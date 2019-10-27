Обзор Transcend ESD240C (TS240GESD240C). Быстрый внешний SSD

2019-10-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Transcend ESD240C; [12]
Твердотельные диски имеют целый ряд преимуществ по сравнению с жесткими дисками. Это касается не только внутренней установки в ноутбуки и настольные ПК, но и формата переносных накопителей. Как пример, Transcend ESD240C предлагает не только высокие скорости передачи данных, но и выполнен в компактном корпусе и не боится тряски. И это далеко не все его особенности, предлагаем рассмотреть его детально в ходе тестирования.

Transcend ESD240C

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4500 рублей.

Transcend ESD240C обзор

Комплектация

Поставляется накопитель в компактной коробке с открытым окошком, позволяющим оценить внешний вид накопителя до распаковки. Комплект - два типа кабелей, руководство пользователя и иллюстрированный каталог продуктов.

Transcend ESD240C

Внешний вид

По габаритам Transcend ESD240C немногим больше обычной флешки. Отличный вариант в качестве карманного накопителя.

Transcend ESD240C

Выполнен в алюминиевом корпусе с аккуратным шлицем по краям. На крышку нанесен логотип производителя.

Transcend ESD240C

На боковой грани находится USB Type-C разъем и компактный светодиодный индикатор. Края корпуса закруглены.

Transcend ESD240C

В комплекте есть два типа кабеля. Один из них пригодится для современных ультрабуков и смартфонов без необходимости использования дополнительных переходников.

Transcend ESD240C

В этом накопителе используется твердотельный диск формата M.2 с контроллером SM2258XT. За USB интерфейс отвечает ASMedia ASM1351.

Transcend ESD240C

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту Data Management. Предлагаются инструменты для создания резервных копий.

Transcend ESD240C

В последующем копии можно использовать для восстановления.

Transcend ESD240C

Поддерживается шифрование с выбором пароля.

Transcend ESD240C

Отдельная вкладка с расшифровкой данных на накопителе.

Transcend ESD240C

Поддерживается синхронизация с облаком DropBox и GoogleDrive.

Transcend ESD240C

Выводится общая информация по накопителю.

Transcend ESD240C

Тесты Transcend ESD240C

Crystal Disk Mark

Transcend ESD240C

HD Tune

Transcend ESD240C

Transcend ESD240C

Transcend ESD240C

Transcend ESD240C

AS SSD

Transcend ESD240C

Transcend ESD240C

AJA

Transcend ESD240C

Итоги по Transcend ESD240C

Золото. Выбор редакции MegaObzorTranscend ESD240C при своих компактных габаритах предлагает высокие скорости передачи данных. Поддержка программного обеспечения с резервным копированием и шифрованием данных. Возможность использования со смартфонами и планшетами без дополнительных переходников.
Transcend ESD240C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Transcend ESD240C
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