Обзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое кресло

2019-12-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 707G RESTO; [178]
В линейке компании Trust есть не только наушники, микрофоны, мышки и клавиатуры, но и игровые кресла. И сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации Trust GXT 707G RESTO. Это полноразмерное игровое кресло, рассчитанное на людей весом до 150 килограммов. Сам выбор таких решений позволяет заметно повысить комфорт времяпрепровождения за настольным компьютером или ноутбуком.

Trust GXT 707G RESTO

Его рекомендованная стоимость составляет 24 000 рублей на момент публикации.

Trust GXT 707G RESTO обзор

Комплектация и сборка

Покупатель получает кресло в массивной коробке из промышленного картона. Внутри оно поставляется в разобранном состоянии. В комплект есть все необходимое для его сборки, включая подробную иллюстрированную инструкцию.

Trust GXT 707G RESTO

Собрать сможет даже неподготовленный пользователь. Первым шагом в крестовину ставятся пять колесиков. Далее устанавливаем газлифт.

Trust GXT 707G RESTO

Следующим шагом переходим к фиксации на сиденье двух подлокотников и функционального механизма. Затягивание винтов проводится при помощи Г-образного ключа. Ставим спинку. Места сопряжения закрыты декоративными накладками.

Trust GXT 707G RESTO

Внешний вид

Сама серия GXT 707 доступна в четырех вариантах цветового исполнения, позволяя подобрать оптимальный вариант под личные предпочтения и вкусы.

Trust GXT 707G RESTO

В оформлении Trust GXT 707G RESTO сочетаются черные и темно-серые поверхности. Данный вариант оформления можно смело назвать самым практичным. Здесь хорошо скрываются возможные загрязнения.

Trust GXT 707G RESTO

Центральная часть сиденья и спинки выполнена из ткани. Этот материал, как показала практика, приятней и не создает проблем с запотеванием при длительных сессиях.

Trust GXT 707G RESTO

Эта часть с вышитой белыми нитками сеткой. Стежки аккуратные, без необработанных участков.

Trust GXT 707G RESTO

Посадка, как в сиденье гоночного автомобиля. Есть боковые упоры. Конструкция из металла, выдерживает большие нагрузки.

Trust GXT 707G RESTO

Есть две съемные подушки для упора в районе спины и шеи. Фиксируются при помощи прорезиненных ремешков. Положение упора спины регулируется.

Trust GXT 707G RESTO

В верхней зоне спинки вышит логотип производителя. Сам внешний вид выдержанный. Такое кресло будет хорошо смотреться и в деловой обстановке.

Trust GXT 707G RESTO

Два регулируемых подлокотника. Меняется высота расположения. Рабочая поверхность с приятной текстурой.

Trust GXT 707G RESTO

Металлическая крестовина с износоустойчивыми колесиками. Газлифт четвертого класса. Есть возможность регулировки высоты расположения. Вращается на 360 градусов.

Trust GXT 707G RESTO

Спинка откидывается на 90 градусов. В откинутом положении в этом кресле можно будет вздремнуть.

Trust GXT 707G RESTO

Тесты

Мы эксплуатировали Trust GXT 707G RESTO в условиях офиса. Габариты у него оптимальные, позволяющие удобно разместиться людям с разным ростом и весом. Места соединения усилены и не подвержены деформации.

Trust GXT 707G RESTO

Широкие подставки для удобного расположения рук. Предлагается необходимый диапазон регулировок. Не скрипит. Как и говорили выше, выбранные тут цвета хорошо скрывают возможные загрязнения при длительной эксплуатации.

Trust GXT 707G RESTO

Внутри используется наполнитель с достаточной мягкостью. Он не сминается, при подъеме возвращается в исходное положение. Жесткий боковой упор, подушки для шеи и поясницы. Посадка в нем понравилась.

Trust GXT 707G RESTO

Итоги по Trust GXT 707G RESTO

Trust GXT 707G RESTO – добротное игровое кресло с качественным исполнением. Высокий ресурс службы, строгий внешний вид, качественные материалы, съемные подушки, регулировки подлокотника, спинки и высоты расположения, износостойкие колесики.

Комментарии и отзывы Trust GXT 707G RESTO
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