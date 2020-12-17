Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android

Не так давно компания ВИЗАНТ пополнила линейку видеорегистраторов в формате салонного зеркала, выпустив Vizant-955 NEXT с универсальным и штатным способами крепления. Как и рассмотренный ранее Vizant 955 VENOM, который был взят за основу и улучшен, он построен на базе операционной системы Android, предлагая помимо видеосъемки сразу целый ряд дополнительных возможностей. И сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.

К моменту публикации продажи его уже стартовали. Рекомендованная стоимость 16 900 рублей.

Комплектация

Упакован видеорегистратор в коробку вытянутой формы с изображением и подробными данными по особенностям и характеристикам. Стартовый набор включает:
  • адаптер для прямого монтажа,
  • четыре пары резиновых скоб,
  • внешнюю GPS-антенну,
  • выносную камеру с кабелем подключения,
  • монтажный комплект для заметны салонного зеркала,
  • документацию.

Внешний вид

В отличие от большинства моделей, выполненных в формате салонного зеркала, тут производитель предлагает два варианта установки, наиболее интересный из которых подразумевает снятие и замену салонного зеркала.

Проводится эта процедура просто, без необходимости обращения в сервисный центр. В комплекте есть ножка, крепежная пластина и набор фиксаторов, под разные автомобили. Этого будет достаточно для 95% автомобилей. При таком способе будет меньше толщина устройства в сборе.

Также оно меньше привлекает внимание со стороны улицы и создает общую целостность, а также надежность конструкции.

Способ с резиновыми скобами тоже сохранен. Владелец получает две пары с разным обхватом с ними можно просто прижать видеорегистартор к штатному салонному зеркалу.

Изначально не стали добавлять зарядку в прикуриватель, вместо нее идет контроллер с кабелем и предохранителями для прямого монтажа в бортовую систему питания. И это весомый плюс с учетом того, что такие зеркала дают возможность скрытого монтажа всей проводки.

Это же касается и внешней камеры. Длина кабеля ее подключения составляет 6 метров. На нем есть дополнительная линия, подключив которую к питанию фонаря заднего хода, будет выводиться автоматически парковочная разметка и картинка с внешней камеры. Установить саму камеру можно будет в районе номерного знака или на заднем стекле.

Vizant-955 NEXT оснащается 11.66-дюймовым цветным дисплеем - рекордный на сегодняшний момент размер экрана, что дает удобство в управлении функциями, лучший обзор и тд.. Это IPS-матрица с разрешением 1920 на 380 пикселей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона. Занимает он всю площадь зеркального элемента.

Выглядит отлично. Плюс повышается информативность. Управление сенсорное, на нажатия реагирует точно.

На верхнем торце выведены слот под SIM-карту и слот для карты памяти. Устройство оснащено встроенным 4G-модемом для автономного доступа в интернет. В отличие от многих изделий, обозначающих 4G, но поддерживающих только китайские частоты В1 и В3, здесь реализована связь 4G с поддержкой всех российских операторов с частотами В7 и В20. Антенна GPS у него внешняя. На холодный старт и поиск спутников уходит минимальное время.

Визуально видеорегистартор производит впечатление премиального продукта. Аккуратный монтаж и отсутствие свисающих проводов.

Интерфейс

Построена система на базе Андроид 8.1, в отличие от большинства изделий, поддерживающих Андроид 5. Со всеми его преимуществами в виде возможностей запуска приложений и самостоятельной простой установки необходимых дополнений нет. Для этого тут есть Play Market. Доступ в сеть организовывается или с помощью SIM-карты, или соединением к точке доступа на смартфоне.

Первый вариант будет интереснее не только в вопросе удобства и простоты запуска, но и для организации удаленного мониторинга. Для этого тут установлена отдельная утилита. После сканирования QR-кода с экран, устройство будет отображаться на смартфон, позволяя получить по запросу снимки и видео, а также при срабатывании датчиков удара получить PUSH-уведомление.

Главный экран у Vizant-955 NEXT представляет собой плитки с быстрым доступом к ключевым возможностям.

По умолчанию для навигации используется Яндекс с сервисом пробок, выбором маршрута, голосовым ассистентом и заправкой топлива. В последующем можно заменить на любую другую программу.

Вывод изображения с камеры. Просмотр роликов. Переключение между камерами.

Предустановлено приложение СТРЕЛКА с выводом данных по стационарным камерам на дорогах. Вполне заменяет отдельный радар-детектор в городе.

Беспроводное подключение к смартфону. Просмотр видеороликов, например, при длительном ожидании или в пробках.

Отдельное окно с выводом установленных приложений.

Из опций отметим возможность вывода диагностической информации с добавлением ODB-2 адаптера.

Тесты

Построен Vizant-955 NEXT на базе четырёхъядерного Spreadtrum SL8541E с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.4GHz. Работает с ним система стабильно, без видимых зависаний. Доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти.

Дневная съемка Vizant-955 NEXT

Основная камера пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Вторая камера с разрешением Full HD с 25 кадрами в секунду.

Ночная съемка Vizant-955 NEXT

Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость держится по всей площади кадра.

Вторая камера Vizant-955 NEXT

Итоги по Vizant-955 NEXT

Vizant-955 NEXT – видеорегистратор в формате салонного зеркала, выполняющий сразу ряд функций, среди которых двухканальная съемка, навигация, мультимедиа, GPS радар-детектор, FM-трансмиттер, охрана с дистанционным получением фото/видео, HandsFree, помощь при парковке. К его плюсам отнесем наличие в комплекте крепежных элементов для замены штатного зеркала, адаптер питания для скрытого монтажа и IPS-дисплей, занимающий всю площадь зеркала.
Комментарии и отзывы Vizant-955 NEXT
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