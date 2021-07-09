Обзор Vizant-955 LYNX 4G. Многофункциональный Android видеорегистартор на приборную панель

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование двухканального видеорегистратора Vizant-955 NEXT , построенного на базе операционной системы Android и выполняющего целый ряд функций. Сегодня продолжая изучение модельной линейки рассмотрим Vizant-955 LYNX 4G, устанавливаемый на приборную панель.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 16 900 рублей.Комплект включает основной блок, внешнюю камеру с кабелем подключения, внешнюю антенну GPS, монтажный комплект для подачи питания напрямую, USB-кабель, руководство пользователя. Собрано все в коробке с описанием всех сценариев эксплуатации и поддерживаемых технологий.

Внешний вид

Ключевым отличием этой модели стала установка на приборную панель. Это позволяет решить вопрос совместимости и ставить в автомобилях на которых в зеркало выводятся штатные элементы управления и интерфейса.

Крепится при помощи двухстороннего скотча. Площадка широкая, фиксируется с помощью нее надежно. При движении по неровным дорогам не смещается.

На приборной панели видеорегистартор находится в хорошей видимости. Не отвлекает от происходящего на дороге.

Предусмотрели возможность снятия на время длительной парковки. Основной корпус отсоединяется от площадки крепления.

Всю площадь лицевой стороны занимает ровный зеркальный элемент. Активный экран можно выключить.

По центру механическая кнопка. Основное взаимодействие с интерфейсом Vizant-955 LYNX 4G проходит с помощью сенсора.

Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона. С помощью него можно контролировать изображение с двух камер, а во время движения задней скоростью обеспечить обзор для предотвращения столкновения с препятствиями.

По центру стороны, обращенной на дорогу, находится объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол наклона его можно будет менять.

Разъемы и порты на задней грани, упрощая скрытое подключение. Тут гнездо для внешней GPS-антенны, слоты для SIM и карты памяти, вход для второй камеры, miniUSB для подачи питания.

Для видеорегистратора продумали вопрос организации скрытого подвода питания. Монтажный кабель подключается напрямую в цепь автомобиля. Сопровождается он контроллером, предотвращающим разрядку аккумулятора.

Полезно с учетом того, что эта модель выполняет охранные функции с отправкой уведомлений на смартфон при срабатывании датчика удара или появления движения в кадре, а также принудительного запроса снимка с двух камер.

Антенна GPS внешняя. Гибкий подбор места размещения и решения вопроса плохого приема в автомобилях с плохим качеством приема с подогревом на лобовом стекле.

Интерфейс

Внешняя камера Vizant-955 LYNX 4G в защищенном корпусе. Оптимально разместить ее в районе номерного знака.Построена система на базе Android 8.1. Главный экран разделен на плитки с быстрым доступом к ключевым разделам. Элементы для просмотра камеры.

Просмотр отснятых файлов.

Управление системой со всеми необходимыми опциями.

Список с установленными приложениями. Самостоятельно можно добавить любые с Play Market.

Браузер. Можно почитать обзоры или пролистать ленту социальной сети во время длительной парковки.

Приложение «СТРЕЛКА» с выводом предупреждений по событиям на дороге и камерам.

Есть Youtube. В поездке между городами можно поставить ролики для пассажиров.

Карта с выводом данным по пробкам. База всегда будет актуальной. Устройство оснащено 4G-модемом для постоянного доступа в сеть.

Приложение спутник для смартфона, позволяющего переносить отснятые файлы со смартфона и получать удаленный доступ к видеорегистратору.

Тесты

Дневная съемка Vizant-955 LYNX 4G

Ночная съемка Vizant-955 LYNX 4G

Вторая камера Vizant-955 LYNX 4G

Итоги

Vizant-955 LYNX 4G использует четырехъядерный процессор Spreadtrum SL8541E с ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1.4 ГГц. Встроенная графика Mali820. 32 Гбайт внутренней памяти.Съемку ведет двухканальную, основной – Full HD со скоростью 30 кадров в секунду, HD для второго канала.Vizant-955 LYNX 4G – многофункциональный видеорегистратор с двухканальной съемкой, устанавливаемый на приборную панель. Скрытый монтаж, прямое подключение к цепи питания со встроенным контроллером, информативный 10-дюймовый дисплей, большой объем встроенной памяти, актуальное программное обеспечение, модем 4G и Wi-Fi, приложение для смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".