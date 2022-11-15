Обзор ZONE 51 Bunny. Лучшее игровое кресло для девушек геймеров и блогеров

Стереотип, связанный с тем, что игры только для мужской аудитории, давно стал не актуален, эта сфера развлечения привлекает поклонников не зависимо от пола и возраста. Сейчас не удивить и девушками в киберспорте и стримершами, собирающими большое количество зрителей. Неудивительно, что на это обратили внимание производители периферии и аксессуаров. Как пример, изучаемое сегодня игровое кресло ZONE 51 Bunny четко позиционирует целевую аудиторию.

ZONE 51 Bunny

Приобрести его можно за 19 990 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией от производителя.

Комплектация и сборка

Упаковано в кресло в коробку из плотного картона, окрашенного в черный цвет. Здесь помимо логотипа бренда, есть и пометка по увеличенному в сравнении с конкурентами сроку гарантии.

ZONE 51 Bunny

Кресло нужно будет самостоятельно собрать. Провести сборку можно самому, здесь нет сложных процедур, и производитель укомплектовал наглядной инструкцией и ключом.

ZONE 51 Bunny

Выполненная из стали крестовина у ZONE 51 Bunny окрашена в белый цвет. На основании каждого из лучей ставятся ролики.

ZONE 51 Bunny

Они также в белом цвете, с розовыми крыльями и накладками на боковой грани. Выполнены из полиуретана.

ZONE 51 Bunny

В белом же идет и комплектная декоративная телескопическая накладка для газлифта 4 класса.

ZONE 51 Bunny

С внутренней стороны сиденья подготовлены крепежные отверстия для механизма типа топ-ган. Для упрощения установки есть отметка по правильной ориентации при проведении монтажа.

ZONE 51 Bunny

Соединять сиденье со спинкой будет удобнее, предварительно перенеся сиденье с зафиксированным механизмом на газлифт.

ZONE 51 Bunny

Накладки, закрывающие соединительные пластины, тоже белого цвета. Они выполнены из матового пластика.

Останется зафиксировать аксессуары, поставляемые вместе с ZONE 51 Bunny. Это две подушки, ободок с ушками и накладки на подлокотники и хвостик.

Внешний вид

Для оформления подобрано нежное сочетание розового и белого цвета. На фоне преобладания моделей с преобладанием черных выглядит интересно.

ZONE 51 Bunny

В качестве обивки используется прочная экокожа и замшевая ткань на подушках. Производитель отдельно отмечает износоустойчивость. Это же подтверждает увеличенный срок гарантии.

ZONE 51 Bunny

Из интересного во внешнем виде отметим стилизованное изображение. С глазками и носиком, под кролика.

ZONE 51 Bunny

Это же дополняет удачно съемный элемент с заячьими ушками. Они идут с ободком, можно как установить на верхней грани, так и зажать ремнем подушки.

ZONE 51 Bunny

Есть и стилизованный пушистый хвостик. Для него с обратной стороны сиденья есть пуговица для того, чтобы закрепить.

У ZONE 51 Bunny также есть модификация KITTY. Ее отличают кошачьи ушки и изображение лапки.

ZONE 51 Bunny

В качестве наполнителя используется пена высокой плотности. Она сохраняет форму и дает комфортную посадку.

ZONE 51 Bunny

Внутри кресла металлический каркас со сталью толщиной 1.5 мм. При его создании использовалась роботизированная связка.

ZONE 51 Bunny

Спинка у кресла с боковыми упорами. В верхней части два выреза с пластиковыми рамками белого цвета, используемыми для ремешков двух подушек.

ZONE 51 Bunny

Обе розового цвета с белым периметром. Нитками вышит логотип бренда. Внутри мягкий наполнитель. Верхняя подушка для шейного упора, нижняя – поясничная. Положение регулируется.

ZONE 51 Bunny

ZONE 51 Bunny сопровождается подлокотниками, регулируемыми по высоте и поворачивающимися в стороны (2D). Для них есть съемные мягкие чехольчики.

ZONE 51 Bunny

На боковой грани рычаг, отвечающий за изменение высоты расположения сиденья от пола. Диапазон регулировки от 500 до 580 мм.

ZONE 51 Bunny

Меняется угол наклона спинки, изменение проходит с помощью отдельного рычага. Фиксируется как в начальном (90 градусов) и конечном положении (165 градусов), а также промежуточных. Поддерживает качание в диапазоне 13 градусов с блокировкой.

ZONE 51 Bunny обзор

Тесты

В этом кресле сделано все для удобства посадки. Начиная от эргономичной формы и завершая разными аксессуарами. Тут и посадка, при которой спинка повторяет линии позвоночника, заметные упоры, регулируемое положение двух подушек для упора.

ZONE 51 Bunny

Подходит людям с весом до 150 килограммов, как можно понять, тут большой запас по прочности. Комфортно сидеть в нем смогут люди с разным ростом.

ZONE 51 Bunny

Да и такие приятные мелочи, как мягкие тканевые чехлы для подлокотников. С ними комфортнее, не раздражают руки. Почему таких нет в комплекте с креслами, ориентированными на мужскую аудиторию или универсальные модели?

ZONE 51 Bunny

Основное же — это его внешний вид. Отлично смотрится в интерьере и даст возможность подчеркнуть интересы владелицы. Оно же станет хорошим выбором при проведении стриминговой трансляции.

ZONE 51 Bunny

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorС креслом ZONE 51 Bunny производитель продемонстрировал правильный подход в проектировании и укомплектовании игрового кресла, ориентированного на женскую аудиторию. Приятный и нежный внешний вид, без излишеств, съемные аксессуары в виде ушек и хвостика, две регулируемые подушки, окраска всех элементов в общие цвета. При этом сохранены преимущества в виде надежной рамы, износоустойчивой обивки, подтвержденные 3-летней гарантией.
ZONE 51 Bunny получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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