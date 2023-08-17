Обзор ZONE 51 IMPULSE. Топовое игровое кресло с массажем

Очень часто при работе за ПК или тем более во время игр проходит много времени и здесь важно обеспечить себе комфорт и удобство. Изучаемое сегодня кресло ZONE 51 IMPULSE помимо эргономичной конструкции с системами регулировок, оснащено массажной системой с подогревом и шестью различными режимами.

ZONE 51 IMPULSE

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона черного цвета с нанесенным логотипом бренда. Вес ее составляет 32 килограмма.

ZONE 51 IMPULSE

Комплект помимо составных частей включает руководство пользователя, блок питания с евровилкой, поясничную подушку, а также винты и Г-образный ключ.

ZONE 51 IMPULSE

Сборка

Перед началом эксплуатации необходимо будет его собрать. Разобрать с этапами сборки поможет комплектная инструкция, посторонняя помощь не потребуется.

ZONE 51 IMPULSE

Крестовина с пятью лучами выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. С внутренней стороны лучей есть дополнительное усиливающее ребро.

ZONE 51 IMPULSE

На каждый из лучей ставятся ролики. У ZONE 51 IMPULSE выполнены из пластика и покрыты полиуретаном для предотвращения образования повреждений на половом покрытии, диаметр 75 мм.

ZONE 51 IMPULSE

В центре крестовины монтируется газлифт 4-класса, на который следующим шагом переносится сиденье.

ZONE 51 IMPULSE

Здесь используется мультифункциональный механизм топ-ган. Он поддерживает качание и регулировку высоты расположения. Устанавливается он на внутренней стороне сиденья, для определения правильной ориентации нанесена маркировка.

ZONE 51 IMPULSE

Спинка соединяется через расположенные по краям металлические пластины. В комплекте есть необходимый ключ для затягивания винтов. Далее все закрывается пластиковой декоративной заглушкой.

ZONE 51 IMPULSE

Внешний вид

Ранее в «Лаборатории» мы проводили тестирование нескольких массажных накидок, которые также можно было устанавливать и на игровые кресла, здесь же в отличие от такой эксплуатации, вибро-массажная система общий элемент конструкции. Не будет съезжать во время эксплуатации и не мешается в повседневном использовании.

ZONE 51 IMPULSE

Часть массажных роликов находится в спинке, а другая в шейной подушке, которая здесь несъёмная. Для нее предусмотрена регулировка по высоте расположения с помощью пульта.

ZONE 51 IMPULSE

Поясничная подушка съемная, ее положение выставляется вручную. При проведении процедуры массажа снимается.

ZONE 51 IMPULSE

Интеграцию с вибро-массажной системой в ZONE 51 IMPULSE провели так что внешне кресло выглядит как традиционное игровое. Это не те массивные решения, которые могли видеть в торговых центрах.

ZONE 51 IMPULSE

Не пострадала мобильность и удобство эксплуатации. Из условных ограничений можно отметить только необходимость подключения комплектного блока питания к розетке при проведении массажа. Тут не обойтись внешней батарейкой, работа подогрева, вибрационного механизма разрядила бы ее быстро.

ZONE 51 IMPULSE

Он здесь съемный. Хранить можно вместе с комплектным пультом в кармашке на тыльной части спинки.

ZONE 51 IMPULSE

Пульт питания проводной. Выполнен в виде компактного блока из пластика черного цвета с набором сенсорных кнопок. Маркировка на кнопки и индикаторы приведена на русском языке. С помощью них можно включать массаж шеи, выставлять положение подушки, включать массаж плечей, спины и поясницы в отдельности. Активировать точечный массаж и виброподушку, изменить интенсивность, задать таймер,

ZONE 51 IMPULSE

Для игрового кресла у ZONE 51 IMPULSE внешний вид строгий с преобладанием темных цветов. Тут сочетается черные и серые цвета, немного выделяется только логотип бренда вышитый желтыми нитками.

ZONE 51 IMPULSE

Форма напоминает «гоночный ковш». Спинка высотой 900 мм и шириной 590 мм идет с выраженными боковинами и изгибом.

ZONE 51 IMPULSE

Сиденье широкое, с удобной посадкой. Глубина 400 мм, ширина 500 мм. Края немного приподняты, при этом отметим что это цельный элемент, без скрытых ниш, которые часто встречаются в креслах в местах стыках, подверженных сбору пыли.

ZONE 51 IMPULSE

Под сиденьем справа и слева находятся рычаги. Один из которых отвечает за изменение высоты расположения сиденья от пола с диапазоном до 135 мм, второй за блокировку качания, а третий за наклон спинки.

ZONE 51 IMPULSE

Подлокотники изначально были зафиксированы на сиденье. Для них можно менять высоту размещения. Рабочая поверхность из полиуретана.

Тесты

ZONE 51 IMPULSE поддерживает шесть различных режимов массажа, а также функции вибромассажа и нагрева. Владелец сможет выбирать зоны в которых будет проводиться массаж, это шея, поясница, спина и ягодицы. За массаж в трех первых зонах отвечают специальные ролики, в сиденье находится виброподушка.

ZONE 51 IMPULSE

Проведение процедур можно совмещать с работой за ПК, во время игр или при просмотре свежей серии сериала. Включение массажа позволяет проработать разные группы мышцы, снизить напряжение и усталость. Такой тип массажа улучшает обмен веществ, приводит мышцы в тонус.

ZONE 51 IMPULSE

Есть поддержка точечного массажа шиацу, применяемый в китайской медицине и воздействующий на акупунктурные точки, оказывая положительное влияние на работу внутренних органов.

ZONE 51 IMPULSE

Посадка в кресле комфортная. Эксплуатировали его активно более месяца с момента сборки и до публикации обзора в качестве основного в офисе, массажный элемент за это время использовался очень часто. Оно помогло избавиться от проблем с шеей и спиной.

ZONE 51 IMPULSE

При чем проводить массаж можно как сидя, так и в полуоткинутом положении.

ZONE 51 IMPULSE

ZONE 51 IMPULSE обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 IMPULSE – топовое игровое кресло с массажем, предлагающее шесть различных режимов, выбор зон для массажа, подогревом и выполненное в эргономичном корпусе с надежной стальной рамой. Отличный вариант для тех кто хочет совместить ежедневную работу, время в играх с полезным для здоровья.
ZONE 51 IMPULSE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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