Обзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAID

Жесткие диски рано отправлять на заслуженный отдых, есть не малое количество сфер, где они заметно превосходят твердотельные диски. Одна из них касается сетевых накопителей с большим объемом хранимых данных. Тестируемый сегодня диск WD Red 8 TB ориентирован именно на такие системы, при чем использовать его можно и в настольных системах, обеспечив себе достаточно места для хранения установленных, библиотеки фото и видео файлов.

WD Red 8 TB обзор

Этот диск находится в свободном доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Общие габариты составляют 101.6x26.1x147 мм. Выполнен в стандартном форм-факторе 3.5-дюймового накопителя.

Дизайн корпуса был обновлен. Основную площадь верхней крышке занимает наклейка с белой подложкой.

Приведены подробные данные по техническим характеристикам, страна производства и серийный номер. Произведен накопитель был 17 октября 2017 года. Цветовая маркировка серий, упрощает понимание предназначения каждой из них.

Внутреннее пространство WD Red 8 TB заполнено гелием. Так уменьшается трение механизмов во время вращения и это дало возможность увеличить количество пластин.В версии объемом 8 Тбайт используется 7 магнитных пластин с 1.14 Тбайт каждой и 14 считывающих головок. Скорость вращения шпинделей составляет 5400 об/мин.

Тестирование WD Red 8 TB

Crystal Disk Mark

Подключается диск при помощи традиционного интерфейса SATA-3 с пропускной способностью 6 Гбит/с.Буферная память Samsung K4B1G1646G-BCK0 объемом 128 Мбайт. Контроллер Avago TT07143 TNNN1057.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по WD Red 8 TB

WD Red 8 TB при доступном большом объеме для хранения данных, продемонстрировал тихую работу и низкий уровень вибрации, а также хороший уровень производительности. Этот накопитель можно рекомендовать не только для NAS, но и для установки в настольные компьютере, а также в качестве оптимального решения для организации RAID-массива.