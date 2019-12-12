Обзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталям

Большинство владельцев ПК и ноутбуков проводят много времени за экранами мониторов. И здесь для комфорта важно не только правильно подобрать периферию и саму технику, но и позаботится об удобной посадке. Неудивительно, что такие производители как Trust предлагают линейку компьютерных кресел. Сегодня мы детально рассмотрим Trust GXT 707B Resto.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 20990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплект включает спинку, сиденье, подлокотники, пять колесиков, крестовину, газлифт, набор винтов, декоративные накладки, пару Г-образных ключей, инструкцию по сборке, две съемные подушки. Собрано все в коробке с декоративной наклейкой.

Сборка

Покупатель получает кресло в разобранном виде. На сборку, даже не имея опыта потребуется 15-20 минут. Процесс описан в иллюстрированной инструкции. Все необходимое есть в комплекте. Мы начинаем установку с фиксации пяти колес в крестовине.

Далее устанавливаем газлифт с декоративным кожухом. Фиксируем при помощи винтов механизм к основанию сиденья. Ставим пару подлокотников. Остается только зафиксировать спинку при помощи четырех винтов. Сам процесс сборки исключает возможные ошибки.

Внешний вид

Сиденье Trust GXT 707B Resto в стилистике гоночного автомобиля. Основной материал искусственная кожа с возможностью обслуживания в ходе эксплуатации.

Во внешнем виде сочетаются черные и синие поверхности. Выглядит привлекательно и аккуратно. Центральная часть со стяжками в виде ниток.

Регулируемые по высоте подлокотники из пластика. На внешней стороне фиксаторы. Сами подлокотники не люфтят.

Крестовина металлическая. Пять износостойких колесиков. Как показала практика тестов они не царапают половое покрытие. Вращается на 360 градусов.

Высота кресла регулируется. Спинка откидывается на 90 градусов. Выбранное положение фиксируется.

В верхней части спинки вышитый логотип производителя. Он же есть на тыльной части.

Владелец кресла сможет зафиксировать подушку в районе шеи, а также отрегулировать положение нижней подушки, выполняющей функцию поясничного упора.

В этом кресле используется газлифт 4 класса. Садится в него можно человеку с весом до 150 килограммов.

Тесты

По исполнению нареканий нет. Все стежки аккуратные, свободных ниток замечено не было. Внутренний наполнитель с достаточной мягкостью.Используемые в Trust GXT 707B Resto материалы с высокой износостойкостью. За время длительных тестов оно сохранило изначальный внешний вид. Простой уход с удалением накопившихся загрязнений влажной тряпкой. Основные узлы и соединения из надежного металла.

Посадка удобная. За счет боковых упоров и самой формы в виде ковша не создается излишней нагрузки на позвоночник и суставы. Движения свободные. Можно расположить руки во время работы за ПК.

Крестовину можно использовать как упор для ног. Спинка высокая, подойдет кресло под пользователей с разным ростом и весом.

Итоги по Trust GXT 707B Resto

В положении с откинутой спинкой в нем можно будет вздремнуть. Каждое из положений в последующем не смещается. Регулировка подушек для упора.Trust GXT 707B Resto – игровое кресло с привлекательной стоимостью и высоким качеством исполнения. Аккуратный внешний вид, износостойкие материалы, металл в ключевых элементах конструкции, механизм регулировки, газлифт 4 класса, две съемные подушки под спину и голову, простая сборка.