Обзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопитель

2019-09-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Transcend ESD230C; [71]
При выборе переносного накопителя далеко не всегда ключевым параметром является объем хранимых данных. Как пример, чтение и запись с высокой скоростью позволит сэкономить заметное время и в итоге повысить комфорт работы. Тестируемый сегодня накопитель Transcend ESD230C к тому же еще и выполнен в компактном корпусе. Изучать будем на примере версии объемом 240 Гбайт.

Transcend ESD230C

Его средняя стоимость составляет 3820 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Transcend ESD230C обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком. Комплект включает кабель USB Type-C – USB, двухсторонний USB Type-C кабель, набор документации и гарантийный талон международного образца.

Transcend ESD230C

Внешний вид

В серии доступны накопители объемом 240, 480 и 960 Гбайт. Общие габариты 77 mm x 55.7 mm x 9.6 mm. Вес 35 граммов.

Transcend ESD230C

Transcend ESD230C заметно меньше и легче традиционных жестких дисков. Тот самый накопитель, который можно будет брать ежедневно с собой.

Transcend ESD230C

Корпус накопителя выполнен из пластика. Внешние поверхности с текстурным рисунком. На крышке логотип производителя.

Transcend ESD230C

Есть светодиодный индикатор активности, расположен он в углу корпуса.

Transcend ESD230C

На корпусе выведен USB Type-C разъем. В комплекте с накопителем идет два вида кабелей. Один из них пригодится для подключения к компьютеру, второй будет удобен для прямого подключения к смартфону.

Transcend ESD230C

С обратной стороны скрывается наклейка с техническими данными. Визуально накопитель производит приятное впечатление.

Transcend ESD230C

Поддерживается функция UASP (USB Attached SCSI Protocol), повышающая скорость передачи данных по USB 3.0.

Transcend ESD230C

Софт

С сайта производителя можно загрузить утилиту Transcend Data Management. Поддерживается синхронизация с облачными сервисами Dropbox и Google Disk.

Transcend ESD230C

Доступна функция шифрования, позволяющая защитить файлы от несанкционированного доступа.

Transcend ESD230C

Есть функция расшифровки с вводом пароля.

Transcend ESD230C

Во вкладке «Безопасность» отображаются данные по Transcend ESD230C с объемом занятого места и износа.

Transcend ESD230C

Поддерживаются функции резервирования и восстановления данных.

Transcend ESD230C

Тесты Transcend ESD230C

Crystal Disk Mark

Transcend ESD230C

HD Tune

Transcend ESD230C

Transcend ESD230C

Transcend ESD230C

Transcend ESD230C

AS SSD

Transcend ESD230C

AJA

Transcend ESD230C

Anvil

Transcend ESD230C

Итоги по Transcend ESD230C

Золото. Выбор редакции MegaObzorTranscend ESD230C станет отличным выбором в качестве персонального накопителя. Его преимуществами являются компактные габариты, высокие скорости работы с данными, два вида кабеля подключения в комплекте, программное обеспечение и трехлетняя гарантия. Cбоев и проблем в ходе длительных тестов выявлено не было.
Transcend ESD230C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Transcend ESD230C
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