Эргономичное компьютерное кресло с сеткой. Обзор ZONE 51 FREELANCER K5

Мы продолжаем изучение новой серии игровых кресел от ZONE 51 и в центре внимание будет FREELANCER K5. Отличительной особенностью является использование сетчатой конструкции, обеспечивающей улучшенную вентиляцию, микроклимат и комфорт. Из особенностей его отмечаются система с продвинутыми настройками, высокотехнологичный каркас из композитных материалов. Данную модель производитель сопровождает 3-летней гарантией.

ZONE 51 FREELANCER K5

Комплектация

Поставляется в коробке из картона, окрашенного в черный цвет. Внутри все аккуратно распределено по отсекам, все элементы в защитных пакетах или пенке. Винты и Г-образный ключ зафиксированы на блистере.

ZONE 51 FREELANCER K5

Крестовина состоит из пяти лучей. Ее необходимо будет собрать, состоит из основания и на нем фиксируются трубки. Соединение прочное, центральная часть усилена.

ZONE 51 FREELANCER K5

На каждый луч колесико диаметром 60 мм из полиуретана. Такое исполнение позволит эксплуатировать кресло на ламинате и паркете.

ZONE 51 FREELANCER K5

В центр газлифт 4 класса. Рассчитано оно на посадку с максимальным весом до 150 килограммов. Закрывается телескопическим декоративным кожухом.

ZONE 51 FREELANCER K5

Механизм изначально предустановлен на сиденье. Тут используется продвинуты асинхронный механизм. Потребуется самостоятельно установить подлокотники, и уже в собранном состоянии установить на газлифт.

ZONE 51 FREELANCER K5

В центральной части к металлической пластине соединяется спинка. И уже к ней сверху подголовник.

ZONE 51 FREELANCER K5

Внешний вид

Представлено ZONE 51 FREELANCER K5 в нескольких вариантах оформления, но оба достаточно сдержанные, особенно если учитывать направленность на геймерскую аудиторию.

ZONE 51 FREELANCER K5

На тыльной части кресла можно обратить внимание на сложную конструкцию каркаса из композита. Это основная рамка и Х-образные ребра усиления, окрашенные в салатовый цвет.

ZONE 51 FREELANCER K5

Сама же спинка состоит из трех элементов, которые можно настроить по форме под индивидуальные предпочтения. Нижний элемент отвечает за поясничный упор, верхняя шейный. Здесь нет съемных подушек, при этом предлагаемая гибкость корректировок даже интереснее.

ZONE 51 FREELANCER K5

Для обшивки используется плотная сетка. Она не задерживает тепло и продувается. Выглядит тоже хорошо, напоминая мелкие пиксели. При этом на спинку нанесен схематичный рисунок, слоган и логотип бренда.

ZONE 51 FREELANCER K5

Ширина спинки в районе поясницы 440 мм, 520 – плечи, 385 – голова и шея. Подойдет под пользователей с разным ростом.

ZONE 51 FREELANCER K5

Сиденье, как и спинка у ZONE 51 FREELANCER K5 с каркасом из полиуретана и обшивкой из сетки. Ширина 515 мм, глубина посадки также 515. Поверхность сиденья при посадке повторяет форму и по ощущениям удобнее, чем формованная пена.

ZONE 51 FREELANCER K5

В конструкции этого кресла используются 3D-подлокотники. Владелец сможет поворачивать вправо и влево, выдвигать вперед и назад, менять высоту расположения.

ZONE 51 FREELANCER K5

Сбоку у кресла выведены рычаги, отвечающие за изменение высота расположения сиденья от пола, наклона спинки от 90 до 135 градусов.

ZONE 51 FREELANCER K5

Тесты

ZONE 51 FREELANCER K5 подойдет людям разного возраста, пола и веса. Доступные в нем регулировки позволят подобрать удобную посадку индивидуально. При этом как работать, так и отдохнуть откинувшись в перерывах. Скелет и сетка сами подстроятся под спину.

ZONE 51 FREELANCER K5

Как уже отмечали ранее при изучении этой линейки, использование сетки действительно удачное решение. В отличие от пены, удобнее посадка, нет запотевания, да и выглядит интересно в интерьере.

ZONE 51 FREELANCER K5

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 FREELANCER K5 – компьютерное кресло с эргономичной конструкцией и продуваемой сеткой, выступающее удачной альтернативной «гоночных ковшам». В нем надежное исполнение с 3-летней гарантией сочетается с выверенной эргономикой, а также аккуратным внешним исполнением.
ZONE 51 FREELANCER K5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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