Обзор Toshiba Surveillance S300 (HDWT150UZSVA). Жесткий диск для видеонаблюдения

Сегодня мы детально изучим возможности накопителя серии Toshiba Surveillance S300 на примере версии объемом 5 Тбайт. Эти жесткие диски оптимизированы под использование в системах видеонаблюдения. Проведены оптимизации под работу с постоянным потоком данных, обеспечивая стабильную запись без пропуска кадров. Также использование в подобных условиях подразумевает как запись, так и воспроизведение.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
К моменту публикации продажи накопителя стартовали, он уже доступен в российских магазинах.
Toshiba Surveillance S300 обзор
КомплектацияПоставляется диск в традиционном антистатическом пакете. В комплекте отсутствует документация и винты крепления.
Внешний видВ серии Toshiba Surveillance S300 представлены накопители с разным объемом данных. Есть решения с 4, 5 и 10 Тбайт.
Младшие версии со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту, старшая с 7200. Также есть отличия в объеме буферной памяти.
Исполнение классическое. На крышку нанесена наклейка с техническими данными и серийным номером.
С обратной стороны печатная плата. Подключается через традиционный SATA-интерфейс.
Установка в системы видеонаблюдения также предполагает длительную беспрерывную работу в режиме 24/7. Здесь проведены все необходимые для этого оптимизации.
ТестыУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
AJA
Anvil