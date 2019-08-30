Обзор Verbatim Vi550 S3 (49351). Недорогой твердотельный диск

Твердотельные накопители, как в настольных, так и портативных системах дают сразу ряд преимуществ относительно классических жестких дисков. Среди них скорость загрузки операционной системы и запуск софта/игр, отсутствие шума и вибрации во время работы, а также сниженное энергопотребление. Тестируемый сегодня накопитель Verbatim Vi550 S3 (49351) к тому же еще и отличается невысокой стоимостью, относительно предложений конкурентов.
Средняя стоимость составляет 2500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Verbatim Vi550 S3 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с качественной полиграфией, на которой приведены технические характеристики и особенности его работы. Внутри зафиксирован на жесткой подложке. Комплект включает документацию и гарантийный талон международного образца.
Внешний видТолщина корпуса Verbatim Vi550 S3 составляет 7 мм. Выполнен он из пластика с матовым покрытием.
Этот SSD можно будет рассматривать для проведения апгрейда ультрабуков и ноутбуков с ограниченным пространством под накопитель.
С внутренней стороны нанесена наклейка с техническими характеристиками. На крышке логотип производителя и название модели.
Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса. На него предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.
Сердцем этого накопителя стал контроллер Phison PS3111, зарекомендовавший себя в сегменте недорогих решений.
Используется 3D NAND память. Заявлен гарантированный ресурс в 150 Тбайт.
ТестыУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
AJA
Anvil