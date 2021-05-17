Обзор ZONE 51 GRAVITY. Игровое кресло с усиленным каркасом

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимостью 19 990 рублей. Сопровождается 3 летней гарантией.
ZONE 51 GRAVITY обзор
Комплектация и сборкаПоставляется в разобранном виде, упакованным в коробку из транспортировочного картона. Составные части и комплектующие распределены по отсекам и дополнительно защищены вспененными подложками.
В комплектной инструкции подробно описан процесс сборки. Мы всегда установку начинаем с фиксации колес.
Крестовина из металла с ребрами усиления. Направленные в сторону пять лучей. Колеса из жесткого нейлона.
Газлифт 4-класса. Он рассчитан на нагрузки до 150 килограммов. Это же производитель отразил в спецификациях ZONE 51 GRAVITY.
Ставится в центр крестовины. Для него предусмотрен в комплекте декоративный кожух.
Далее можно приступать к фиксации на основание сиденья механизма типа топ-ган с регулируемой жесткостью и качанием. Диапазон качания от 0 до 10 градусов.
Соединяем с помощью винтов, шайб и комплектного ключа спинку к сиденью. Металлические пластины крепления остаются скрытыми под заглушками.
Финальным шагом фиксируются подушки. Тут таких две, для поясничного и шейного отделов позвоночника.
Внешний видZONE 51 GRAVITY вышло в пяти разных вариантах расцветки. В зависимости от выбранной меняются цвет окантовки и зон с логотипом.
Это синий, красный, оранжевый, розовый и черный. Основная часть в черном цвете.
Общий внешний вид выдержанный. Конструкция в виде «ковша», характерного для гоночных автомобилей.
Внутри пенный наполнитель, быстро возвращающий форму. Обшит сочетанием экокожи и замши.
Зоны с разными типами материалов подогнаны хорошо. Стежки без торчащих ниток.
У спинки есть выраженная боковая поддержка. В верхней части два выреза с пластиковым армированием.
С обратной стороны вышит логотип и название бренда. Это не краска, как результат со временем не будет стираться.
В комплекте с ZONE 51 GRAVITY идут две подушки. Кожзам с мягким наполнителем. Резиновые ремешки с замками.
На боковой стороне сиденья рычаг, отвечающий за откидывание спинки. В полностью откинутом положении в кресле можно лежать. Выбранное положение фиксируется.
Отдельный рычажок для изменения высоты. Он же при повороте блокирует качание.
Подлокотники из полиуретана. Не люфтят. Поддерживается регулировка высоты размещения.
Тесты
В основе конструкции кресла металлический каркас. Общая жесткость и надежность конструкции высокие. Кресло длительное время эксплуатировал редактор с ростом 181 сантиметр и весом в районе 86 килограммов.
За монитором проводит большую часть дня. Общие впечатление по удобству положительные.
Регулируемое качание, изменяемая высота и наклон спинки для подбора оптимального положения. Положение двух подушек можно регулировать.
ИтогиZONE 51 GRAVITY – игровое кресло среднего ценового сегмента, рассчитанное на долгосрочную эксплуатацию в условиях дома или офиса. Практичное исполнение обшивки с простым удалением загрязнением, две подушки с регулируемым положением, откидная спинка, выдержанный внешний вид. Заметных проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.
ZONE 51 GRAVITY получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".