Обзор ZONE 51 CARDINAL. Топовое игровое кресло с регулировкой усилия поддержки спины

Изучаемое сегодня игровое кресло ZONE 51 CARDINAL использует компоненты флагманского уровня и предлагает ряд особенностей, которые мы не встречали в ранее изученных моделях. Среди них регулировка усилия поддержки спины с помощью регулятора на боковой грани и магнитный способ крепления подушки шейной поддержки.

Комплектация и сборка

Его уже можно приобрести как с сайта производителя, так и в маркетплейсах. Сопровождается 3-летней гарантией.Покупатель получает его в разобранном виде, сборку необходимо будет произвести самостоятельно. Все необходимое для этого идет в комплекте, включая винты, шайбы и Г-образный ключ.

Крестовина из стали с пятью лучами, окрашенная в черный цвет. С внутренней стороны лучи дополнительно усилены ребром.

На каждый из лучей ставятся колесики. Эта модель комплектуется полиуретановыми роликами с диаметром 75 мм.

В центральный канал устанавливается газлифт 4 класса. С учетом усиленной металлической крестовины и газлифта, ZONE 51 CARDINAL выдерживает нагрузку до 150 килограммов.

Внутренняя сторона сиденья — это металлический каркас с ребрами. Справа и слева устанавливаются подлокотники.

В центре механизм типа мультиблок. На нем есть отметки по правильной ориентации его при монтаже.

Собранное сиденье с мультиблоком и подлокотниками переносится на газлифт. Дальше через металлические пластины соединяется спинка.

Внешний вид

Остается закрыть монтажные элементы декоративными пластиковыми накладками и установить заглушку.Внешний вид у ZONE 51 CARDINAL премиальный. Отлично подобраны цвета, основа черная, и бело-красные вставки по краям.

Для обшивки используется экокожа и замшевая ткань. Отдельные элементы плотно сшиты между собой. Наполнение формованной пеной (60 кг/м3).

В верхней зоне золотистыми нитками вышит логотип бренда. Эти зоны не будут стираться со временем.

Центральная часть спинки с выштампованным рисунком, напоминающим руны. Хорошо сочетается с сеткой на боковых гранях.

Ширина спинки 540 мм, высота 830. Вместо подушки поясничного упора используется механизм с регулировкой усилия поддержки. Находится он на левой грани, поворачивается вправо или влево. Как показала практика, удобнее, чем подушка и при этом спина при посадке не нагружается.

Для шейной подушки выбран магнитный вариант крепления вместо распространенных ремней. Не слетает и не смещается. Подушка с мягким наполнителем, обшивка из замши.

Сиденье также прошито нитками в виде сетки. Ширина его 540 мм, а глубина посадки 470 мм, у него нет выраженных боковых выступов и зазоров, в итоге не будет проблем с загрязнениями.

Подлокотники 4D, регулируются в четырех направлениях. Рабочая сторона широкая с шероховатой поверхностью. Есть небольшой люфт в стороны, характерный для моделей с таким исполнением подлокотников.

На боковой грани рычаг, отвечающий за регулировку наклона спинки. Еще два рычага на мультиблоке. ZONE 51 CARDINAL поддерживает качание спинки с блокировкой, а также изменение высоты расположения сиденья от пола.

Тесты

Кресло эксплуатировалось в редакции редактором с ростом 181 см и весом 83 кг. Высота спинки под такой рост оптимальна. Есть все необходимые регулировки для того, чтобы подобрать оптимальную посадку с учетом используемого стола. За счет того, что вместо подушки поясничного упора используется внутренний регулируемый механизм, стало возможным подобрать нужную степень выступа. Особенно актуально будет при искривлении позвоночника.

В кресле можно проводить длительное время, при этом в отличие от офисных вариантов или стульев, нет чувства дискомфорта и усталости. Удобная поддержка для рук с регулируемыми в разных направлениях подлокотниками.

В свободное время спинку можно будет откинуть в диапазоне от 90 до 155 градусов, отдохнув и расслабившись после сеанса в сетевых играх или на рабочем месте. При максимально откинутой спинке оно не опрокидывается.

ZONE 51 CARDINAL обзор

Итоги

ZONE 51 CARDINAL – топовое игровое кресло с регулируемым усилием поддержки спины. Качественные материалы для обшивки и формованная пена в качестве наполнителя, 4D-подлокотники, магнитный замок на шейной подушке, полиуретановые колеса 75 мм, металлическая крестовина, механизм качания, премиальный внешний вид. Отличный вариант для оснащения рабочего места для геймера или стримера.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".