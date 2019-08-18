Обзор Verbatim 53023. Внешний жесткий диск Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 1TB

2019-08-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim 53023; [12]
Места под хранения библиотеки фотоснимков, фильмов, музыки и документов никогда не бывает много. Переносные накопители еще долго не потеряют актуальности, даже на фоне популяризации облаков и сервисов каталогизации контента. Такие накопители, как Verbatim Store 'n' Go USB 3.0, всегда под рукой, предлагают высокие скорости обмена данными и не боятся всевозможных санкций.

Verbatim 53023

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в блистере с общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает техническую документацию и кабель подключения.

Verbatim 53023

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. Габариты его позволят носить с собой во внутреннем кармане куртки или пиджака.

Verbatim 53023

Большая часть площади глянцевая. Боковые грани матовые. Сборка проведена без огрехов.

Verbatim 53023

На крышке нанесен логотип производителя. Тут отсутствуют вычурные декоративные элементы.

Verbatim 53023

На боковой грани разъем USB 3.0. В Verbatim Store 'n' Go не забыли про светодиодный индикатор активности.

Verbatim 53023

С внутренней стороны наклейка с техническими данными.

Софт

В память накопителя записана документация и набор программ для расширения функциональности.

Verbatim 53023

Есть утилита для контроля информации по накопителю. Тут отображается свободное пространство и объем занимаемого контента.

Verbatim 53023

Отдельная программа для проведения форматирования. Из полезного приведены основные отличия каждой из систем.

Verbatim 53023

Green Buttom пригодится для настройки автоматического выключения через заданный интервал времени. Есть программы для организации бекапа данных в системе. Удобно все программы изначально доступны и могут быть установлены без доступа в сеть.

Тесты Verbatim 53023

Crystal Disk Mark

Verbatim 53023

HD Tune

Verbatim 53023

Verbatim 53023

Verbatim 53023

Verbatim 53023

Verbatim 53023

AS SSD

Verbatim 53023

Verbatim 53023

AJA

Verbatim 53023

Anvil

Verbatim 53023

Итоги по Verbatim Store 'n' Go

Verbatim Store 'n' Go хороший выбор в качестве повседневного накопителя для хранения разнопланового контента. Компактные габариты, дополнительное программное обеспечение, высокие скорости обмена данными.

Комментарии и отзывы Verbatim 53023
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