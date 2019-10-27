Обзор Transcend ESD240C (TS240GESD240C). Быстрый внешний SSD

Твердотельные диски имеют целый ряд преимуществ по сравнению с жесткими дисками. Это касается не только внутренней установки в ноутбуки и настольные ПК, но и формата переносных накопителей. Как пример, Transcend ESD240C предлагает не только высокие скорости передачи данных, но и выполнен в компактном корпусе и не боится тряски. И это далеко не все его особенности, предлагаем рассмотреть его детально в ходе тестирования.

Transcend ESD240C обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4500 рублей.

Комплектация

Поставляется накопитель в компактной коробке с открытым окошком, позволяющим оценить внешний вид накопителя до распаковки. Комплект - два типа кабелей, руководство пользователя и иллюстрированный каталог продуктов.

Внешний вид

По габаритам Transcend ESD240C немногим больше обычной флешки. Отличный вариант в качестве карманного накопителя.

Выполнен в алюминиевом корпусе с аккуратным шлицем по краям. На крышку нанесен логотип производителя.

На боковой грани находится USB Type-C разъем и компактный светодиодный индикатор. Края корпуса закруглены.

В комплекте есть два типа кабеля. Один из них пригодится для современных ультрабуков и смартфонов без необходимости использования дополнительных переходников.

В этом накопителе используется твердотельный диск формата M.2 с контроллером SM2258XT. За USB интерфейс отвечает ASMedia ASM1351.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту Data Management. Предлагаются инструменты для создания резервных копий.

В последующем копии можно использовать для восстановления.

Поддерживается шифрование с выбором пароля.

Отдельная вкладка с расшифровкой данных на накопителе.

Поддерживается синхронизация с облаком DropBox и GoogleDrive.

Выводится общая информация по накопителю.

Тесты Transcend ESD240C

Crystal Disk Mark

HD Tune

AS SSD

AJA

Итоги по Transcend ESD240C

Transcend ESD240C при своих компактных габаритах предлагает высокие скорости передачи данных. Поддержка программного обеспечения с резервным копированием и шифрованием данных. Возможность использования со смартфонами и планшетами без дополнительных переходников.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".