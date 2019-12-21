Обзор Toshiba X300 8Tb (HDWF180EZSTA). Самый доступный жесткий диск 8 Тбайт

В вопросе пересчета стоимости за 1 Гбайт под хранение данных твердотельные диски в ближайшем будущем не смогут обойти жесткие диски. Особенно если касается решения задачи хранения больших объемов данных или организации рейда с резервированием. Поэтому оптимальным под организацию файлового хранилища будет выбор именно в пользу жестких дисков. Сегодня мы рассмотрим серию Toshiba X300 с объемом 8 Тбайт. Эта серия ориентирована на использование в настольных системах.

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Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В отличие от большинства дисков, тут он надежно упакован в коробку из плотного картона с темным оформлением. Внутри воздушная подушка, предотвращающая тряску и повреждения при транспортировке.

Внешний вид

Выполнен Toshiba X300 8 Tb в форм-факторе 3.5 дюйма. Общие габариты корпуса составляют 101.6x26.1x147 мм, вес 770 граммов.

На крышку нанесена наклейка с техническими данными, серийным номером, данными о стране производства и названии линейки.

С внутренней стороны печатная плата. Все элементы скрыты и защищены от возможных повреждений.

Скорость вращения 7200 rpm. Доступны 128 Мбайт буферной памяти. Доступно 8000 ГБ под хранение данных. Подключается при помощи традиционного SATA-интерфейса.

Тесты

Как показала практика длительной эксплуатации, работает бесшумно. Максимальная температура во время продолжительной нагрузки не превышает 42 градуса.

AJA

Итоги по Toshiba X300 8 Tb

Toshiba X300 8 Tb – быстрый и тихий накопитель с большим объемом под хранение данных. В пользу выбора этой серии весомый вклад внесет стоимость, он один из самых доступных на российском рынке. Все это его делает одним из лучших вариантов для установки в настольные системы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".