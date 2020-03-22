Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти

Карты памяти формата microSD получили широкое распространение. Используются в смартфонах, планшетах, видеорегистраторах, камерах видеонаблюдения, дронах и даже в портативных игровых приставках. Большинство таких устройств ставят повышенные требования по скорости и стабильности работы с данными. Для тестируемой сегодня карты памяти Transcend 330S заявленные скорости чтения и записи составляют 100 МБ/с и 85 МБ/с соответственно.

Комплектация

Внешний вид

Изучаем на примере накопителя объемом 128 Гбайт. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 800 рублей.Поставляется в блистере с общей информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксирована в пластиковой подложке. В комплект входит переходник на SD формат.microSDXC соответствует классу производительности Application Performance Class 2 (A2). Операции с произвольным доступом на уровне 2000 IOPS в режиме записи и 4000 IOPS — в режиме чтения.

Класс скорости UHS Speed Class 3 (U3). Все это позволяет рассматривать Transcend 330S для использования в устройствах, поддерживающих запись в формате 4K Ultra HD.

Для емкости 128 Гбайт заявлен ресурс до 170 Тбайт записи съемки видео в температурном диапазоне от -25 до 85 градусов.

Устойчива к статическому электричеству, рентгеновским лучам, вибрации и ударам, а также влаге. Имеются встроенные механизмы, исправляющие ошибки в файлах.

Тесты Transcend 330S

Crystal Disk Mark

Выполнена в традиционном формфакторе. Поверхность карты окрашена в черный и серебристый цвета. Нанесена общая информация.Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по Transcend 330S

Transcend 330S станет правильным выбором для широкого типа устройств, включая флагманские экшен-камеры, летающие дроны с поддержкой 4K 60FPS съемки, портативные консоли, смартфоны и автомобильные видеорегистраторы с высоким битрейтом. Карта памяти в ходе тестов продемонстрировала высокие скорости работы с данными. На них предоставляется пятилетняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".