Обзор ZONE 51 Gravity Plus. Игровое кресло с подставкой для ног

Изучаемое сегодня игровое кресло ZONE 51 Gravity Plus заметно отличается от изученных ранее решений наличием дополнительной подножки для поддержки ног. Рассчитано оно на длительную работу за компьютером, а также позволяет комфортно отдохнуть в перерывах между катками или при работе над проектами. Помимо этого, отмечается надежное исполнение конструкции, использование износостойких материалов и две регулируемые подушки.

Комплектация и сборка

Приобрести его можно за 20 990 рублей. Уже находится в свободной продаже в ключевых российских магазинах.Как и большинство игровых кресел, к покупателю оно попадает в разобранном виде и упакованным в коробку из плотного транспортировочного картона. Внутри нее комплектующие и составные части дополнительно защищены и упакованы.

Вся необходимая фурнитура и типы ключей идут в комплекте. Традиционно начинаем с установки колес на крестовину.

Выполнена она у ZONE 51 Gravity Plus из прочной стали, дополнительно усиленной ребрами во внутренней части.

Пять роликов выполнены из полиуретана. Они не царапают половое покрытие и могут эксплуатироваться на ламинате, линолеуме и паркете.

Далее переходим к газлифту. Здесь он 4 класса, позволяет эксплуатировать кресло людям весом до 150 килограммов. Для него есть декоративный телескопический кожух.

По фиксации механизма топ-ган есть отличия. Для начала нужно будет установить опорную металлическую пластину, фиксируемую на четырех стойках. Они приподнимают механизм относительно основания, оставляя зазор, необходимый для элемента поддержки ног.

Для него, в свою очередь, здесь отдельная металлическая пластина. Она выдвигается и задвигается, скрывая элемент под креслом. После сборки переворачиваем сиденье и переносим на газлифт.

Внешний вид

Соединяем спинку с сиденьем через металлические направляющие пластины по краям. В последующем закрываются декоративными пластиковыми накладками.Визуально подставка под ноги не выделяется на фоне общего внешнего вида. Реализовано это в ZONE 51 Gravity Plus исполнением ее в виде выдвижной ?? и раскладываемого элемента.

Располагается под сиденьем, в сложенном положении не мешает и не ограничивает посадку. Для того чтобы воспользоваться, необходимо сначала потянуть на себя, потом разложить.

Состоит из двух подушек из экокожи с мягким наполнителем. Можно изменять угол наклона и положение самих подушек.

Это как дополнительная поддержка ног в полусогнутом состоянии, так и возможность разместить ноги горизонтально.

Основа же конструкции — классическое игровое кресло с эргономичной формой спинки, повторяющей изгиб позвоночника и обеспечивающего боковую поддержку.

Дополнительно есть две съемные подушки. Большая для поясничного упора и компактная для шейного, обе фиксируются при помощи ремней. На обеих вышит логотип бренда.

В оформлении ZONE 51 Gravity Plus используется сочетание черного и сине-зеленого. Контрастные окантовки, подчеркивающие линии самого кресла. Внешний вид нам понравился.

Также сочетаются два типа материала. Боковины тут из износоустойчивой экокожи MLPU, в центральной части комбинируются части из экокожи и замши SolidSued. Между собой прошиты двойными рядами ниток.

Внутри под обшивкой ультраплотная пена HDF. Она сохраняет свою форму, не рассыпается в ходе длительной эксплуатации, при этом дает удобную посадку.

Основу составляет металлическая рама из стали толщиной 1.5 мм с роботизированной сваркой.

Органы управления включают традиционный набор из рычага для изменения высоты с блокировкой качания, поворотного регулятора для изменения степени качания и ручки для наклона спинки.

ZONE 51 Gravity Plus обзор

Подлокотники 3D, регулируются в трех положениях. Основная рабочая поверхность у них из пластика с текстурным рисунком.Тесты Кресло в редакции эксплуатировал человек с ростом 168 сантиметров и весом 75 килограммов. Большую часть времени подставка была в разложенном состоянии. В обычное время при работе или во время игр ее положение давало полусогнутое положение для ног.

Так они заметно меньше нагружаются и отекают. Также можно периодически менять ее угол наклона, подбирая комфортное положение. Во время просмотра роликов или сериалов есть возможность полностью разложить для горизонтального размещения, как на диване. Тем более тут можно откинуть спинку на 165 градусов.

По посадке у ZONE 51 Gravity Plus отличий нет. Это эргономичное кресло, располагающее к правильной осанке. Глубина посадки здесь 550 мм, ширина 690 мм. Присутствуют боковые упоры, в которые со временем будет забиваться пыль.

Спинка высотой 590 мм. Подходит для людей с высоким ростом. Высоту от пола можно регулировать в диапазоне от 510 до 590 мм, чуть выше привычных параметров за счет металлической пластины и стоек.

Итоги

Кресло хорошо смотрится в интерьере. Его же можно рассматривать как для оснащения игрового места геймера, так и в офис. Подойдет для проведения стриминговых трансляций.ZONE 51 Gravity Plus – эргономичное игровое кресло с выдвижной подставкой для ног, рассчитанное на комфорт при длительных играх или работе. Продуманное исполнение подставки для ног, позволяющей выбирать угол наклона и спрятать ее в тех сценариях, когда необходимости в ней нет. Выверенный внешний вид, качественное исполнение, стальная рама, пена высокой плотности, металлическая рама и крестовина, подлокотники 3D, газлифт 4 класса, две регулируемые подушки. К минусам отнесем подверженность загрязнению пылью скрытых ниш в сиденье.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".