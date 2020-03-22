Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти

2020-03-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Transcend 330S; [221]
Карты памяти формата microSD получили широкое распространение. Используются в смартфонах, планшетах, видеорегистраторах, камерах видеонаблюдения, дронах и даже в портативных игровых приставках. Большинство таких устройств ставят повышенные требования по скорости и стабильности работы с данными. Для тестируемой сегодня карты памяти Transcend 330S заявленные скорости чтения и записи составляют 100 МБ/с и 85 МБ/с соответственно.

Transcend 330S

Изучаем на примере накопителя объемом 128 Гбайт. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 800 рублей.

Комплектация

Поставляется в блистере с общей информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксирована в пластиковой подложке. В комплект входит переходник на SD формат.

Внешний вид

microSDXC соответствует классу производительности Application Performance Class 2 (A2). Операции с произвольным доступом на уровне 2000 IOPS в режиме записи и 4000 IOPS — в режиме чтения.

Transcend 330S

Класс скорости UHS Speed Class 3 (U3). Все это позволяет рассматривать Transcend 330S для использования в устройствах, поддерживающих запись в формате 4K Ultra HD.

Transcend 330S

Для емкости 128 Гбайт заявлен ресурс до 170 Тбайт записи съемки видео в температурном диапазоне от -25 до 85 градусов.

Transcend 330S

Устойчива к статическому электричеству, рентгеновским лучам, вибрации и ударам, а также влаге. Имеются встроенные механизмы, исправляющие ошибки в файлах.

Transcend 330S

Выполнена в традиционном формфакторе. Поверхность карты окрашена в черный и серебристый цвета. Нанесена общая информация.

Тесты Transcend 330S

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

Transcend 330S

AS SSD Bench

Transcend 330S

Transcend 330S

HD Tune

Transcend 330S

Transcend 330S

Transcend 330S

Transcend 330S

AJA

Transcend 330S

Anvil

Transcend 330S

Итоги по Transcend 330S

Золото. Выбор редакции MegaObzorTranscend 330S станет правильным выбором для широкого типа устройств, включая флагманские экшен-камеры, летающие дроны с поддержкой 4K 60FPS съемки, портативные консоли, смартфоны и автомобильные видеорегистраторы с высоким битрейтом. Карта памяти в ходе тестов продемонстрировала высокие скорости работы с данными. На них предоставляется пятилетняя гарантия.
Transcend 330S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Transcend 330S
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