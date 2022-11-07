Обзор ZONE 51 Gravity Plus. Игровое кресло с подставкой для ног

Приобрести его можно за 20 990 рублей. Уже находится в свободной продаже в ключевых российских магазинах.
Вся необходимая фурнитура и типы ключей идут в комплекте. Традиционно начинаем с установки колес на крестовину.
Выполнена она у ZONE 51 Gravity Plus из прочной стали, дополнительно усиленной ребрами во внутренней части.
Пять роликов выполнены из полиуретана. Они не царапают половое покрытие и могут эксплуатироваться на ламинате, линолеуме и паркете.
Далее переходим к газлифту. Здесь он 4 класса, позволяет эксплуатировать кресло людям весом до 150 килограммов. Для него есть декоративный телескопический кожух.
По фиксации механизма топ-ган есть отличия. Для начала нужно будет установить опорную металлическую пластину, фиксируемую на четырех стойках. Они приподнимают механизм относительно основания, оставляя зазор, необходимый для элемента поддержки ног.
Для него, в свою очередь, здесь отдельная металлическая пластина. Она выдвигается и задвигается, скрывая элемент под креслом. После сборки переворачиваем сиденье и переносим на газлифт.
Соединяем спинку с сиденьем через металлические направляющие пластины по краям. В последующем закрываются декоративными пластиковыми накладками.
Располагается под сиденьем, в сложенном положении не мешает и не ограничивает посадку. Для того чтобы воспользоваться, необходимо сначала потянуть на себя, потом разложить.
Состоит из двух подушек из экокожи с мягким наполнителем. Можно изменять угол наклона и положение самих подушек.
Это как дополнительная поддержка ног в полусогнутом состоянии, так и возможность разместить ноги горизонтально.
Основа же конструкции — классическое игровое кресло с эргономичной формой спинки, повторяющей изгиб позвоночника и обеспечивающего боковую поддержку.
Дополнительно есть две съемные подушки. Большая для поясничного упора и компактная для шейного, обе фиксируются при помощи ремней. На обеих вышит логотип бренда.
В оформлении ZONE 51 Gravity Plus используется сочетание черного и сине-зеленого. Контрастные окантовки, подчеркивающие линии самого кресла. Внешний вид нам понравился.
Также сочетаются два типа материала. Боковины тут из износоустойчивой экокожи MLPU, в центральной части комбинируются части из экокожи и замши SolidSued. Между собой прошиты двойными рядами ниток.
Внутри под обшивкой ультраплотная пена HDF. Она сохраняет свою форму, не рассыпается в ходе длительной эксплуатации, при этом дает удобную посадку.
Основу составляет металлическая рама из стали толщиной 1.5 мм с роботизированной сваркой.
Органы управления включают традиционный набор из рычага для изменения высоты с блокировкой качания, поворотного регулятора для изменения степени качания и ручки для наклона спинки.
Подлокотники 3D, регулируются в трех положениях. Основная рабочая поверхность у них из пластика с текстурным рисунком.
Так они заметно меньше нагружаются и отекают. Также можно периодически менять ее угол наклона, подбирая комфортное положение. Во время просмотра роликов или сериалов есть возможность полностью разложить для горизонтального размещения, как на диване. Тем более тут можно откинуть спинку на 165 градусов.
По посадке у ZONE 51 Gravity Plus отличий нет. Это эргономичное кресло, располагающее к правильной осанке. Глубина посадки здесь 550 мм, ширина 690 мм. Присутствуют боковые упоры, в которые со временем будет забиваться пыль.
Спинка высотой 590 мм. Подходит для людей с высоким ростом. Высоту от пола можно регулировать в диапазоне от 510 до 590 мм, чуть выше привычных параметров за счет металлической пластины и стоек.
Кресло хорошо смотрится в интерьере. Его же можно рассматривать как для оснащения игрового места геймера, так и в офис. Подойдет для проведения стриминговых трансляций.