Обзор карты памяти Verbatim microSDXC 128 ГБ (Verbatim 44085)

Карты памяти microSD формата получили повсеместное распостранение. Этот формат используют видеорегистраторы, экшн-камеры, смартфоны, планшеты, MP3-плееры, GPS-навигаторы и цифровые камеры. Компактные габариты, высокие скорости обмена данными, а сейчас еще и большой объем под хранение данных. Тестируемая сегодня Verbatim microSDXC предлагает сразу 128 ГБ.
Средняя её стоимость составляет 1380 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПокупатель получает карту памяти, упакованную в картонный блистер с общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает SD адаптер.
Внешний видВыполнена в классическом форм-факторе. Окрашенный в черный цвет пластик с нанесенной белой краской информацией на крышку.
В линейке также доступны карты памяти объемами 16, 32 и 64 Гбайт. Verbatim microSDXC 128 ГБ является старшей в серии.
Для нее заявлена скорость считывания до 70 МБ/с. Соответствует стандарту 10 класса скорости.
Эту карту памяти можно рассматривать для использование в видеорегистраторах и экшн-камерах с разрешением Full HD.
Тесты Verbatim 44085Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
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