Обзор Verbatim Vi550 S3 (49351). Недорогой твердотельный диск

2019-08-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim Vi550 S3 (49351); [200]
Твердотельные накопители, как в настольных, так и портативных системах дают сразу ряд преимуществ относительно классических жестких дисков. Среди них скорость загрузки операционной системы и запуск софта/игр, отсутствие шума и вибрации во время работы, а также сниженное энергопотребление. Тестируемый сегодня накопитель Verbatim Vi550 S3 (49351) к тому же еще и отличается невысокой стоимостью, относительно предложений конкурентов.

Средняя стоимость составляет 2500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Verbatim Vi550 S3 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией, на которой приведены технические характеристики и особенности его работы. Внутри зафиксирован на жесткой подложке. Комплект включает документацию и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Толщина корпуса Verbatim Vi550 S3 составляет 7 мм. Выполнен он из пластика с матовым покрытием.

Этот SSD можно будет рассматривать для проведения апгрейда ультрабуков и ноутбуков с ограниченным пространством под накопитель.

С внутренней стороны нанесена наклейка с техническими характеристиками. На крышке логотип производителя и название модели.

Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса. На него предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Сердцем этого накопителя стал контроллер Phison PS3111, зарекомендовавший себя в сегменте недорогих решений.

Используется 3D NAND память. Заявлен гарантированный ресурс в 150 Тбайт.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Тест скорости работы с данными:

AJA

Anvil

Итоги по Verbatim Vi550 S3

Verbatim Vi550 S3 позволит с минимальными финансовыми затратами организовать быстрый запуск операционной системы и полную бесшумность. Этот накопитель может устанавливаться в ноутбуки, настольные компьютеры и даже моноблоки. Высокие скорости обмена данными, трехлетнее гарантийное обслуживание.

Комментарии и отзывы Verbatim Vi550 S3 (49351)
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