Обзор Verbatim 53023. Внешний жесткий диск Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 1TB

Места под хранения библиотеки фотоснимков, фильмов, музыки и документов никогда не бывает много. Переносные накопители еще долго не потеряют актуальности, даже на фоне популяризации облаков и сервисов каталогизации контента. Такие накопители, как Verbatim Store 'n' Go USB 3.0, всегда под рукой, предлагают высокие скорости обмена данными и не боятся всевозможных санкций.

Комплектация

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в блистере с общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает техническую документацию и кабель подключения.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. Габариты его позволят носить с собой во внутреннем кармане куртки или пиджака.

Большая часть площади глянцевая. Боковые грани матовые. Сборка проведена без огрехов.

На крышке нанесен логотип производителя. Тут отсутствуют вычурные декоративные элементы.

На боковой грани разъем USB 3.0. В Verbatim Store 'n' Go не забыли про светодиодный индикатор активности.

Софт

С внутренней стороны наклейка с техническими данными.В память накопителя записана документация и набор программ для расширения функциональности.

Есть утилита для контроля информации по накопителю. Тут отображается свободное пространство и объем занимаемого контента.

Отдельная программа для проведения форматирования. Из полезного приведены основные отличия каждой из систем.

Тесты Verbatim 53023

Crystal Disk Mark

Green Buttom пригодится для настройки автоматического выключения через заданный интервал времени. Есть программы для организации бекапа данных в системе. Удобно все программы изначально доступны и могут быть установлены без доступа в сеть.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по Verbatim Store 'n' Go

Verbatim Store 'n' Go хороший выбор в качестве повседневного накопителя для хранения разнопланового контента. Компактные габариты, дополнительное программное обеспечение, высокие скорости обмена данными.