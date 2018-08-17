Обзор флешки Toshiba TransMemory U365 64GB (THN-U365K0640E4)

USB-флешки получили широкое распространение. Доступны всевозможные варианты исполнения с разными типами памяти, дополнительными функциями и объемами. Подобрать накопитель можно в зависимости от задач и имеющегося бюджета. Наша же задача проводить детальное тестирование актуальный решений среди представленных на российском рынке. В центре внимания сегодня будет Toshiba TransMemory U365 64GB с заявленной скоростью чтения до 150 МБ/с.

Комплектация

Помимо версии с объемом 64 Гбайт, также есть 32 Гбайт, 128 Гбайт и 256 Гбайт. В скором времени они появятся в российских магазинах.Поставляется в компактном блистере с ярко-красным оформлением. Приведены подробные технические характеристики. На этот накопитель предлагается пятилетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Выполнена Toshiba TransMemory U365 64GB в строгой стилистике. Основу корпуса составляет матовый пластик.

Вес около 9 граммов. Совместима с интерфейсом USB 3.1 gen 1. USB-коннектор скрывается внутри корпуса, выдвигается вручную.

В этой серии используется технология Toshiba 3D BiCS FLASH. Высокий ресурс службы подтверждает длительное гарантийное обслуживание.

Тесты

CrystalDiskMark

В углу корпуса присутствует ушко, в которое можно будет установить ремешок для удобной переноски.Тестирование Toshiba TransMemory U365 64GB мы проводили с материнской платой ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE, подключив к разъему USB 3.1 Gen.2.Для изучения мы используем разный объем данных во время проведения синтетического тестирования.

AS SSD

HD Tune

Anvils

Итоги по Toshiba TransMemory U365 64GB

Toshiba TransMemory U365 64GB станет хорошим выбором при поиске флешки для загрузки больших архивов фото и видеофайлов. Высокая скорость чтения даст возможность просмотра фильмов с высоким битрейтом. Отличный рабочий вариант накопителя на каждый день.