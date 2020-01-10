Обзор Verbatim 53651 Fingerprint Secure HDD 2TB. Жесткий диск с шифрованием и сканером пальца

Внешние жесткие диски получили широкое распостранение позволив в формате «карманного» накопителя хранить большие объемы данных. Но мало кто задумывается о том, что случайная потеря или кража диска может привести к фатальным последствиям. Тестируемый сегодня жесткий диск Verbatim 53651 Fingerprint Secure HDD 2TB предлагает аппаратное шифрование AES с размером ключа 256 бит и авторизацию с помощью сканера отпечатка пальца.
К моменту публикации он еще не доступен в российских магазинах. В Европе доступен за 150 евро.
КомплектацияПокупатель получает накопитель упакованным в коробку из плотного картона. Внутри диск зафиксирован в прозрачном пластике, предотвращающем тряску. Комплект включает переходник на USB Type-C разъем и подробную инструкцию.
Внешний видВыполнен Verbatim 53651 в корпусе из черного пластика. Верхняя крышка с рисунком в виде пирамидок. Внешний вид строгий и лаконичный.
Отличием стало наличие на крышке сканера отпечатка пальца, расположен он под шторкой. Расположение удобное.
Срабатывает сканирование быстро и точно. В памяти можно хранить 10 отпечатков, это могут быть пальцы до восьми разных пользователей.
К весомым плюсам отнесем выбор в пользу USB Type-C в качестве интерфейсного разъема. В комплекте также предусмотрен соответствующий переходник. Будет полезен для современных ноутбуков, смартфонов и планшетов.
Доступны светодиодные индикаторы активности.
Поддерживает комбинированную технологию на основе аппаратного шифрования AES с размером ключа 256 бит и биометрического сканера. Накопитель соответствует требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR) благодаря шифрованию 100 % его объема.
СофтИзначально Verbatim 53651 при подключении открывает только к области с программным обеспечением. Первым окном предлагается ввести пароль администратора. Следующим проводится добавление или удаление пальцев.
Только после авторизации паролем или пальцем начинает отображаться само пространство накопителя. Несанкционированный доступ или сброс пароля приводит к форматированию с удалением записанных данных.
Тесты Verbatim 53651
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AJA
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