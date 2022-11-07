Обзор ZONE 51 Gravity Plus. Игровое кресло с подставкой для ног

Изучаемое сегодня игровое кресло ZONE 51 Gravity Plus заметно отличается от изученных ранее решений наличием дополнительной подножки для поддержки ног. Рассчитано оно на длительную работу за компьютером, а также позволяет комфортно отдохнуть в перерывах между катками или при работе над проектами. Помимо этого, отмечается надежное исполнение конструкции, использование износостойких материалов и две регулируемые подушки.

ZONE 51 Gravity Plus

Приобрести его можно за 20 990 рублей. Уже находится в свободной продаже в ключевых российских магазинах.

Комплектация и сборка

Как и большинство игровых кресел, к покупателю оно попадает в разобранном виде и упакованным в коробку из плотного транспортировочного картона. Внутри нее комплектующие и составные части дополнительно защищены и упакованы.

ZONE 51 Gravity Plus

Вся необходимая фурнитура и типы ключей идут в комплекте. Традиционно начинаем с установки колес на крестовину.

ZONE 51 Gravity Plus

Выполнена она у ZONE 51 Gravity Plus из прочной стали, дополнительно усиленной ребрами во внутренней части.

ZONE 51 Gravity Plus

Пять роликов выполнены из полиуретана. Они не царапают половое покрытие и могут эксплуатироваться на ламинате, линолеуме и паркете.

ZONE 51 Gravity Plus

Далее переходим к газлифту. Здесь он 4 класса, позволяет эксплуатировать кресло людям весом до 150 килограммов. Для него есть декоративный телескопический кожух.

ZONE 51 Gravity Plus

По фиксации механизма топ-ган есть отличия. Для начала нужно будет установить опорную металлическую пластину, фиксируемую на четырех стойках. Они приподнимают механизм относительно основания, оставляя зазор, необходимый для элемента поддержки ног.

ZONE 51 Gravity Plus

Для него, в свою очередь, здесь отдельная металлическая пластина. Она выдвигается и задвигается, скрывая элемент под креслом. После сборки переворачиваем сиденье и переносим на газлифт.

ZONE 51 Gravity Plus

Соединяем спинку с сиденьем через металлические направляющие пластины по краям. В последующем закрываются декоративными пластиковыми накладками.

Внешний вид

Визуально подставка под ноги не выделяется на фоне общего внешнего вида. Реализовано это в ZONE 51 Gravity Plus исполнением ее в виде выдвижной ?? и раскладываемого элемента.

ZONE 51 Gravity Plus

Располагается под сиденьем, в сложенном положении не мешает и не ограничивает посадку. Для того чтобы воспользоваться, необходимо сначала потянуть на себя, потом разложить.

ZONE 51 Gravity Plus

Состоит из двух подушек из экокожи с мягким наполнителем. Можно изменять угол наклона и положение самих подушек.

ZONE 51 Gravity Plus

Это как дополнительная поддержка ног в полусогнутом состоянии, так и возможность разместить ноги горизонтально.

ZONE 51 Gravity Plus

Основа же конструкции — классическое игровое кресло с эргономичной формой спинки, повторяющей изгиб позвоночника и обеспечивающего боковую поддержку.

ZONE 51 Gravity Plus

Дополнительно есть две съемные подушки. Большая для поясничного упора и компактная для шейного, обе фиксируются при помощи ремней. На обеих вышит логотип бренда.

ZONE 51 Gravity Plus

В оформлении ZONE 51 Gravity Plus используется сочетание черного и сине-зеленого. Контрастные окантовки, подчеркивающие линии самого кресла. Внешний вид нам понравился.

ZONE 51 Gravity Plus

Также сочетаются два типа материала. Боковины тут из износоустойчивой экокожи MLPU, в центральной части комбинируются части из экокожи и замши SolidSued. Между собой прошиты двойными рядами ниток.

ZONE 51 Gravity Plus

Внутри под обшивкой ультраплотная пена HDF. Она сохраняет свою форму, не рассыпается в ходе длительной эксплуатации, при этом дает удобную посадку.

ZONE 51 Gravity Plus

Основу составляет металлическая рама из стали толщиной 1.5 мм с роботизированной сваркой.

ZONE 51 Gravity Plus

Органы управления включают традиционный набор из рычага для изменения высоты с блокировкой качания, поворотного регулятора для изменения степени качания и ручки для наклона спинки.

ZONE 51 Gravity Plus

Подлокотники 3D, регулируются в трех положениях. Основная рабочая поверхность у них из пластика с текстурным рисунком.

ZONE 51 Gravity Plus обзор

Тесты Кресло в редакции эксплуатировал человек с ростом 168 сантиметров и весом 75 килограммов. Большую часть времени подставка была в разложенном состоянии. В обычное время при работе или во время игр ее положение давало полусогнутое положение для ног.

ZONE 51 Gravity Plus

Так они заметно меньше нагружаются и отекают. Также можно периодически менять ее угол наклона, подбирая комфортное положение. Во время просмотра роликов или сериалов есть возможность полностью разложить для горизонтального размещения, как на диване. Тем более тут можно откинуть спинку на 165 градусов.

ZONE 51 Gravity Plus

По посадке у ZONE 51 Gravity Plus отличий нет. Это эргономичное кресло, располагающее к правильной осанке. Глубина посадки здесь 550 мм, ширина 690 мм. Присутствуют боковые упоры, в которые со временем будет забиваться пыль.

ZONE 51 Gravity Plus

Спинка высотой 590 мм. Подходит для людей с высоким ростом. Высоту от пола можно регулировать в диапазоне от 510 до 590 мм, чуть выше привычных параметров за счет металлической пластины и стоек.

ZONE 51 Gravity Plus

Кресло хорошо смотрится в интерьере. Его же можно рассматривать как для оснащения игрового места геймера, так и в офис. Подойдет для проведения стриминговых трансляций.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 Gravity Plus – эргономичное игровое кресло с выдвижной подставкой для ног, рассчитанное на комфорт при длительных играх или работе. Продуманное исполнение подставки для ног, позволяющей выбирать угол наклона и спрятать ее в тех сценариях, когда необходимости в ней нет. Выверенный внешний вид, качественное исполнение, стальная рама, пена высокой плотности, металлическая рама и крестовина, подлокотники 3D, газлифт 4 класса, две регулируемые подушки. К минусам отнесем подверженность загрязнению пылью скрытых ниш в сиденье.
ZONE 51 Gravity Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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