарантии. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.
Toshiba Canvio Basics (new) 2TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Basics (new) 2TB (HDTB420EK3AA). Дешево и быстроОбзор внешнего диска Toshiba Canvio Basics (new) 2TB (HDTB420EK3AA). Дешево и быстро
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