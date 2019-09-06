Обзор Verbatim 47623. Внешний твердотельный накопитель

Мы уже изучали внешние накопители от Verbatim, как с твердотельными, так и с жесткими дисками. Изучаемый сегодня Verbatim 47623 отличают не только высокие скорости работы с данными, но и компактные габариты. Для подключения используется интерфейс USB 3.0. Это его первый детальный обзор.
В ближайшем времени он уже появится в российских магазинах.
Verbatim 47623 обзор
КомплектацияПоставляется в традиционном блистере с вставкой из прозрачного пластика. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Комплект включает тряпичный чехол, USB-кабель и документацию.
Внешний видПо габаритам Verbatim 47623 немногим больше обычной кредитной карточки. Он заметно меньше, чем накопители с жестким диском.
Корпус выполнен из глянцевого пластика. По периметру серебристая вставка.
На основании пара резиновых ножек. Здесь же наклейка с техническими данными.
Подключается при помощи USB разъема. Комплектный кабель короткий.
Общие габариты составляют 9*90*43 мм при весе в 40 граммов. Корпус накопителя устойчив к деформациям и не боится тряски.
Тесты Verbatim 47623
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD
AJA
Anvil