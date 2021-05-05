Обзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATA

Твердотельные накопители серии Verbatim Vi560 S3 включает версии с объемами 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. Рассматривать их можно в сценариях когда слот М.2 на устройстве не поддерживает PCIe. При этом в отличие от форм-фактора 2.5-дюймового диска здесь есть весомое преимущество в полном отсутствии проводов, как интерфейсных, так и питающих.

Verbatim S3 1000 GB

Сегодня поделимся опытом эксплуатации старшей модификации с объемом 1 Тбайт. Ее можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным оформлением. На лицевой стороне приведены данные по интерфейсу, объему и скоростным характеристикам. Внутри зафиксирован в пластиковый блистер. Комплект включает документацию. Диски этой серии сопровождаются трехлетней гарантией.

Verbatim S3 1000 GB

Внешний вид

Выполнен в распространённом типоразмере 2280. Интерфейс SATA. Подключается к совместимым М.2 разъемам.

Verbatim S3 1000 GB

Печатная плата черного цвета. На лицевую сторону нанесена наклейка с серийным номером и общими данными по диску.

Verbatim S3 1000 GB

Обратная сторона Verbatim Vi560 S3 пустая. Штатного радиатора для отвода тепла не предусмотрено. Мы использовали радиатор с материнской платы. С ним температура не превышала 25 градусов. Без радиатора не поднималась выше 38 градусов.

Verbatim S3 1000 GB

Контроллер MAXIO MAS-0902A-B2C. Поддерживается аппаратная коррекция ошибок LDPC ECC. S.M.A.R.T., TRIM и NCQ.

Verbatim S3 1000 GB

1 Тбайт собран флеш-памятью типа 3D NAND. Для Verbatim S3 1000 GB заявлен ресурс в 450 TBW.

Verbatim S3 1000 GB

Этот интерфейс предполагает наличие ограничений скорости чтения у этих SSD достигает 560 МБ/с, скорость записи — 520 МБ/с.

Тесты Verbatim S3 1000 GB

AS SSD Benchmark:

Verbatim S3 1000 GB

Verbatim S3 1000 GB

HD Tune Pro:

Verbatim S3 1000 GB

Verbatim S3 1000 GB

Verbatim S3 1000 GB

Verbatim S3 1000 GB

CrystalDiskMark:

Verbatim S3 1000 GB

Anvil

Verbatim S3 1000 GB

AJA

Verbatim S3 1000 GB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorVerbatim Vi560 S3 продемонстрировал высокие скорости записи и чтения для интерфейса SATA. Его можно рассматривать в качестве системного, когда на М.2 не подведены линии PCIe или дополнительного для хранения данных. 3 года гарантии, низкие рабочие температуры, высокий ресурс службы.
Verbatim Vi560 S3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Verbatim S3 1000 GB 49364
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