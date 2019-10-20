Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 128 ГБ (Verbatim 44085)

2019-10-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim 44085; [279]
Карты памяти microSD формата получили повсеместное распостранение. Этот формат используют видеорегистраторы, экшн-камеры, смартфоны, планшеты, MP3-плееры, GPS-навигаторы и цифровые камеры. Компактные габариты, высокие скорости обмена данными, а сейчас еще и большой объем под хранение данных. Тестируемая сегодня Verbatim microSDXC предлагает сразу 128 ГБ.

Verbatim 44085

Средняя её стоимость составляет 1380 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает карту памяти, упакованную в картонный блистер с общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает SD адаптер.

Verbatim 44085

Внешний вид

Выполнена в классическом форм-факторе. Окрашенный в черный цвет пластик с нанесенной белой краской информацией на крышку.

Verbatim 44085

В линейке также доступны карты памяти объемами 16, 32 и 64 Гбайт. Verbatim microSDXC 128 ГБ является старшей в серии.

Verbatim 44085

Для нее заявлена скорость считывания до 70 МБ/с. Соответствует стандарту 10 класса скорости.

Verbatim 44085

Эту карту памяти можно рассматривать для использование в видеорегистраторах и экшн-камерах с разрешением Full HD.

Тесты Verbatim 44085

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

Verbatim 44085

AS SSD Bench

Verbatim 44085

Verbatim 44085

HD Tune

Verbatim 44085

Verbatim 44085

Verbatim 44085

AJA

Verbatim 44085

Anvil

Verbatim 44085

Итоги по Verbatim microSDXC 128 ГБ

Verbatim microSDXC 128 ГБ – недорогая карта памяти с большим объемом под хранение данных. В ходе тестов она продемонстрировала стабильные и высокие скорости обмена данными. Использовать её можно с различными типами устройств.

Комментарии и отзывы Verbatim 44085
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