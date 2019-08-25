Обзор Verbatim 53231. Портативный твердотельный диск Store 'n' Go

Документы, книги, музыка, фотографии и видео – все это сейчас оцифровано и требует место для хранения. Такие диски, как Verbatim 53231, будут всегда актуальными. Они в отличие от классических жестких дисков, дают заметный прирост в скорости работы с данными. Забегая вперед, этот накопитель к тому же еще можно будет подключать к смартфонам и планшетам, работающим на базе операционной системы Android.

Verbatim 53231 обзор

На момент публикации продажи еще не стартовали.

Комплектация

Покупатель получает накопитель упакованным в коробку из плотного картона с несколькими изображениями и данными по характеристикам. Комплект включает USB Type-C кабель, переходник на USB Type-C и техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен Verbatim 53231 в классическом форм-факторе. Корпус из черного пластика с матовым покрытием.

Общие габариты составляют 119 x 81 x 7 мм при весе в 98 граммов. Форма удобная, легко поместится в карман куртки или пиджака.

Верхняя крышка с полигональными гранями. Здесь же логотип производителя. С обратной стороны наклейка с техническими данными.

Для подключения используется USB Type-C на боковой грани. Выбор в пользу этого разъема упрощает поиск сторонних кабелей.

Комплектный с USB пригодится для подключения к компьютеру, ноутбуку или MAC. Он короткий, с широким сечением.

Также в комплекте идет переходник с USB на USB Type-C. С ним можно будет использовать этот внешний накопитель со смартфоном.

Определяется автоматически. Так можно будет переносить файлы с накопителя на смартфон и обратно без необходимости использования стороннего программного обеспечения.

Тесты Verbatim 53231

Crystal Disk Mark

HD Tune

AS SSD

Anvil

Итоги по Verbatim 53231

Verbatim 53231 полезное дополнение к настольному ПК и смартфону. Быстрый и бесшумный накопитель, который не боится тряски. В ходе синтетических тестов он продемонстрировал высокие скорости обмена данными.