Компьютерное кресло с массажем и подножкой. ZONE 51 FREELANCER Z9 обзор и тесты

ZONE 51 дальше расширяют линейку компьютерных кресел в эргономичном исполнении с сетчатым исполнением спинки и ориентированные на широкую аудиторию пользователей. Изучаемое сегодня ZONE 51 FREELANCER Z9 помимо выверенной эргономики с высокой прочностью, широким диапазоном регулировок, может похвастать встроенной массажной поясничной подушкой с функцией подогрева, выдвижной подножкой.

Комплектация и сборка

Упаковано в габаритную коробку из транспортировочного картона. Внутри кресло находится в разобранном виде, все элементы надежно зафиксированы и защищены пенкой. Фурнитура и Г-образный ключ собраны в блистер с прозрачным пластиком. В комплект помимо частей кресла также входит кабель, используемый для зарядки массажной подушки.

Кресло необходимо будет самостоятельно собрать. Процесс не займет много времени. Крестовина у кресла выполнена из металла с хромированным покрытием.

В основание пяти лучей устанавливаются ролики диаметром 50 мм. Выполнены из нейлона, не повреждают покрытие при перемещении по полу. Можно эксплуатировать на ламинате и паркете.

В центр крестовины газлифт 3-класса BIFMA. Его корпус также хромирован. Выдерживает нагрузку до 150 килограммов.

На основание сиденья предустановлен продвинутый асинхронный механизм, поддерживающие регулировки в широком диапазоне, качание и его блокировку. Перед переносом на газлифт нужно будет зафиксировать при помощи винтов 3D-подлокотники, а также соединить со спинкой.

Последним этапом фиксируется усиливающее ребро в районе подголовника.

Внешний вид

Представлено ZONE 51 FREELANCER Z9 в черном и сером вариантах исполнения. Выполнено в строгой стилистике и подойдет под разный тип интерьера. Отлично сочетается с мебелью лофт.

В этом кресле нет формованной пены в ключевых элементах. Спинка и сиденье с плотной сеткой, усиленной строчкой. Они не задерживают теплый воздух, не создавая проблем с запотеванием.

Натянута сетка на жесткий каркас. Исполнение надежное, все элементы с запасом по прочности. Сам же материал полностью повторяет форму тела человека, который в нем сидит.

Спинка соединяется с механизмом с помощью центральной стойки из стали. Она с регулируемой и блокируемой степенью качания. Высота спинки 80 см, ширина до 50 см. Подойдет людям с высоким ростом.

В районе поясницы подушка, обтянутая плотной тканью, внутри которой массажные ролики с подогревом. Слева механизм, используемый для регулировки массажного блока.

Справа блок управление с подсвечиваемыми кнопками. Включения, смены интенсивности, подогрева. У массажного блока в ZONE 51 FREELANCER Z9 встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу. Встроенного заряда хватит на проведение нескольких процедур.

Под сиденьем регулировка степени качания и изменения высоты расположения сиденья от пола. Расположение у элементов управление удобное, расположены они именно там где и нужно, так чтобы не тянуться, но и не было ложных нажатий.

Подлокотники 3D с регулировкой по высоте, сдвигом по глубине вперед и назад, а также повороту относительно центральной оси с поворотами вправо и влево. Рабочая поверхность из полиуретана.

Сиденье также из плотной сетки. Она также повторяет форму при посадке и комфортнее, чем пена. Со временем не будет терять привлекательность внешнего вида.

Под сиденьем находится выдвижная подножка, на которой можно будет удобно разместить ноги и откинуть спинку, отдохнув во время длительных игровых сессий или при работе. Выполнена из пластика с приятным тактильно.

Тесты

Впечатления по ZONE 51 FREELANCER Z9 составлены после 3 недель активной ежедневной эксплуатации. Для начала отметим комфортное исполнение и хорошую эргономику, к нему быстро привыкаешь. При том что тут сетка и она продувается, оно удерживает свою форму и сохраняет поддержку, без проблем с осанкой. Можно приятно разместить голову и с полуоткинутой спинкой отдохнуть.

Как отмечали выше, кресло имеет все типы регулировок, позволяя подобрать комфортную посадку под разную комплекцию и предпочтения. Выставляется угол наклона, положение от пола, высота и положение подлокотники. Элементы соединения не люфтят и не скрипят при изменении формы.

Массажный элемент в нем не увеличивая общие габариты и не ухудшая посадку, дает возможность в течение дня провести несколько сеансов массажа с подогревом, сняв напряжение.

При этом кресло хорошо стабилизировано, с откинутой спинкой, например при проведении массажа, не опрокидывается. Можно отдыхать или играть в портативные консоли в таком положении полулежа. Подножку комфортнее использовать именно во время пауз, при обычной посадке ноги будут мешаться.

Итоги

ZONE 51 FREELANCER Z9 – продвинутое компьютерное кресло с массажем, подогревом, вентилируемой сеткой и выполненное в эргономичной и надежной конструкции. Премиальное внешнее исполнение под лофт, анатомическая форма, выдвижная подножка, настраиваемые подлокотники, хорошие показатели автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".