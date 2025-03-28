Топовое кресло для офиса и дома. Обзор ZONE 51 Freelancer W8…

Изучаемое сегодня компьютерное кресло ZONE 51 Freelancer W8 относится к топовому сегменту. В нем используется трехслойная поверхность из водоотталкивающей эластичной сетчатой тканью, многоуровневая система регулировок для достижения баланса между комфортом и поддержкой, выверенный внешний вид, климат-контроль с вентилируемой конструкцией, а также надежность, подтвержденная 3-летней гарантией.

Комплектация и сборки

Поставляется в габаритной коробке из транспортировочного картона, окрашенного в черный цвет. По боковым сторонам штампованные ручки. Внутри нее фурнитура и газлифт собраны в отдельной коробке, комплектующие упакованы в целлофан.

Весь набор винтов и пара Г-образных ключей в пластиковом блистере. В комплектной инструкции подробно описан процесс сборки. Провести ее можно будет самостоятельно.

Основание в виде звезды из металла с усилением на внутренней стороне. В центре отверстие под газлифт. В комплекте идет газлифт 4-класса TUV. Максимальная нагрузка до 150 килограммов.

На каждый луч устанавливаются колесики диаметром 75 мм. Выполнены из полиуретана. Поверхность мягкая, пол не царапают. Можно эксплуатировать на разных покрытиях.

На внутреннюю сторону сиденья установлен синхронный механизм для плавной регулировки формы и изменение вылета. Соединяем со спинкой. Все элементы соединения из стали с широким сечением.

В собранном виде устанавливается на газлифт. На сиденье устанавливаются 4D-подлокотники. В верхней части подголовник.

Внешний вид

Кресло самый настоящий «трон». Оно габаритно, но при этом общий внешний вид у него сдержанное. С преобладанием черного цвета.

У него прочный каркас с композитной конструкцией. Высокая надежность, не уступающая металлу, и при этом продувается и долговечно.

В качестве материала для обтяжки используется трехслойная влагозащитная ткань. Верхний слой из изностойкой синтетики со специальной пропиткой, отталкивающей влагу, средний из пены с ортопедической поддержкой, внутренней из упругих нитей, как основа формы. Аккуратная вышивка с логотипом бренда.

В верхней части подголовник. Его можно регулировать по углу наклоне. Рычаг и два колена, прочно удерживают выбранное положение. Сам же диапазон позволит подобрать удобную посадку под разный рост и предпочтения по посадке.

Интересно выполнены подлокотники. Для крепления они используют направляющие на спинке, а не распространённый вариант с фиксацией к сиденью. В плане эксплуатации, такое исполнение удобнее и надежнее. Для изменения по высоте отжимаем фиксатор, выставляем положение и зажимаем. Диапазон регулировок тоже больше.

4D-подлокотники у ZONE 51 Freelancer W8 можно поворачивать в стороны. Двигаются вперед и назад, а также сдвигаются в стороны от пользователя. Поверхность с покрытием под карбон, приятно тактильно и не склонно к загрязнению.

Рычаги управления формой кресла под сиденьем. Тут механизм блокировки качания с изменяемым сопротивлением наклону. Можно выбирать промежуточные положения. От 90 до 155 градусов.

Меняется высота расположения сиденья от пола. И в этой модели изменяется вылет самого сиденья от спинки. Дополнительная регулировка которая может компенсировать свес ног.

Отдельный механизм для поясничного упора. Ослабив рычаг, выставляется нужное положение с выбором наклона и высоты размещения. После этого фиксируется рычагом.

Весь этот набор регулировок даст возможность индивидуально подстроить форму кресла под себя. Выбрав удобную посадку и снизив общую нагрузку, позволяя проводить в кресле значительное время.

С тыльной стороны можно обратить внимание на особенности исполнения композитного каркаса и механизма исполнения подголовника и поясничного упора. Вырезы в виде сот обеспечивают продуваемость и не будут задерживать теплый воздух.

Тесты

Небольшое время потребуется чтобы освоиться с таким разнообразием регулировок и расположения элементов, отвечающих за них. Но все это позволяет учитывать индивидуально анатомию и делает это кресло эргономичны. А с учетом продуваемости и того что обшивка не задерживает тепло, а также защищена от влаги, в нем можно проводить с комфортом весь рабочий день или длительно играть.

Регулировка поясничного упора под осанку. Регулировка шейного под положение головы. Комфортное и раздельное управление подлокотниками. Посадка под разный рост и длину ног. Мягкая обивка.

Кресло эксплуатировалось в течение пары месяцев и затронуло отопительный сезон. Какого-либо негатива за это время выявлено не было. В нем можно продуктивно работать, играть в удовольствие, а также проводить стримы.

Итоги

ZONE 51 Freelancer W8 – топовое компьютерное кресло для тех кто ценит комфорт, проводит много времени перед монитором и ставит повышенные требования к качеству исполнения. Высокий ресурс службы, продвинутая система регулировок отдельных элементов, стальная крестовина, выверенный внешний вид и 3-летняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".