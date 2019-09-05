Обзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопитель

При выборе переносного накопителя далеко не всегда ключевым параметром является объем хранимых данных. Как пример, чтение и запись с высокой скоростью позволит сэкономить заметное время и в итоге повысить комфорт работы. Тестируемый сегодня накопитель Transcend ESD230C к тому же еще и выполнен в компактном корпусе. Изучать будем на примере версии объемом 240 Гбайт.

Transcend ESD230C обзор

Его средняя стоимость составляет 3820 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком. Комплект включает кабель USB Type-C – USB, двухсторонний USB Type-C кабель, набор документации и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

В серии доступны накопители объемом 240, 480 и 960 Гбайт. Общие габариты 77 mm x 55.7 mm x 9.6 mm. Вес 35 граммов.

Transcend ESD230C заметно меньше и легче традиционных жестких дисков. Тот самый накопитель, который можно будет брать ежедневно с собой.

Корпус накопителя выполнен из пластика. Внешние поверхности с текстурным рисунком. На крышке логотип производителя.

Есть светодиодный индикатор активности, расположен он в углу корпуса.

На корпусе выведен USB Type-C разъем. В комплекте с накопителем идет два вида кабелей. Один из них пригодится для подключения к компьютеру, второй будет удобен для прямого подключения к смартфону.

С обратной стороны скрывается наклейка с техническими данными. Визуально накопитель производит приятное впечатление.

Поддерживается функция UASP (USB Attached SCSI Protocol), повышающая скорость передачи данных по USB 3.0.

Софт

С сайта производителя можно загрузить утилиту Transcend Data Management. Поддерживается синхронизация с облачными сервисами Dropbox и Google Disk.

Доступна функция шифрования, позволяющая защитить файлы от несанкционированного доступа.

Есть функция расшифровки с вводом пароля.

Во вкладке «Безопасность» отображаются данные по Transcend ESD230C с объемом занятого места и износа.

Поддерживаются функции резервирования и восстановления данных.

Тесты Transcend ESD230C

Crystal Disk Mark

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по Transcend ESD230C

Transcend ESD230C станет отличным выбором в качестве персонального накопителя. Его преимуществами являются компактные габариты, высокие скорости работы с данными, два вида кабеля подключения в комплекте, программное обеспечение и трехлетняя гарантия. Cбоев и проблем в ходе длительных тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".