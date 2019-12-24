Обзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое кресло

В линейке компании Trust есть не только наушники, микрофоны, мышки и клавиатуры, но и игровые кресла. И сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации Trust GXT 707G RESTO. Это полноразмерное игровое кресло, рассчитанное на людей весом до 150 килограммов. Сам выбор таких решений позволяет заметно повысить комфорт времяпрепровождения за настольным компьютером или ноутбуком.

Trust GXT 707G RESTO обзор

Его рекомендованная стоимость составляет 24 000 рублей на момент публикации.

Комплектация и сборка

Покупатель получает кресло в массивной коробке из промышленного картона. Внутри оно поставляется в разобранном состоянии. В комплект есть все необходимое для его сборки, включая подробную иллюстрированную инструкцию.

Собрать сможет даже неподготовленный пользователь. Первым шагом в крестовину ставятся пять колесиков. Далее устанавливаем газлифт.

Следующим шагом переходим к фиксации на сиденье двух подлокотников и функционального механизма. Затягивание винтов проводится при помощи Г-образного ключа. Ставим спинку. Места сопряжения закрыты декоративными накладками.

Внешний вид

Сама серия GXT 707 доступна в четырех вариантах цветового исполнения, позволяя подобрать оптимальный вариант под личные предпочтения и вкусы.

В оформлении Trust GXT 707G RESTO сочетаются черные и темно-серые поверхности. Данный вариант оформления можно смело назвать самым практичным. Здесь хорошо скрываются возможные загрязнения.

Центральная часть сиденья и спинки выполнена из ткани. Этот материал, как показала практика, приятней и не создает проблем с запотеванием при длительных сессиях.

Эта часть с вышитой белыми нитками сеткой. Стежки аккуратные, без необработанных участков.

Посадка, как в сиденье гоночного автомобиля. Есть боковые упоры. Конструкция из металла, выдерживает большие нагрузки.

Есть две съемные подушки для упора в районе спины и шеи. Фиксируются при помощи прорезиненных ремешков. Положение упора спины регулируется.

В верхней зоне спинки вышит логотип производителя. Сам внешний вид выдержанный. Такое кресло будет хорошо смотреться и в деловой обстановке.

Два регулируемых подлокотника. Меняется высота расположения. Рабочая поверхность с приятной текстурой.

Металлическая крестовина с износоустойчивыми колесиками. Газлифт четвертого класса. Есть возможность регулировки высоты расположения. Вращается на 360 градусов.

Спинка откидывается на 90 градусов. В откинутом положении в этом кресле можно будет вздремнуть.

Тесты

Мы эксплуатировали Trust GXT 707G RESTO в условиях офиса. Габариты у него оптимальные, позволяющие удобно разместиться людям с разным ростом и весом. Места соединения усилены и не подвержены деформации.

Широкие подставки для удобного расположения рук. Предлагается необходимый диапазон регулировок. Не скрипит. Как и говорили выше, выбранные тут цвета хорошо скрывают возможные загрязнения при длительной эксплуатации.

Внутри используется наполнитель с достаточной мягкостью. Он не сминается, при подъеме возвращается в исходное положение. Жесткий боковой упор, подушки для шеи и поясницы. Посадка в нем понравилась.

Итоги по Trust GXT 707G RESTO

Trust GXT 707G RESTO – добротное игровое кресло с качественным исполнением. Высокий ресурс службы, строгий внешний вид, качественные материалы, съемные подушки, регулировки подлокотника, спинки и высоты расположения, износостойкие колесики.