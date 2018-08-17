Обзор флешки Toshiba TransMemory U365 64GB (THN-U365K0640E4)

USB-флешки получили широкое распространение. Доступны всевозможные варианты исполнения с разными типами памяти, дополнительными функциями и объемами. Подобрать накопитель можно в зависимости от задач и имеющегося бюджета. Наша же задача проводить детальное тестирование актуальный решений среди представленных на российском рынке. В центре внимания сегодня будет Toshiba TransMemory U365 64GB с заявленной скоростью чтения до 150 МБ/с.
Помимо версии с объемом 64 Гбайт, также есть 32 Гбайт, 128 Гбайт и 256 Гбайт. В скором времени они появятся в российских магазинах.
КомплектацияПоставляется в компактном блистере с ярко-красным оформлением. Приведены подробные технические характеристики. На этот накопитель предлагается пятилетнее гарантийное обслуживание.
Внешний видВыполнена Toshiba TransMemory U365 64GB в строгой стилистике. Основу корпуса составляет матовый пластик.
Вес около 9 граммов. Совместима с интерфейсом USB 3.1 gen 1. USB-коннектор скрывается внутри корпуса, выдвигается вручную.
В этой серии используется технология Toshiba 3D BiCS FLASH. Высокий ресурс службы подтверждает длительное гарантийное обслуживание.
В углу корпуса присутствует ушко, в которое можно будет установить ремешок для удобной переноски.
ТестыТестирование Toshiba TransMemory U365 64GB мы проводили с материнской платой ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE, подключив к разъему USB 3.1 Gen.2.
CrystalDiskMarkДля изучения мы используем разный объем данных во время проведения синтетического тестирования.
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