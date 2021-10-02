Обзор Verbatium Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца

Тестируемый сегодня внешний диск помимо быстрых скоростей обмена данными поддерживает встроенную систему шифрования, а также поддержку технологии авторизации с помощью сканера отпечатка пальца. К сожалению, мало кто задумывается о том, что диск с фото и личными данными может быть потерян или украден, как результат все это попадает злоумышленникам в открытом виде.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает USB-кабель, переходник на USB-C, руководство пользователя на английском языке, гарантийный талон.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Внешний вид

Корпус накопителя выполнен из алюминия. Выглядит стильно и хорошо сочетается со смартфонами и ультрабуками.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Форма и габариты оптимальны для ношения во внутреннем кармане. Весит меньше 60 граммов.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Использование металла дает дополнительную защиту, установленным внутри накопителю и системной плате. Общая жесткость конструкции высокие.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Важно отметить, что при краже и потере, разбор корпуса не позволит получить доступ к данным на накопители. Они шифруются аппаратно и без проведения авторизации считать их технической возможности нет.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Verbatium Executive Fingerprint Secure использует ключ 256 бит. Бесперебойное шифрование в реальном времени. Он соответствует требования регламенту защиты данных GDPR.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Зона со сканером пальца визуально отделена от основной части. Хорошо определяется и слепым методом.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Рядом с ним выведены светодиодные индикаторы рабочего состояния. На боковой грани USB-С разъем. В комплекте есть два типа разъемов. Оптимальный набор для возможности эксплуатации с разными типами устройств.

Софт

В память накопителя предустановлена утилита, отвечающая за сохранение отпечатков пальцев. Сохранить можно до десяти пальцев. Оптимально добавить несколько пальцев.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Для удобства дальнейшего управления каждому присвоить свое имя.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Срабатывает и определяет точно. За время длительных тестов проблем со сканированием и разблокировкой замечено не было.

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Также доступны программы для форматирования, просмотра данных по диску, а также инструмент для организации бекапов – Nero BackItUp.

Тесты Verbatium Executive Fingerprint Secure

AS SSD:

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Verbatium Executive Fingerprint Secure

HD Tune Pro:

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Verbatium Executive Fingerprint Secure

CrystalDiskMark:

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Anvil

Verbatium Executive Fingerprint Secure

AJA

Verbatium Executive Fingerprint Secure

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorVerbatium Executive Fingerprint Secure станет оптимальным выбором в качестве основного внешнего диска для хранения важных файлов, архива фотографий и документов, которые могут представлять ценность. В целом же о шифровании данных на флешках и дисках важно задуматься каждому из нас. Изучаемый диск поддерживает аппаратное шифрование и использует аутентификацию сканированием пальца.
Verbatium Executive Fingerprint Secure получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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