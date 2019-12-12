Обзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталям

2019-12-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 707B Resto; [186]
Большинство владельцев ПК и ноутбуков проводят много времени за экранами мониторов. И здесь для комфорта важно не только правильно подобрать периферию и саму технику, но и позаботится об удобной посадке. Неудивительно, что такие производители как Trust предлагают линейку компьютерных кресел. Сегодня мы детально рассмотрим Trust GXT 707B Resto.

Trust GXT 707B Resto

Его средняя стоимость составляет 20990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Trust GXT 707B Resto

Комплект включает спинку, сиденье, подлокотники, пять колесиков, крестовину, газлифт, набор винтов, декоративные накладки, пару Г-образных ключей, инструкцию по сборке, две съемные подушки. Собрано все в коробке с декоративной наклейкой.

Trust GXT 707B Resto

Сборка

Покупатель получает кресло в разобранном виде. На сборку, даже не имея опыта потребуется 15-20 минут. Процесс описан в иллюстрированной инструкции. Все необходимое есть в комплекте. Мы начинаем установку с фиксации пяти колес в крестовине.

Trust GXT 707B Resto

Далее устанавливаем газлифт с декоративным кожухом. Фиксируем при помощи винтов механизм к основанию сиденья. Ставим пару подлокотников. Остается только зафиксировать спинку при помощи четырех винтов. Сам процесс сборки исключает возможные ошибки.

Trust GXT 707B Resto

Внешний вид

Сиденье Trust GXT 707B Resto в стилистике гоночного автомобиля. Основной материал искусственная кожа с возможностью обслуживания в ходе эксплуатации.

Trust GXT 707B Resto

Во внешнем виде сочетаются черные и синие поверхности. Выглядит привлекательно и аккуратно. Центральная часть со стяжками в виде ниток.

Trust GXT 707B Resto

Регулируемые по высоте подлокотники из пластика. На внешней стороне фиксаторы. Сами подлокотники не люфтят.

Trust GXT 707B Resto

Крестовина металлическая. Пять износостойких колесиков. Как показала практика тестов они не царапают половое покрытие. Вращается на 360 градусов.

Trust GXT 707B Resto

Высота кресла регулируется. Спинка откидывается на 90 градусов. Выбранное положение фиксируется.

Trust GXT 707B Resto

В верхней части спинки вышитый логотип производителя. Он же есть на тыльной части.

Trust GXT 707B Resto

Владелец кресла сможет зафиксировать подушку в районе шеи, а также отрегулировать положение нижней подушки, выполняющей функцию поясничного упора.

Trust GXT 707B Resto

В этом кресле используется газлифт 4 класса. Садится в него можно человеку с весом до 150 килограммов.

Trust GXT 707B Resto

По исполнению нареканий нет. Все стежки аккуратные, свободных ниток замечено не было. Внутренний наполнитель с достаточной мягкостью.

Тесты

Используемые в Trust GXT 707B Resto материалы с высокой износостойкостью. За время длительных тестов оно сохранило изначальный внешний вид. Простой уход с удалением накопившихся загрязнений влажной тряпкой. Основные узлы и соединения из надежного металла.

Trust GXT 707B Resto

Посадка удобная. За счет боковых упоров и самой формы в виде ковша не создается излишней нагрузки на позвоночник и суставы. Движения свободные. Можно расположить руки во время работы за ПК.

Trust GXT 707B Resto

Крестовину можно использовать как упор для ног. Спинка высокая, подойдет кресло под пользователей с разным ростом и весом.

Trust GXT 707B Resto

В положении с откинутой спинкой в нем можно будет вздремнуть. Каждое из положений в последующем не смещается. Регулировка подушек для упора.

Итоги по Trust GXT 707B Resto

Trust GXT 707B Resto – игровое кресло с привлекательной стоимостью и высоким качеством исполнения. Аккуратный внешний вид, износостойкие материалы, металл в ключевых элементах конструкции, механизм регулировки, газлифт 4 класса, две съемные подушки под спину и голову, простая сборка.

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Обзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталямОбзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталям
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