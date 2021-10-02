Обзор Verbatium Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца

Тестируемый сегодня внешний диск помимо быстрых скоростей обмена данными поддерживает встроенную систему шифрования, а также поддержку технологии авторизации с помощью сканера отпечатка пальца. К сожалению, мало кто задумывается о том, что диск с фото и личными данными может быть потерян или украден, как результат все это попадает злоумышленникам в открытом виде.

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает USB-кабель, переходник на USB-C, руководство пользователя на английском языке, гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус накопителя выполнен из алюминия. Выглядит стильно и хорошо сочетается со смартфонами и ультрабуками.

Форма и габариты оптимальны для ношения во внутреннем кармане. Весит меньше 60 граммов.

Использование металла дает дополнительную защиту, установленным внутри накопителю и системной плате. Общая жесткость конструкции высокие.

Важно отметить, что при краже и потере, разбор корпуса не позволит получить доступ к данным на накопители. Они шифруются аппаратно и без проведения авторизации считать их технической возможности нет.

Verbatium Executive Fingerprint Secure использует ключ 256 бит. Бесперебойное шифрование в реальном времени. Он соответствует требования регламенту защиты данных GDPR.

Зона со сканером пальца визуально отделена от основной части. Хорошо определяется и слепым методом.

Софт

Рядом с ним выведены светодиодные индикаторы рабочего состояния. На боковой грани USB-С разъем. В комплекте есть два типа разъемов. Оптимальный набор для возможности эксплуатации с разными типами устройств.В память накопителя предустановлена утилита, отвечающая за сохранение отпечатков пальцев. Сохранить можно до десяти пальцев. Оптимально добавить несколько пальцев.

Для удобства дальнейшего управления каждому присвоить свое имя.

Срабатывает и определяет точно. За время длительных тестов проблем со сканированием и разблокировкой замечено не было.

Тесты Verbatium Executive Fingerprint Secure

AS SSD:

Также доступны программы для форматирования, просмотра данных по диску, а также инструмент для организации бекапов – Nero BackItUp.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Verbatium Executive Fingerprint Secure станет оптимальным выбором в качестве основного внешнего диска для хранения важных файлов, архива фотографий и документов, которые могут представлять ценность. В целом же о шифровании данных на флешках и дисках важно задуматься каждому из нас. Изучаемый диск поддерживает аппаратное шифрование и использует аутентификацию сканированием пальца.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".