Обзор Verbatim 53651 Fingerprint Secure HDD 2TB. Жесткий диск с шифрованием и сканером пальца

2020-01-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim 53651; [160]
Внешние жесткие диски получили широкое распостранение позволив в формате «карманного» накопителя хранить большие объемы данных. Но мало кто задумывается о том, что случайная потеря или кража диска может привести к фатальным последствиям. Тестируемый сегодня жесткий диск Verbatim 53651 Fingerprint Secure HDD 2TB предлагает аппаратное шифрование AES с размером ключа 256 бит и авторизацию с помощью сканера отпечатка пальца.

Verbatim 53651

К моменту публикации он еще не доступен в российских магазинах. В Европе доступен за 150 евро.

Комплектация

Покупатель получает накопитель упакованным в коробку из плотного картона. Внутри диск зафиксирован в прозрачном пластике, предотвращающем тряску. Комплект включает переходник на USB Type-C разъем и подробную инструкцию.

Verbatim 53651

Внешний вид

Выполнен Verbatim 53651 в корпусе из черного пластика. Верхняя крышка с рисунком в виде пирамидок. Внешний вид строгий и лаконичный.

Verbatim 53651

Отличием стало наличие на крышке сканера отпечатка пальца, расположен он под шторкой. Расположение удобное.

Verbatim 53651

Срабатывает сканирование быстро и точно. В памяти можно хранить 10 отпечатков, это могут быть пальцы до восьми разных пользователей.

Verbatim 53651

К весомым плюсам отнесем выбор в пользу USB Type-C в качестве интерфейсного разъема. В комплекте также предусмотрен соответствующий переходник. Будет полезен для современных ноутбуков, смартфонов и планшетов.

Verbatim 53651

Доступны светодиодные индикаторы активности.

Verbatim 53651

Поддерживает комбинированную технологию на основе аппаратного шифрования AES с размером ключа 256 бит и биометрического сканера. Накопитель соответствует требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR) благодаря шифрованию 100 % его объема.

Софт

Изначально Verbatim 53651 при подключении открывает только к области с программным обеспечением. Первым окном предлагается ввести пароль администратора. Следующим проводится добавление или удаление пальцев.

Verbatim 53651

Только после авторизации паролем или пальцем начинает отображаться само пространство накопителя. Несанкционированный доступ или сброс пароля приводит к форматированию с удалением записанных данных.

Verbatim 53651

Тесты Verbatim 53651

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Verbatim 53651

HD Tune

Verbatim 53651

Verbatim 53651

Verbatim 53651

Verbatim 53651

Verbatim 53651

AS SSD

Verbatim 53651

Verbatim 53651

AJA

Verbatim 53651

Anvil

Verbatim 53651

Итоги по Verbatim 53651

Verbatim 53651 станет правильным выбором в качестве внешнего накопителя для хранения персональных данных, рабочих документов и приватных файлов. Использование комбинированной технологии шифрования данных со сканером отпечатка пальца. USB Type-C разъем, высокие скорости обмена данными, до восьми авторизованных пользователей, программное обеспечение для резервного копирования.

Комментарии и отзывы Verbatim 53651
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