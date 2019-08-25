Обзор Verbatim 53231. Портативный твердотельный диск Store 'n' Go

2019-08-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim 53231; [33]
Документы, книги, музыка, фотографии и видео – все это сейчас оцифровано и требует место для хранения. Такие диски, как Verbatim 53231, будут всегда актуальными. Они в отличие от классических жестких дисков, дают заметный прирост в скорости работы с данными. Забегая вперед, этот накопитель к тому же еще можно будет подключать к смартфонам и планшетам, работающим на базе операционной системы Android.

Verbatim 53231

На момент публикации продажи еще не стартовали.

Verbatim 53231 обзор

Комплектация

Покупатель получает накопитель упакованным в коробку из плотного картона с несколькими изображениями и данными по характеристикам. Комплект включает USB Type-C кабель, переходник на USB Type-C и техническую документацию.

Verbatim 53231

Внешний вид

Выполнен Verbatim 53231 в классическом форм-факторе. Корпус из черного пластика с матовым покрытием.

Verbatim 53231

Общие габариты составляют 119 x 81 x 7 мм при весе в 98 граммов. Форма удобная, легко поместится в карман куртки или пиджака.

Verbatim 53231

Верхняя крышка с полигональными гранями. Здесь же логотип производителя. С обратной стороны наклейка с техническими данными.

Verbatim 53231

Для подключения используется USB Type-C на боковой грани. Выбор в пользу этого разъема упрощает поиск сторонних кабелей.

Verbatim 53231

Комплектный с USB пригодится для подключения к компьютеру, ноутбуку или MAC. Он короткий, с широким сечением.

Verbatim 53231

Также в комплекте идет переходник с USB на USB Type-C. С ним можно будет использовать этот внешний накопитель со смартфоном.

Verbatim 53231

Определяется автоматически. Так можно будет переносить файлы с накопителя на смартфон и обратно без необходимости использования стороннего программного обеспечения.

Verbatim 53231

Тесты Verbatim 53231

Crystal Disk Mark

Verbatim 53231

HD Tune

Verbatim 53231

AS SSD

Verbatim 53231

Anvil

Verbatim 53231

Итоги по Verbatim 53231

Verbatim 53231 полезное дополнение к настольному ПК и смартфону. Быстрый и бесшумный накопитель, который не боится тряски. В ходе синтетических тестов он продемонстрировал высокие скорости обмена данными.

Комментарии и отзывы Verbatim 53231
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