Обзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний диск

К моменту публикации диск уже можно приобрести в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 6 999 рублей.
Комплектация
Упакован в блистер из прозрачного пластика и картонной подложки. С обратной стороны описаны ключевые особенности и данные по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, переходник на USB-C и документацию.
Внешний видВыполнен в компактном корпусе из черного пластика. Тут как и ранее рассмотренных внешних дисков этого производителя интересна геометрия верхней крышки.
Полигональные панели. Габариты очень компактные. Поместится даже в кармане летней рубашки. Не задумываясь можно брать с собой в дорогу.
На боковой грани micro-B USB 3.0 разъем. В комплекте идет кабель с широким сечением.
Изначально предусмотрели переходник на USB-C. Этот разъем сейчас активно используется в смартфонах, планшетах, ноутбуках, моноблоках и стационарных системах.
Мы проводили тестирование Verbatim Store 'n' Go Mini со смартфоном OnePlus 9 Pro. При подключении определяет автоматически. Переносить файлы можно как вручную, так и воспользовавшись специализированными приложениями для бекапов.
Актуально для ноутбуков, они сейчас часто располагают только USB-C. В память накопителя записана утилита Nero Backup с помощью нее можно настроить резервное копирование выбранных папок и дисков.
Отдельно сам производитель отмечает поддержку телевизоров с опцией записи трансляций. Твердотельный накопитель не требует дополнительной подачи питания.
В рамках этой серии доступны модификации с объемами 512 Гбайт и 1 Тбайт. Такой объем позволяет хранить около 250 000 фотографий.
При продолжительной нагрузке не нагревается. Работает бесшумно. При подключении определяется автоматически, не требуется установка драйвера.
Тесты Verbatim Store 'n' Go Mini
AS SSD Benchmark:
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
Anvil
AJA
ИтогиVerbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ – быстрый и надежный накопитель для хранения больших объемов данных. С помощью него можно организовать резервное копирование фотографий, видеофайлов, документов и музыкальных файлов. Поддерживает разные типы устройств и платформы, включая носимые устройства без необходимости дополнительной подачи питания.
Verbatim Store 'n' Go Mini получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".