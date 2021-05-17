Обзор ZONE 51 GRAVITY. Игровое кресло с усиленным каркасом

Чаще всего перед монитором, выполняя рабочие задачи или играя проходит значительное время. И важно обеспечить не только комфорт, но и максимально предотвратить негативные последствия для здоровья. Не зря при производстве и проектировании специализированных кресел производители уделяют много внимания эргономике и удобству посадки, обеспечивая снижение нагрузки на позвоночник. Мы со своей стороны продолжая изучение актуальных решений, рассмотрим ZONE 51 GRAVITY

ZONE 51 GRAVITY

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимостью 19 990 рублей. Сопровождается 3 летней гарантией.

ZONE 51 GRAVITY обзор

Комплектация и сборка

Поставляется в разобранном виде, упакованным в коробку из транспортировочного картона. Составные части и комплектующие распределены по отсекам и дополнительно защищены вспененными подложками.

ZONE 51 GRAVITY

В комплектной инструкции подробно описан процесс сборки. Мы всегда установку начинаем с фиксации колес.

ZONE 51 GRAVITY

Крестовина из металла с ребрами усиления. Направленные в сторону пять лучей. Колеса из жесткого нейлона.

ZONE 51 GRAVITY

Газлифт 4-класса. Он рассчитан на нагрузки до 150 килограммов. Это же производитель отразил в спецификациях ZONE 51 GRAVITY.

ZONE 51 GRAVITY

Ставится в центр крестовины. Для него предусмотрен в комплекте декоративный кожух.

ZONE 51 GRAVITY

Далее можно приступать к фиксации на основание сиденья механизма типа топ-ган с регулируемой жесткостью и качанием. Диапазон качания от 0 до 10 градусов.

ZONE 51 GRAVITY

Соединяем с помощью винтов, шайб и комплектного ключа спинку к сиденью. Металлические пластины крепления остаются скрытыми под заглушками.

ZONE 51 GRAVITY

Финальным шагом фиксируются подушки. Тут таких две, для поясничного и шейного отделов позвоночника.

Внешний вид

ZONE 51 GRAVITY вышло в пяти разных вариантах расцветки. В зависимости от выбранной меняются цвет окантовки и зон с логотипом.

ZONE 51 GRAVITY

Это синий, красный, оранжевый, розовый и черный. Основная часть в черном цвете.

ZONE 51 GRAVITY

Общий внешний вид выдержанный. Конструкция в виде «ковша», характерного для гоночных автомобилей.

ZONE 51 GRAVITY

Внутри пенный наполнитель, быстро возвращающий форму. Обшит сочетанием экокожи и замши.

ZONE 51 GRAVITY

Зоны с разными типами материалов подогнаны хорошо. Стежки без торчащих ниток.

ZONE 51 GRAVITY

У спинки есть выраженная боковая поддержка. В верхней части два выреза с пластиковым армированием.

ZONE 51 GRAVITY

С обратной стороны вышит логотип и название бренда. Это не краска, как результат со временем не будет стираться.

ZONE 51 GRAVITY

В комплекте с ZONE 51 GRAVITY идут две подушки. Кожзам с мягким наполнителем. Резиновые ремешки с замками.

ZONE 51 GRAVITY

На боковой стороне сиденья рычаг, отвечающий за откидывание спинки. В полностью откинутом положении в кресле можно лежать. Выбранное положение фиксируется.

ZONE 51 GRAVITY

Отдельный рычажок для изменения высоты. Он же при повороте блокирует качание.

ZONE 51 GRAVITY

Подлокотники из полиуретана. Не люфтят. Поддерживается регулировка высоты размещения.

Тесты

ZONE 51 GRAVITY

В основе конструкции кресла металлический каркас. Общая жесткость и надежность конструкции высокие. Кресло длительное время эксплуатировал редактор с ростом 181 сантиметр и весом в районе 86 килограммов.

ZONE 51 GRAVITY

За монитором проводит большую часть дня. Общие впечатление по удобству положительные.

ZONE 51 GRAVITY

Регулируемое качание, изменяемая высота и наклон спинки для подбора оптимального положения. Положение двух подушек можно регулировать.

ZONE 51 GRAVITY

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 GRAVITY – игровое кресло среднего ценового сегмента, рассчитанное на долгосрочную эксплуатацию в условиях дома или офиса. Практичное исполнение обшивки с простым удалением загрязнением, две подушки с регулируемым положением, откидная спинка, выдержанный внешний вид. Заметных проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.
ZONE 51 GRAVITY получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ZONE 51 GRAVITY
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