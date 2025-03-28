Топовое кресло для офиса и дома. Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Изучаемое сегодня компьютерное кресло ZONE 51 Freelancer W8 относится к топовому сегменту. В нем используется трехслойная поверхность из водоотталкивающей эластичной сетчатой тканью, многоуровневая система регулировок для достижения баланса между комфортом и поддержкой, выверенный внешний вид, климат-контроль с вентилируемой конструкцией, а также надежность, подтвержденная 3-летней гарантией.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Комплектация и сборки

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Поставляется в габаритной коробке из транспортировочного картона, окрашенного в черный цвет. По боковым сторонам штампованные ручки. Внутри нее фурнитура и газлифт собраны в отдельной коробке, комплектующие упакованы в целлофан.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Весь набор винтов и пара Г-образных ключей в пластиковом блистере. В комплектной инструкции подробно описан процесс сборки. Провести ее можно будет самостоятельно.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Основание в виде звезды из металла с усилением на внутренней стороне. В центре отверстие под газлифт. В комплекте идет газлифт 4-класса TUV. Максимальная нагрузка до 150 килограммов.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

На каждый луч устанавливаются колесики диаметром 75 мм. Выполнены из полиуретана. Поверхность мягкая, пол не царапают. Можно эксплуатировать на разных покрытиях.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

На внутреннюю сторону сиденья установлен синхронный механизм для плавной регулировки формы и изменение вылета. Соединяем со спинкой. Все элементы соединения из стали с широким сечением.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

В собранном виде устанавливается на газлифт. На сиденье устанавливаются 4D-подлокотники. В верхней части подголовник.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Внешний вид

Кресло самый настоящий «трон». Оно габаритно, но при этом общий внешний вид у него сдержанное. С преобладанием черного цвета.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

У него прочный каркас с композитной конструкцией. Высокая надежность, не уступающая металлу, и при этом продувается и долговечно.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

В качестве материала для обтяжки используется трехслойная влагозащитная ткань. Верхний слой из изностойкой синтетики со специальной пропиткой, отталкивающей влагу, средний из пены с ортопедической поддержкой, внутренней из упругих нитей, как основа формы. Аккуратная вышивка с логотипом бренда.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

В верхней части подголовник. Его можно регулировать по углу наклоне. Рычаг и два колена, прочно удерживают выбранное положение. Сам же диапазон позволит подобрать удобную посадку под разный рост и предпочтения по посадке.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Интересно выполнены подлокотники. Для крепления они используют направляющие на спинке, а не распространённый вариант с фиксацией к сиденью. В плане эксплуатации, такое исполнение удобнее и надежнее. Для изменения по высоте отжимаем фиксатор, выставляем положение и зажимаем. Диапазон регулировок тоже больше.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

4D-подлокотники у ZONE 51 Freelancer W8 можно поворачивать в стороны. Двигаются вперед и назад, а также сдвигаются в стороны от пользователя. Поверхность с покрытием под карбон, приятно тактильно и не склонно к загрязнению.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Рычаги управления формой кресла под сиденьем. Тут механизм блокировки качания с изменяемым сопротивлением наклону. Можно выбирать промежуточные положения. От 90 до 155 градусов.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Меняется высота расположения сиденья от пола. И в этой модели изменяется вылет самого сиденья от спинки. Дополнительная регулировка которая может компенсировать свес ног.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Отдельный механизм для поясничного упора. Ослабив рычаг, выставляется нужное положение с выбором наклона и высоты размещения. После этого фиксируется рычагом.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Весь этот набор регулировок даст возможность индивидуально подстроить форму кресла под себя. Выбрав удобную посадку и снизив общую нагрузку, позволяя проводить в кресле значительное время.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

С тыльной стороны можно обратить внимание на особенности исполнения композитного каркаса и механизма исполнения подголовника и поясничного упора. Вырезы в виде сот обеспечивают продуваемость и не будут задерживать теплый воздух.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Тесты

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Небольшое время потребуется чтобы освоиться с таким разнообразием регулировок и расположения элементов, отвечающих за них. Но все это позволяет учитывать индивидуально анатомию и делает это кресло эргономичны. А с учетом продуваемости и того что обшивка не задерживает тепло, а также защищена от влаги, в нем можно проводить с комфортом весь рабочий день или длительно играть.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Регулировка поясничного упора под осанку. Регулировка шейного под положение головы. Комфортное и раздельное управление подлокотниками. Посадка под разный рост и длину ног. Мягкая обивка.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Кресло эксплуатировалось в течение пары месяцев и затронуло отопительный сезон. Какого-либо негатива за это время выявлено не было. В нем можно продуктивно работать, играть в удовольствие, а также проводить стримы.

Обзор ZONE 51 Freelancer W8

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 Freelancer W8 – топовое компьютерное кресло для тех кто ценит комфорт, проводит много времени перед монитором и ставит повышенные требования к качеству исполнения. Высокий ресурс службы, продвинутая система регулировок отдельных элементов, стальная крестовина, выверенный внешний вид и 3-летняя гарантия.
ZONE 51 Freelancer W8 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Топовое кресло для офиса и дома. Обзор ZONE 51 Freelancer W8…
Изучаемое сегодня компьютерное кресло ZONE 51 Freelancer W8 относится к топовому сегменту. В нем использу…
Кресла ZONE 51 Monarch и Tzar стали доступны в России…
ZONE 51 презентовал необычные кресла Monarch и Tzar. Названия отражают позиционирование: эти кресла созда…
Компьютерное кресло с массажем и подножкой. ZONE 51 FREELANC…
ZONE 51 дальше расширяют линейку компьютерных кресел в эргономичном исполнении с сетчатым исполнением спи…
Удобное и надежное кресло с вентилируемой обивкой. Обзор ZONE 51 Freelancer X7Удобное и надежное кресло с вентилируемой обивкой. Обзор ZONE 51 Freelancer X7
Топовое кресло для офиса и дома. Обзор ZONE 51 Freelancer W8Топовое кресло для офиса и дома. Обзор ZONE 51 Freelancer W8
Игровое кресло с проветриваемой спинкой. Обзор ZONE 51 FREELANCER P3Игровое кресло с проветриваемой спинкой. Обзор ZONE 51 FREELANCER P3
Эффектный игровой стол. Обзор CACTUS CS-GMD-BK-RGBЭффектный игровой стол. Обзор CACTUS CS-GMD-BK-RGB
Компьютерное кресло с массажем и подножкой. ZONE 51 FREELANCER Z9 обзор и тестыКомпьютерное кресло с массажем и подножкой. ZONE 51 FREELANCER Z9 обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor