Обзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний диск

Остались считанные дни до внесения изменений в политику облачного сервиса Google Photo, бесплатно хранить копии снимков и видео будет нельзя. От пользователей потребуется или придерживаться ограниченного лимита или приобрести платный тариф. В целом же даже без этого, мы уже не раз отмечали необходимость самостоятельного бекапа как фото/видео, так и важных документов. Тестируемый сегодня Verbatim Store 'n' Go Mini объемом 512 ГБ эффективно решает эти вопросы и изначально сопровождается USB-C кабелем для прямой передачи данных.

Verbatim Store 'n' Go Mini

К моменту публикации диск уже можно приобрести в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 6 999 рублей.

Комплектация

Verbatim Store 'n' Go Mini

Упакован в блистер из прозрачного пластика и картонной подложки. С обратной стороны описаны ключевые особенности и данные по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, переходник на USB-C и документацию.

Verbatim Store 'n' Go Mini

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. Тут как и ранее рассмотренных внешних дисков этого производителя интересна геометрия верхней крышки.

Verbatim Store 'n' Go Mini

Полигональные панели. Габариты очень компактные. Поместится даже в кармане летней рубашки. Не задумываясь можно брать с собой в дорогу.

Verbatim Store 'n' Go Mini

На боковой грани micro-B USB 3.0 разъем. В комплекте идет кабель с широким сечением.

Verbatim Store 'n' Go Mini

Изначально предусмотрели переходник на USB-C. Этот разъем сейчас активно используется в смартфонах, планшетах, ноутбуках, моноблоках и стационарных системах.

Verbatim Store 'n' Go Mini

Мы проводили тестирование Verbatim Store 'n' Go Mini со смартфоном OnePlus 9 Pro. При подключении определяет автоматически. Переносить файлы можно как вручную, так и воспользовавшись специализированными приложениями для бекапов.

Verbatim Store 'n' Go Mini

Актуально для ноутбуков, они сейчас часто располагают только USB-C. В память накопителя записана утилита Nero Backup с помощью нее можно настроить резервное копирование выбранных папок и дисков.

Verbatim Store 'n' Go Mini

Отдельно сам производитель отмечает поддержку телевизоров с опцией записи трансляций. Твердотельный накопитель не требует дополнительной подачи питания.

Verbatim Store 'n' Go Mini

В рамках этой серии доступны модификации с объемами 512 Гбайт и 1 Тбайт. Такой объем позволяет хранить около 250 000 фотографий.

Verbatim Store 'n' Go Mini

При продолжительной нагрузке не нагревается. Работает бесшумно. При подключении определяется автоматически, не требуется установка драйвера.

Тесты Verbatim Store 'n' Go Mini

AS SSD Benchmark:

Verbatim Store 'n' Go Mini

Verbatim Store 'n' Go Mini

HD Tune Pro:

Verbatim Store 'n' Go Mini

Verbatim Store 'n' Go Mini

Verbatim Store 'n' Go Mini

Verbatim Store 'n' Go Mini

CrystalDiskMark:

Verbatim Store 'n' Go Mini

Anvil

Verbatim Store 'n' Go Mini

AJA

Verbatim Store 'n' Go Mini

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorVerbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ – быстрый и надежный накопитель для хранения больших объемов данных. С помощью него можно организовать резервное копирование фотографий, видеофайлов, документов и музыкальных файлов. Поддерживает разные типы устройств и платформы, включая носимые устройства без необходимости дополнительной подачи питания.
Verbatim Store 'n' Go Mini получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Verbatim Store 'n' Go Mini
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