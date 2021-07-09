Обзор Vizant-955 LYNX 4G. Многофункциональный Android видеорегистартор на приборную панель

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование двухканального видеорегистратора Vizant-955 NEXT, построенного на базе операционной системы Android и выполняющего целый ряд функций. Сегодня продолжая изучение модельной линейки рассмотрим Vizant-955 LYNX 4G, устанавливаемый на приборную панель.

Vizant-955 LYNX 4G

Рекомендованная стоимость составляет 16 900 рублей.

Комплектация

Комплект включает основной блок, внешнюю камеру с кабелем подключения, внешнюю антенну GPS, монтажный комплект для подачи питания напрямую, USB-кабель, руководство пользователя. Собрано все в коробке с описанием всех сценариев эксплуатации и поддерживаемых технологий.

Vizant-955 LYNX 4G

Внешний вид

Ключевым отличием этой модели стала установка на приборную панель. Это позволяет решить вопрос совместимости и ставить в автомобилях на которых в зеркало выводятся штатные элементы управления и интерфейса.

Vizant-955 LYNX 4G

Крепится при помощи двухстороннего скотча. Площадка широкая, фиксируется с помощью нее надежно. При движении по неровным дорогам не смещается.

Vizant-955 LYNX 4G

На приборной панели видеорегистартор находится в хорошей видимости. Не отвлекает от происходящего на дороге.

Vizant-955 LYNX 4G

Предусмотрели возможность снятия на время длительной парковки. Основной корпус отсоединяется от площадки крепления.

Vizant-955 LYNX 4G

Всю площадь лицевой стороны занимает ровный зеркальный элемент. Активный экран можно выключить.

Vizant-955 LYNX 4G

По центру механическая кнопка. Основное взаимодействие с интерфейсом Vizant-955 LYNX 4G проходит с помощью сенсора.

Vizant-955 LYNX 4G

Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона. С помощью него можно контролировать изображение с двух камер, а во время движения задней скоростью обеспечить обзор для предотвращения столкновения с препятствиями.

Vizant-955 LYNX 4G

По центру стороны, обращенной на дорогу, находится объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол наклона его можно будет менять.

Vizant-955 LYNX 4G

Разъемы и порты на задней грани, упрощая скрытое подключение. Тут гнездо для внешней GPS-антенны, слоты для SIM и карты памяти, вход для второй камеры, miniUSB для подачи питания.

Vizant-955 LYNX 4G

Для видеорегистратора продумали вопрос организации скрытого подвода питания. Монтажный кабель подключается напрямую в цепь автомобиля. Сопровождается он контроллером, предотвращающим разрядку аккумулятора.

Vizant-955 LYNX 4G

Полезно с учетом того, что эта модель выполняет охранные функции с отправкой уведомлений на смартфон при срабатывании датчика удара или появления движения в кадре, а также принудительного запроса снимка с двух камер.

Vizant-955 LYNX 4G

Антенна GPS внешняя. Гибкий подбор места размещения и решения вопроса плохого приема в автомобилях с плохим качеством приема с подогревом на лобовом стекле.

Vizant-955 LYNX 4G

Внешняя камера Vizant-955 LYNX 4G в защищенном корпусе. Оптимально разместить ее в районе номерного знака.

Интерфейс

Построена система на базе Android 8.1. Главный экран разделен на плитки с быстрым доступом к ключевым разделам. Элементы для просмотра камеры.

Vizant-955 LYNX 4G

Просмотр отснятых файлов.

Vizant-955 LYNX 4G

Управление системой со всеми необходимыми опциями.

Vizant-955 LYNX 4G

Список с установленными приложениями. Самостоятельно можно добавить любые с Play Market.

Vizant-955 LYNX 4G

Браузер. Можно почитать обзоры или пролистать ленту социальной сети во время длительной парковки.

Vizant-955 LYNX 4G

Приложение «СТРЕЛКА» с выводом предупреждений по событиям на дороге и камерам.

Vizant-955 LYNX 4G

Есть Youtube. В поездке между городами можно поставить ролики для пассажиров.

Vizant-955 LYNX 4G

Карта с выводом данным по пробкам. База всегда будет актуальной. Устройство оснащено 4G-модемом для постоянного доступа в сеть.

Vizant-955 LYNX 4G

Приложение спутник для смартфона, позволяющего переносить отснятые файлы со смартфона и получать удаленный доступ к видеорегистратору.

Vizant-955 LYNX 4G

Тесты

Vizant-955 LYNX 4G использует четырехъядерный процессор Spreadtrum SL8541E с ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1.4 ГГц. Встроенная графика Mali820. 32 Гбайт внутренней памяти.

Дневная съемка Vizant-955 LYNX 4G

Ночная съемка Vizant-955 LYNX 4G

Съемку ведет двухканальную, основной – Full HD со скоростью 30 кадров в секунду, HD для второго канала.

Вторая камера Vizant-955 LYNX 4G

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorVizant-955 LYNX 4G – многофункциональный видеорегистратор с двухканальной съемкой, устанавливаемый на приборную панель. Скрытый монтаж, прямое подключение к цепи питания со встроенным контроллером, информативный 10-дюймовый дисплей, большой объем встроенной памяти, актуальное программное обеспечение, модем 4G и Wi-Fi, приложение для смартфона.
Vizant-955 LYNX 4G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Vizant-955 LYNX 4G
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