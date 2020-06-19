Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2

Сегодня в рамках «Лаборатории» детально изучим Verbatim Vi560 S3 512GB. Его продажи в скором времени стартуют в России.
Verbatim Vi560 S3 512GB обзор
Содержание
КомплектацияПоставляется в коробке, оформленной в традиционных цветах компании. Твердотельные накопители сопровождаются трехлетней гарантией. Зафиксирован в подложку из прозрачного пластика.
Внешний видЛинейка включает накопители объемами 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Выполнена на печатной плате черного цвета.
Обратная сторона платы глухая. На фронтальную сторону нанесена наклейка с техническими данными.
Подключается при помощи SATA III M.2 интерфейса. Традиционный формат M.2 2280.
В Verbatim Vi560 S3 512GB используется 3D NAND память. В отличие от 2.5 дисков c SATA, тут не требуется подвод интерфейсного и питающего кабеля. Упрощая аккуратный монтаж в системе.
В качестве контроллера используется Maxio MAS0902A-B2C. Поддерживается S.M.A.R.T., TRIM и NCQ, а также аппаратная коррекция ошибок LDPC ECC
Тесты
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AS SSD Benchmark:
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