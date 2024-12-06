Эргономичное компьютерное кресло с сеткой. Обзор ZONE 51 FREELANCER K5

Крестовина состоит из пяти лучей. Ее необходимо будет собрать, состоит из основания и на нем фиксируются трубки. Соединение прочное, центральная часть усилена.
На каждый луч колесико диаметром 60 мм из полиуретана. Такое исполнение позволит эксплуатировать кресло на ламинате и паркете.
В центр газлифт 4 класса. Рассчитано оно на посадку с максимальным весом до 150 килограммов. Закрывается телескопическим декоративным кожухом.
Механизм изначально предустановлен на сиденье. Тут используется продвинуты асинхронный механизм. Потребуется самостоятельно установить подлокотники, и уже в собранном состоянии установить на газлифт.
В центральной части к металлической пластине соединяется спинка. И уже к ней сверху подголовник.
На тыльной части кресла можно обратить внимание на сложную конструкцию каркаса из композита. Это основная рамка и Х-образные ребра усиления, окрашенные в салатовый цвет.
Сама же спинка состоит из трех элементов, которые можно настроить по форме под индивидуальные предпочтения. Нижний элемент отвечает за поясничный упор, верхняя шейный. Здесь нет съемных подушек, при этом предлагаемая гибкость корректировок даже интереснее.
Для обшивки используется плотная сетка. Она не задерживает тепло и продувается. Выглядит тоже хорошо, напоминая мелкие пиксели. При этом на спинку нанесен схематичный рисунок, слоган и логотип бренда.
Ширина спинки в районе поясницы 440 мм, 520 – плечи, 385 – голова и шея. Подойдет под пользователей с разным ростом.
Сиденье, как и спинка у ZONE 51 FREELANCER K5 с каркасом из полиуретана и обшивкой из сетки. Ширина 515 мм, глубина посадки также 515. Поверхность сиденья при посадке повторяет форму и по ощущениям удобнее, чем формованная пена.
В конструкции этого кресла используются 3D-подлокотники. Владелец сможет поворачивать вправо и влево, выдвигать вперед и назад, менять высоту расположения.
Сбоку у кресла выведены рычаги, отвечающие за изменение высота расположения сиденья от пола, наклона спинки от 90 до 135 градусов.
Как уже отмечали ранее при изучении этой линейки, использование сетки действительно удачное решение. В отличие от пены, удобнее посадка, нет запотевания, да и выглядит интересно в интерьере.