Обзор Transcend PCIe SSD 110S (TS256GMTE110S). Высокопроизводительный М.2 NVMe 1.3

Формат М.2 накопителей с интерфейсом PCIe получает широкую распространённость и поддержку со стороны материнских плат разного ценового сегмента. Мы со своей стороны продолжаем изучение актуальных моделей и в центре внимания у нас будет новинки Transcend TS256GMTE110S со спецификацией NVMe 1.3. Как заявляет сам производитель, эти SSD предназначены для оснащения высокопроизводительных систем, ориентированных на игры, обработку аудио и видео контента.

Transcend PCIe SSD 110S обзор

Изучать будем на примере версии объемом 256 Гбайт, они уже появились в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенности этого накопителя.

Внутри он зафиксирован в прозрачный блистер, предотвращающий механические повреждения во время транспортировки. На этот накопитель производитель предлагает пятилетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Выполнен Transcend PCIe SSD 110S в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCIe х4, соответствующего стандарту NVMe 1.3.

Элементы распаяны на печатной плате зеленого цвета. Габариты составляют 22 х 80.

Помимо версии объемом 256 Гбайт, доступны также SSD объемом 128 Гбайт и 512 Гбайт. Скорость записи и чтения для 256 Гбайт составляет 1800 и 600 Мбайт/с соответственно.

Старшая модификация с объемом 512 Гбайт сможет в свою очередь похвастать, скоростью 1800 и 1500 Мбайт/с.

Используется 3D TLC NAND память c маркировкой THGDU3B-1D03, определить более точную информацию по ней нам в сети не удалось. Собран объем 256 Гбайт из четырех чипов. На обратной стороне присутствуют посадочные места под четыре дополнительных чипа, которые задействуются в накопителе объемом 512 Гбайт.

Интересен Transcend PCIe SSD 110S, используемым контроллером. Стоит тут Silicon Motion SM2263XT, появился он в начале текущего года.

К его особенностям относится отказ от использования отдельной DRAM-памяти, вместо этого используется функция буфера памяти HBM.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

Итоги по Transcend PCIe SSD 110S

Transcend PCIe SSD 110S выступает одним из самых эффективных М.2-накопителей с интерфейсом PCIe, относительно решений конкурентов в близком ценовом сегменте. При этом производитель предлагает пятилетнюю гарантию, период которой соответствует более дорогим моделям. Накопитель станет отличным выбором под высокопроизводительные сборки, его смело можно рекомендовать, как под системный, так и дополнительный диск системы. Бонусом к увеличению скорости работы с данными, пользователь получит бонус в виде аккуратного монтажа и отсутствия лишних проводов в корпусе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".