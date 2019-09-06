Обзор Verbatim 47623. Внешний твердотельный накопитель

2019-09-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim 47623; [165]
Мы уже изучали внешние накопители от Verbatim, как с твердотельными, так и с жесткими дисками. Изучаемый сегодня Verbatim 47623 отличают не только высокие скорости работы с данными, но и компактные габариты. Для подключения используется интерфейс USB 3.0. Это его первый детальный обзор.

В ближайшем времени он уже появится в российских магазинах.

Verbatim 47623 обзор

Комплектация

Поставляется в традиционном блистере с вставкой из прозрачного пластика. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Комплект включает тряпичный чехол, USB-кабель и документацию.

Внешний вид

По габаритам Verbatim 47623 немногим больше обычной кредитной карточки. Он заметно меньше, чем накопители с жестким диском.

Корпус выполнен из глянцевого пластика. По периметру серебристая вставка.

На основании пара резиновых ножек. Здесь же наклейка с техническими данными.

Подключается при помощи USB разъема. Комплектный кабель короткий.

Общие габариты составляют 9*90*43 мм при весе в 40 граммов. Корпус накопителя устойчив к деформациям и не боится тряски.

Тесты Verbatim 47623

Crystal Disk Mark

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по Verbatim 47623

Verbatim 47623 – внешний твердотельный накопитель с компактными габаритами. В ходе тестов он продемонстрировал высокие скорости обмена данными. Сбоев и проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.

Комментарии и отзывы Verbatim 47623
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