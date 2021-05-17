Обзор ZONE 51 GRAVITY. Игровое кресло с усиленным каркасом

Чаще всего перед монитором, выполняя рабочие задачи или играя проходит значительное время. И важно обеспечить не только комфорт, но и максимально предотвратить негативные последствия для здоровья. Не зря при производстве и проектировании специализированных кресел производители уделяют много внимания эргономике и удобству посадки, обеспечивая снижение нагрузки на позвоночник. Мы со своей стороны продолжая изучение актуальных решений, рассмотрим ZONE 51 GRAVITY

ZONE 51 GRAVITY обзор

Комплектация и сборка

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимостью 19 990 рублей. Сопровождается 3 летней гарантией.Поставляется в разобранном виде, упакованным в коробку из транспортировочного картона. Составные части и комплектующие распределены по отсекам и дополнительно защищены вспененными подложками.

В комплектной инструкции подробно описан процесс сборки. Мы всегда установку начинаем с фиксации колес.

Крестовина из металла с ребрами усиления. Направленные в сторону пять лучей. Колеса из жесткого нейлона.

Газлифт 4-класса. Он рассчитан на нагрузки до 150 килограммов. Это же производитель отразил в спецификациях ZONE 51 GRAVITY.

Ставится в центр крестовины. Для него предусмотрен в комплекте декоративный кожух.

Далее можно приступать к фиксации на основание сиденья механизма типа топ-ган с регулируемой жесткостью и качанием. Диапазон качания от 0 до 10 градусов.

Соединяем с помощью винтов, шайб и комплектного ключа спинку к сиденью. Металлические пластины крепления остаются скрытыми под заглушками.

Внешний вид

Финальным шагом фиксируются подушки. Тут таких две, для поясничного и шейного отделов позвоночника.ZONE 51 GRAVITY вышло в пяти разных вариантах расцветки. В зависимости от выбранной меняются цвет окантовки и зон с логотипом.

Это синий, красный, оранжевый, розовый и черный. Основная часть в черном цвете.

Общий внешний вид выдержанный. Конструкция в виде «ковша», характерного для гоночных автомобилей.

Внутри пенный наполнитель, быстро возвращающий форму. Обшит сочетанием экокожи и замши.

Зоны с разными типами материалов подогнаны хорошо. Стежки без торчащих ниток.

У спинки есть выраженная боковая поддержка. В верхней части два выреза с пластиковым армированием.

С обратной стороны вышит логотип и название бренда. Это не краска, как результат со временем не будет стираться.

В комплекте с ZONE 51 GRAVITY идут две подушки. Кожзам с мягким наполнителем. Резиновые ремешки с замками.

На боковой стороне сиденья рычаг, отвечающий за откидывание спинки. В полностью откинутом положении в кресле можно лежать. Выбранное положение фиксируется.

Отдельный рычажок для изменения высоты. Он же при повороте блокирует качание.

Тесты

Подлокотники из полиуретана. Не люфтят. Поддерживается регулировка высоты размещения.

В основе конструкции кресла металлический каркас. Общая жесткость и надежность конструкции высокие. Кресло длительное время эксплуатировал редактор с ростом 181 сантиметр и весом в районе 86 килограммов.

За монитором проводит большую часть дня. Общие впечатление по удобству положительные.

Регулируемое качание, изменяемая высота и наклон спинки для подбора оптимального положения. Положение двух подушек можно регулировать.

Итоги

ZONE 51 GRAVITY – игровое кресло среднего ценового сегмента, рассчитанное на долгосрочную эксплуатацию в условиях дома или офиса. Практичное исполнение обшивки с простым удалением загрязнением, две подушки с регулируемым положением, откидная спинка, выдержанный внешний вид. Заметных проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".