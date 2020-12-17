Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android

К моменту публикации продажи его уже стартовали. Рекомендованная стоимость 16 900 рублей.
КомплектацияУпакован видеорегистратор в коробку вытянутой формы с изображением и подробными данными по особенностям и характеристикам. Стартовый набор включает:
- адаптер для прямого монтажа,
- четыре пары резиновых скоб,
- внешнюю GPS-антенну,
- выносную камеру с кабелем подключения,
- монтажный комплект для заметны салонного зеркала,
- документацию.
Внешний видВ отличие от большинства моделей, выполненных в формате салонного зеркала, тут производитель предлагает два варианта установки, наиболее интересный из которых подразумевает снятие и замену салонного зеркала.
Проводится эта процедура просто, без необходимости обращения в сервисный центр. В комплекте есть ножка, крепежная пластина и набор фиксаторов, под разные автомобили. Этого будет достаточно для 95% автомобилей. При таком способе будет меньше толщина устройства в сборе.
Также оно меньше привлекает внимание со стороны улицы и создает общую целостность, а также надежность конструкции.
Способ с резиновыми скобами тоже сохранен. Владелец получает две пары с разным обхватом с ними можно просто прижать видеорегистартор к штатному салонному зеркалу.
Изначально не стали добавлять зарядку в прикуриватель, вместо нее идет контроллер с кабелем и предохранителями для прямого монтажа в бортовую систему питания. И это весомый плюс с учетом того, что такие зеркала дают возможность скрытого монтажа всей проводки.
Это же касается и внешней камеры. Длина кабеля ее подключения составляет 6 метров. На нем есть дополнительная линия, подключив которую к питанию фонаря заднего хода, будет выводиться автоматически парковочная разметка и картинка с внешней камеры. Установить саму камеру можно будет в районе номерного знака или на заднем стекле.
Vizant-955 NEXT оснащается 11.66-дюймовым цветным дисплеем - рекордный на сегодняшний момент размер экрана, что дает удобство в управлении функциями, лучший обзор и тд.. Это IPS-матрица с разрешением 1920 на 380 пикселей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона. Занимает он всю площадь зеркального элемента.
Выглядит отлично. Плюс повышается информативность. Управление сенсорное, на нажатия реагирует точно.
На верхнем торце выведены слот под SIM-карту и слот для карты памяти. Устройство оснащено встроенным 4G-модемом для автономного доступа в интернет. В отличие от многих изделий, обозначающих 4G, но поддерживающих только китайские частоты В1 и В3, здесь реализована связь 4G с поддержкой всех российских операторов с частотами В7 и В20. Антенна GPS у него внешняя. На холодный старт и поиск спутников уходит минимальное время.
Визуально видеорегистартор производит впечатление премиального продукта. Аккуратный монтаж и отсутствие свисающих проводов.
ИнтерфейсПостроена система на базе Андроид 8.1, в отличие от большинства изделий, поддерживающих Андроид 5. Со всеми его преимуществами в виде возможностей запуска приложений и самостоятельной простой установки необходимых дополнений нет. Для этого тут есть Play Market. Доступ в сеть организовывается или с помощью SIM-карты, или соединением к точке доступа на смартфоне.
Первый вариант будет интереснее не только в вопросе удобства и простоты запуска, но и для организации удаленного мониторинга. Для этого тут установлена отдельная утилита. После сканирования QR-кода с экран, устройство будет отображаться на смартфон, позволяя получить по запросу снимки и видео, а также при срабатывании датчиков удара получить PUSH-уведомление.
Главный экран у Vizant-955 NEXT представляет собой плитки с быстрым доступом к ключевым возможностям.
По умолчанию для навигации используется Яндекс с сервисом пробок, выбором маршрута, голосовым ассистентом и заправкой топлива. В последующем можно заменить на любую другую программу.
Вывод изображения с камеры. Просмотр роликов. Переключение между камерами.
Предустановлено приложение СТРЕЛКА с выводом данных по стационарным камерам на дорогах. Вполне заменяет отдельный радар-детектор в городе.
Беспроводное подключение к смартфону. Просмотр видеороликов, например, при длительном ожидании или в пробках.
Отдельное окно с выводом установленных приложений.
Из опций отметим возможность вывода диагностической информации с добавлением ODB-2 адаптера.