Обзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопитель

При выборе переносного накопителя далеко не всегда ключевым параметром является объем хранимых данных. Как пример, чтение и запись с высокой скоростью позволит сэкономить заметное время и в итоге повысить комфорт работы. Тестируемый сегодня накопитель Transcend ESD230C к тому же еще и выполнен в компактном корпусе. Изучать будем на примере версии объемом 240 Гбайт.
Transcend ESD230C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Его средняя стоимость составляет 3820 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Transcend ESD230C обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком. Комплект включает кабель USB Type-C – USB, двухсторонний USB Type-C кабель, набор документации и гарантийный талон международного образца.
Внешний видВ серии доступны накопители объемом 240, 480 и 960 Гбайт. Общие габариты 77 mm x 55.7 mm x 9.6 mm. Вес 35 граммов.
Transcend ESD230C заметно меньше и легче традиционных жестких дисков. Тот самый накопитель, который можно будет брать ежедневно с собой.
Корпус накопителя выполнен из пластика. Внешние поверхности с текстурным рисунком. На крышке логотип производителя.
Есть светодиодный индикатор активности, расположен он в углу корпуса.
На корпусе выведен USB Type-C разъем. В комплекте с накопителем идет два вида кабелей. Один из них пригодится для подключения к компьютеру, второй будет удобен для прямого подключения к смартфону.
С обратной стороны скрывается наклейка с техническими данными. Визуально накопитель производит приятное впечатление.
Поддерживается функция UASP (USB Attached SCSI Protocol), повышающая скорость передачи данных по USB 3.0.
СофтС сайта производителя можно загрузить утилиту Transcend Data Management. Поддерживается синхронизация с облачными сервисами Dropbox и Google Disk.
Доступна функция шифрования, позволяющая защитить файлы от несанкционированного доступа.
Есть функция расшифровки с вводом пароля.
Во вкладке «Безопасность» отображаются данные по Transcend ESD230C с объемом занятого места и износа.
Поддерживаются функции резервирования и восстановления данных.
Тесты Transcend ESD230C
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD
AJA
Anvil
Итоги по Transcend ESD230CTranscend ESD230C станет отличным выбором в качестве персонального накопителя. Его преимуществами являются компактные габариты, высокие скорости работы с данными, два вида кабеля подключения в комплекте, программное обеспечение и трехлетняя гарантия. Cбоев и проблем в ходе длительных тестов выявлено не было.
Transcend ESD230C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".