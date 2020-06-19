Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2

Не так давно компания Verbatim сообщила о выходе сразу двух линеек твердотельных накопителей в формате M.2: Vi3000 и Vi560. Отличие стал используемый интерфейс подключения: NVMe PCIe и SATA III M.2, соответственно. Младшая серия ориентирована на устаревшие системы без поддержки NVMe PCIe, предлагая актуальную 3D NAND.

Verbatim Vi560 S3 512GB

Сегодня в рамках «Лаборатории» детально изучим Verbatim Vi560 S3 512GB. Его продажи в скором времени стартуют в России.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в традиционных цветах компании. Твердотельные накопители сопровождаются трехлетней гарантией. Зафиксирован в подложку из прозрачного пластика.

Verbatim Vi560 S3 512GB

Внешний вид

Линейка включает накопители объемами 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Выполнена на печатной плате черного цвета.

Verbatim Vi560 S3 512GB

Обратная сторона платы глухая. На фронтальную сторону нанесена наклейка с техническими данными.

Verbatim Vi560 S3 512GB

Подключается при помощи SATA III M.2 интерфейса. Традиционный формат M.2 2280.

Verbatim Vi560 S3 512GB

В Verbatim Vi560 S3 512GB используется 3D NAND память. В отличие от 2.5 дисков c SATA, тут не требуется подвод интерфейсного и питающего кабеля. Упрощая аккуратный монтаж в системе.

Verbatim Vi560 S3 512GB

В качестве контроллера используется Maxio MAS0902A-B2C. Поддерживается S.M.A.R.T., TRIM и NCQ, а также аппаратная коррекция ошибок LDPC ECC

Тесты

CrystalDiskMark:

Verbatim Vi560 S3 512GB

AS SSD Benchmark:

Verbatim Vi560 S3 512GB

Verbatim Vi560 S3 512GB

AJA

Verbatim Vi560 S3 512GB

Anvil

Verbatim Vi560 S3 512GB

Итоги по Verbatim Vi560 S3 512GB

Verbatim Vi560 S3 512GB – твердотельный накопитель М.2 формата с интерфейсом SATA. Предлагается широкая совместимость с платформами, высокие для своего класса скорости обмена данными и 3 года гарантийного обслуживания.
Комментарии и отзывы Verbatim Vi560 S3 512GB
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