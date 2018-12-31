Обзор Toshiba Surveillance S300 (HDWT150UZSVA). Жесткий диск для видеонаблюдения

2018-12-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Toshiba HDWT150UZSVA; [131]
Сегодня мы детально изучим возможности накопителя серии Toshiba Surveillance S300 на примере версии объемом 5 Тбайт. Эти жесткие диски оптимизированы под использование в системах видеонаблюдения. Проведены оптимизации под работу с постоянным потоком данных, обеспечивая стабильную запись без пропуска кадров. Также использование в подобных условиях подразумевает как запись, так и воспроизведение.

Toshiba Surveillance S300

К моменту публикации продажи накопителя стартовали, он уже доступен в российских магазинах.

Toshiba Surveillance S300 обзор

Комплектация

Поставляется диск в традиционном антистатическом пакете. В комплекте отсутствует документация и винты крепления.

Внешний вид

В серии Toshiba Surveillance S300 представлены накопители с разным объемом данных. Есть решения с 4, 5 и 10 Тбайт.

Toshiba Surveillance S300

Младшие версии со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту, старшая с 7200. Также есть отличия в объеме буферной памяти.

Toshiba Surveillance S300

Исполнение классическое. На крышку нанесена наклейка с техническими данными и серийным номером.

Toshiba Surveillance S300

С обратной стороны печатная плата. Подключается через традиционный SATA-интерфейс.

Toshiba Surveillance S300

Установка в системы видеонаблюдения также предполагает длительную беспрерывную работу в режиме 24/7. Здесь проведены все необходимые для этого оптимизации.

Toshiba Surveillance S300

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

Toshiba Surveillance S300

Toshiba Surveillance S300

Toshiba Surveillance S300

Toshiba Surveillance S300

Toshiba Surveillance S300



CrystalDiskMark:

Toshiba Surveillance S300



AS SSD Benchmark:

Toshiba Surveillance S300



Тест скорости работы с данными:

Toshiba Surveillance S300

AJA

Toshiba Surveillance S300

Anvil

Toshiba Surveillance S300

Итоги по Toshiba Surveillance S300

Toshiba Surveillance S300 продемонстрировал низкий уровень шума и вибрации. Скоростные характеристики позволят обеспечить стабильную запись видео в потоке без каких-либо задержек. Рассматривать его вполне можно и под настольные системы для хранения больших объемов данных.

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