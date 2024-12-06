Эргономичное компьютерное кресло с сеткой. Обзор ZONE 51 FREELANCER K5

Мы продолжаем изучение новой серии игровых кресел от ZONE 51 и в центре внимание будет FREELANCER K5. Отличительной особенностью является использование сетчатой конструкции, обеспечивающей улучшенную вентиляцию, микроклимат и комфорт. Из особенностей его отмечаются система с продвинутыми настройками, высокотехнологичный каркас из композитных материалов. Данную модель производитель сопровождает 3-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона, окрашенного в черный цвет. Внутри все аккуратно распределено по отсекам, все элементы в защитных пакетах или пенке. Винты и Г-образный ключ зафиксированы на блистере.

Крестовина состоит из пяти лучей. Ее необходимо будет собрать, состоит из основания и на нем фиксируются трубки. Соединение прочное, центральная часть усилена.

На каждый луч колесико диаметром 60 мм из полиуретана. Такое исполнение позволит эксплуатировать кресло на ламинате и паркете.

В центр газлифт 4 класса. Рассчитано оно на посадку с максимальным весом до 150 килограммов. Закрывается телескопическим декоративным кожухом.

Механизм изначально предустановлен на сиденье. Тут используется продвинуты асинхронный механизм. Потребуется самостоятельно установить подлокотники, и уже в собранном состоянии установить на газлифт.

В центральной части к металлической пластине соединяется спинка. И уже к ней сверху подголовник.

Внешний вид

Представлено ZONE 51 FREELANCER K5 в нескольких вариантах оформления, но оба достаточно сдержанные, особенно если учитывать направленность на геймерскую аудиторию.

На тыльной части кресла можно обратить внимание на сложную конструкцию каркаса из композита. Это основная рамка и Х-образные ребра усиления, окрашенные в салатовый цвет.

Сама же спинка состоит из трех элементов, которые можно настроить по форме под индивидуальные предпочтения. Нижний элемент отвечает за поясничный упор, верхняя шейный. Здесь нет съемных подушек, при этом предлагаемая гибкость корректировок даже интереснее.

Для обшивки используется плотная сетка. Она не задерживает тепло и продувается. Выглядит тоже хорошо, напоминая мелкие пиксели. При этом на спинку нанесен схематичный рисунок, слоган и логотип бренда.

Ширина спинки в районе поясницы 440 мм, 520 – плечи, 385 – голова и шея. Подойдет под пользователей с разным ростом.

Сиденье, как и спинка у ZONE 51 FREELANCER K5 с каркасом из полиуретана и обшивкой из сетки. Ширина 515 мм, глубина посадки также 515. Поверхность сиденья при посадке повторяет форму и по ощущениям удобнее, чем формованная пена.

В конструкции этого кресла используются 3D-подлокотники. Владелец сможет поворачивать вправо и влево, выдвигать вперед и назад, менять высоту расположения.

Сбоку у кресла выведены рычаги, отвечающие за изменение высота расположения сиденья от пола, наклона спинки от 90 до 135 градусов.

Тесты

ZONE 51 FREELANCER K5 подойдет людям разного возраста, пола и веса. Доступные в нем регулировки позволят подобрать удобную посадку индивидуально. При этом как работать, так и отдохнуть откинувшись в перерывах. Скелет и сетка сами подстроятся под спину.

Как уже отмечали ранее при изучении этой линейки, использование сетки действительно удачное решение. В отличие от пены, удобнее посадка, нет запотевания, да и выглядит интересно в интерьере.

Итоги

ZONE 51 FREELANCER K5 – компьютерное кресло с эргономичной конструкцией и продуваемой сеткой, выступающее удачной альтернативной «гоночных ковшам». В нем надежное исполнение с 3-летней гарантией сочетается с выверенной эргономикой, а также аккуратным внешним исполнением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".