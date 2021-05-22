Обзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний диск

Остались считанные дни до внесения изменений в политику облачного сервиса Google Photo, бесплатно хранить копии снимков и видео будет нельзя. От пользователей потребуется или придерживаться ограниченного лимита или приобрести платный тариф. В целом же даже без этого, мы уже не раз отмечали необходимость самостоятельного бекапа как фото/видео, так и важных документов. Тестируемый сегодня Verbatim Store 'n' Go Mini объемом 512 ГБ эффективно решает эти вопросы и изначально сопровождается USB-C кабелем для прямой передачи данных.

Комплектация

К моменту публикации диск уже можно приобрести в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 6 999 рублей.

Упакован в блистер из прозрачного пластика и картонной подложки. С обратной стороны описаны ключевые особенности и данные по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, переходник на USB-C и документацию.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. Тут как и ранее рассмотренных внешних дисков этого производителя интересна геометрия верхней крышки.

Полигональные панели. Габариты очень компактные. Поместится даже в кармане летней рубашки. Не задумываясь можно брать с собой в дорогу.

На боковой грани micro-B USB 3.0 разъем. В комплекте идет кабель с широким сечением.

Изначально предусмотрели переходник на USB-C. Этот разъем сейчас активно используется в смартфонах, планшетах, ноутбуках, моноблоках и стационарных системах.

Мы проводили тестирование Verbatim Store 'n' Go Mini со смартфоном OnePlus 9 Pro. При подключении определяет автоматически. Переносить файлы можно как вручную, так и воспользовавшись специализированными приложениями для бекапов.

Актуально для ноутбуков, они сейчас часто располагают только USB-C. В память накопителя записана утилита Nero Backup с помощью нее можно настроить резервное копирование выбранных папок и дисков.

Отдельно сам производитель отмечает поддержку телевизоров с опцией записи трансляций. Твердотельный накопитель не требует дополнительной подачи питания.

В рамках этой серии доступны модификации с объемами 512 Гбайт и 1 Тбайт. Такой объем позволяет хранить около 250 000 фотографий.

Тесты Verbatim Store 'n' Go Mini

AS SSD Benchmark:

При продолжительной нагрузке не нагревается. Работает бесшумно. При подключении определяется автоматически, не требуется установка драйвера.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ – быстрый и надежный накопитель для хранения больших объемов данных. С помощью него можно организовать резервное копирование фотографий, видеофайлов, документов и музыкальных файлов. Поддерживает разные типы устройств и платформы, включая носимые устройства без необходимости дополнительной подачи питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".