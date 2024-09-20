Игровое кресло с проветриваемой спинкой. Обзор ZONE 51 FREELANCER P3

В сегменте игровых кресел сформировался свой негласный стандарт в котором конструкция в виде гоночного ковша. При этом такими креслами пользуются не только игроки, но и те кто проводит много времени за монитором работая. Изучаемое сегодня ZONE 51 FREELANCER P3 подойдет как тем кто играет, так и работает. Спинка с обивкой из сетки и композитным скелетом.

Комплектация

Покупатель получает его в разобранном виде и собранным в коробку из окрашенного в черный цвет плотного картона. Все элементы конструкции упакованы в пенку и пакеты, исключая риск повреждения при перевозке. В комплекте помимо основного набора фурнитуры есть также запасные винты каждого типа.

Процесс сборки проиллюстрирован в комплектной инструкции. Первым шагом собрали крестовину. Состоит оно из центрального элемента и пяти лучей, соединяемых между собой винтами.

Пять полиуретановых роликов со свободным скольжением. Кресло можно будет эксплуатировать на паркете и ламинате. Диаметр 50 мм.

В центр ставится газлифт. Данная модель комплектуется 3 классом. Ограничения по весу составляют – 130 килограммов. Газлифт закрывается телескопическим декоративным кожухом.

Ставим сиденье. На его обратной стороне металлический П-образный каркас к которому соединяется спинка при помощи трех винтов.

В верхней части спинки фиксируем подголовник. Место крепежа потом закрывается заглушкой с логотипом бренда.

Между собой спинка и сиденье соединяются при помощи подлокотников справа и слева.

Внешний вид

ZONE 51 FREELANCER P3 доступно в черном и черно-зеленом вариантах исполнения. Отличаются они между собой окраской композитного скелета. В изучаемом нами он удачно подчеркивает элемент конструкции, а черный более строгий.

Каркас спинки выполнен из пластика. Он прочный, конструкция не прогибается и при сильном давлении спиной. При этом основная часть обтянута сеткой, это как показала практика, в отличие от привычного исполнения с пеной исключит проблемы с запотеванием и даст больше комфорта при эксплуатации в помещении.

Сама же форма скелета повторяет линию изгиба позвоночника, обеспечивая упор и сохранение осанки. На обратной стороне есть рычаг, ослабив который можно будет увеличить выступ выбрав оптимальную форму упора.

В верхней ее части несъемная шейная подушка с логотипом бренда по центру. Она широкая и удобная. Общая высота спинки 490 мм, ширина максимальная 420.

Сиденье выполнено из экокожи с наполнителем из пены плотностью 50 кг/м3. Форму держит хорошо и быстро ее восстанавливает. Подложка у сиденья из фанеры.

Глубина посадки 545 мм, ширина 620 мм. На его боковой стороне два регулирующих рычага с помощью первого меняется высота расположения от 545 до 620 мм от пола. А второй блокирует качание и так выбирается жестко необходимый угол наклона спинки.

В ZONE 51 FREELANCER P3 используется мультифункциональный двуручный механизм. Диапазон регулировки от 90 до 115 градусов.

Подлокотники с фиксированным положением, они выступают дополнительным ребром жесткости. А за счет колена при наклоне спинки они будут всегда оставаться в рабочем положении, без ручной корректировки. Поверхность их обтянута экокожей, по периметру стежок нитками зеленого цвета. Мягкие и приятные.

Тесты

Кресло эксплуатировалось в качестве основного в течение месяца. Полученный опыт положителен, как в случае работы с набором текста и обработкой фотографий, а также игр как на консоли, так и ПК. Тестирование совпало с последними теплыми днями и здесь как раз хорошо себя показала сетчатая спинка. Комфортно и нет перегрева даже при длительной работе.

Есть необходимые регулировки. С механизмом качания тут можно будет откинуть спину и отдохнуть во время работы. Оно хорошо смотрится в интерьере и подойдет для стриминговых трансляций.

Итоги

ZONE 51 FREELANCER P3 – надежное и удобное кресло для работы и игр. Хорошая альтернатива распространённым ковшам. Современные материалы, надежная конструкция, регулировки, качание спинки с фиксацией, крестовина из металла, продуваемая спинка и 3-летняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".