Игровое кресло с проветриваемой спинкой. Обзор ZONE 51 FREELANCER P3

Покупатель получает его в разобранном виде и собранным в коробку из окрашенного в черный цвет плотного картона. Все элементы конструкции упакованы в пенку и пакеты, исключая риск повреждения при перевозке. В комплекте помимо основного набора фурнитуры есть также запасные винты каждого типа.
Процесс сборки проиллюстрирован в комплектной инструкции. Первым шагом собрали крестовину. Состоит оно из центрального элемента и пяти лучей, соединяемых между собой винтами.
Пять полиуретановых роликов со свободным скольжением. Кресло можно будет эксплуатировать на паркете и ламинате. Диаметр 50 мм.
В центр ставится газлифт. Данная модель комплектуется 3 классом. Ограничения по весу составляют – 130 килограммов. Газлифт закрывается телескопическим декоративным кожухом.
Ставим сиденье. На его обратной стороне металлический П-образный каркас к которому соединяется спинка при помощи трех винтов.
В верхней части спинки фиксируем подголовник. Место крепежа потом закрывается заглушкой с логотипом бренда.
Между собой спинка и сиденье соединяются при помощи подлокотников справа и слева.
Каркас спинки выполнен из пластика. Он прочный, конструкция не прогибается и при сильном давлении спиной. При этом основная часть обтянута сеткой, это как показала практика, в отличие от привычного исполнения с пеной исключит проблемы с запотеванием и даст больше комфорта при эксплуатации в помещении.
Сама же форма скелета повторяет линию изгиба позвоночника, обеспечивая упор и сохранение осанки. На обратной стороне есть рычаг, ослабив который можно будет увеличить выступ выбрав оптимальную форму упора.
В верхней ее части несъемная шейная подушка с логотипом бренда по центру. Она широкая и удобная. Общая высота спинки 490 мм, ширина максимальная 420.
Сиденье выполнено из экокожи с наполнителем из пены плотностью 50 кг/м3. Форму держит хорошо и быстро ее восстанавливает. Подложка у сиденья из фанеры.
Глубина посадки 545 мм, ширина 620 мм. На его боковой стороне два регулирующих рычага с помощью первого меняется высота расположения от 545 до 620 мм от пола. А второй блокирует качание и так выбирается жестко необходимый угол наклона спинки.
В ZONE 51 FREELANCER P3 используется мультифункциональный двуручный механизм. Диапазон регулировки от 90 до 115 градусов.
Подлокотники с фиксированным положением, они выступают дополнительным ребром жесткости. А за счет колена при наклоне спинки они будут всегда оставаться в рабочем положении, без ручной корректировки. Поверхность их обтянута экокожей, по периметру стежок нитками зеленого цвета. Мягкие и приятные.
Есть необходимые регулировки. С механизмом качания тут можно будет откинуть спину и отдохнуть во время работы. Оно хорошо смотрится в интерьере и подойдет для стриминговых трансляций.