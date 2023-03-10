Обзор ZONE 51 CARDINAL. Топовое игровое кресло с регулировкой усилия поддержки спины

Его уже можно приобрести как с сайта производителя, так и в маркетплейсах. Сопровождается 3-летней гарантией.
Крестовина из стали с пятью лучами, окрашенная в черный цвет. С внутренней стороны лучи дополнительно усилены ребром.
На каждый из лучей ставятся колесики. Эта модель комплектуется полиуретановыми роликами с диаметром 75 мм.
В центральный канал устанавливается газлифт 4 класса. С учетом усиленной металлической крестовины и газлифта, ZONE 51 CARDINAL выдерживает нагрузку до 150 килограммов.
Внутренняя сторона сиденья — это металлический каркас с ребрами. Справа и слева устанавливаются подлокотники.
В центре механизм типа мультиблок. На нем есть отметки по правильной ориентации его при монтаже.
Собранное сиденье с мультиблоком и подлокотниками переносится на газлифт. Дальше через металлические пластины соединяется спинка.
Остается закрыть монтажные элементы декоративными пластиковыми накладками и установить заглушку.
Для обшивки используется экокожа и замшевая ткань. Отдельные элементы плотно сшиты между собой. Наполнение формованной пеной (60 кг/м3).
В верхней зоне золотистыми нитками вышит логотип бренда. Эти зоны не будут стираться со временем.
Центральная часть спинки с выштампованным рисунком, напоминающим руны. Хорошо сочетается с сеткой на боковых гранях.
Ширина спинки 540 мм, высота 830. Вместо подушки поясничного упора используется механизм с регулировкой усилия поддержки. Находится он на левой грани, поворачивается вправо или влево. Как показала практика, удобнее, чем подушка и при этом спина при посадке не нагружается.
Для шейной подушки выбран магнитный вариант крепления вместо распространенных ремней. Не слетает и не смещается. Подушка с мягким наполнителем, обшивка из замши.
Сиденье также прошито нитками в виде сетки. Ширина его 540 мм, а глубина посадки 470 мм, у него нет выраженных боковых выступов и зазоров, в итоге не будет проблем с загрязнениями.
Подлокотники 4D, регулируются в четырех направлениях. Рабочая сторона широкая с шероховатой поверхностью. Есть небольшой люфт в стороны, характерный для моделей с таким исполнением подлокотников.
На боковой грани рычаг, отвечающий за регулировку наклона спинки. Еще два рычага на мультиблоке. ZONE 51 CARDINAL поддерживает качание спинки с блокировкой, а также изменение высоты расположения сиденья от пола.
Кресло эксплуатировалось в редакции редактором с ростом 181 см и весом 83 кг. Высота спинки под такой рост оптимальна. Есть все необходимые регулировки для того, чтобы подобрать оптимальную посадку с учетом используемого стола. За счет того, что вместо подушки поясничного упора используется внутренний регулируемый механизм, стало возможным подобрать нужную степень выступа. Особенно актуально будет при искривлении позвоночника.
В кресле можно проводить длительное время, при этом в отличие от офисных вариантов или стульев, нет чувства дискомфорта и усталости. Удобная поддержка для рук с регулируемыми в разных направлениях подлокотниками.
В свободное время спинку можно будет откинуть в диапазоне от 90 до 155 градусов, отдохнув и расслабившись после сеанса в сетевых играх или на рабочем месте. При максимально откинутой спинке оно не опрокидывается.