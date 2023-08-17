Обзор ZONE 51 IMPULSE. Топовое игровое кресло с массажем…

Очень часто при работе за ПК или тем более во время игр проходит много времени и здесь важно обеспечить себе комфорт и удобство. Изучаемое сегодня кресло ZONE 51 IMPULSE помимо эргономичной конструкции с системами регулировок, оснащено массажной системой с подогревом и шестью различными режимами.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона черного цвета с нанесенным логотипом бренда. Вес ее составляет 32 килограмма.

Комплект помимо составных частей включает руководство пользователя, блок питания с евровилкой, поясничную подушку, а также винты и Г-образный ключ.

Сборка

Перед началом эксплуатации необходимо будет его собрать. Разобрать с этапами сборки поможет комплектная инструкция, посторонняя помощь не потребуется.

Крестовина с пятью лучами выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. С внутренней стороны лучей есть дополнительное усиливающее ребро.

На каждый из лучей ставятся ролики. У ZONE 51 IMPULSE выполнены из пластика и покрыты полиуретаном для предотвращения образования повреждений на половом покрытии, диаметр 75 мм.

В центре крестовины монтируется газлифт 4-класса, на который следующим шагом переносится сиденье.

Здесь используется мультифункциональный механизм топ-ган. Он поддерживает качание и регулировку высоты расположения. Устанавливается он на внутренней стороне сиденья, для определения правильной ориентации нанесена маркировка.

Спинка соединяется через расположенные по краям металлические пластины. В комплекте есть необходимый ключ для затягивания винтов. Далее все закрывается пластиковой декоративной заглушкой.

Внешний вид

Ранее в «Лаборатории» мы проводили тестирование нескольких массажных накидок, которые также можно было устанавливать и на игровые кресла, здесь же в отличие от такой эксплуатации, вибро-массажная система общий элемент конструкции. Не будет съезжать во время эксплуатации и не мешается в повседневном использовании.

Часть массажных роликов находится в спинке, а другая в шейной подушке, которая здесь несъёмная. Для нее предусмотрена регулировка по высоте расположения с помощью пульта.

Поясничная подушка съемная, ее положение выставляется вручную. При проведении процедуры массажа снимается.

Интеграцию с вибро-массажной системой в ZONE 51 IMPULSE провели так что внешне кресло выглядит как традиционное игровое. Это не те массивные решения, которые могли видеть в торговых центрах.

Не пострадала мобильность и удобство эксплуатации. Из условных ограничений можно отметить только необходимость подключения комплектного блока питания к розетке при проведении массажа. Тут не обойтись внешней батарейкой, работа подогрева, вибрационного механизма разрядила бы ее быстро.

Он здесь съемный. Хранить можно вместе с комплектным пультом в кармашке на тыльной части спинки.

Пульт питания проводной. Выполнен в виде компактного блока из пластика черного цвета с набором сенсорных кнопок. Маркировка на кнопки и индикаторы приведена на русском языке. С помощью них можно включать массаж шеи, выставлять положение подушки, включать массаж плечей, спины и поясницы в отдельности. Активировать точечный массаж и виброподушку, изменить интенсивность, задать таймер,

Для игрового кресла у ZONE 51 IMPULSE внешний вид строгий с преобладанием темных цветов. Тут сочетается черные и серые цвета, немного выделяется только логотип бренда вышитый желтыми нитками.

Форма напоминает «гоночный ковш». Спинка высотой 900 мм и шириной 590 мм идет с выраженными боковинами и изгибом.

Сиденье широкое, с удобной посадкой. Глубина 400 мм, ширина 500 мм. Края немного приподняты, при этом отметим что это цельный элемент, без скрытых ниш, которые часто встречаются в креслах в местах стыках, подверженных сбору пыли.

Под сиденьем справа и слева находятся рычаги. Один из которых отвечает за изменение высоты расположения сиденья от пола с диапазоном до 135 мм, второй за блокировку качания, а третий за наклон спинки.

Тесты

Подлокотники изначально были зафиксированы на сиденье. Для них можно менять высоту размещения. Рабочая поверхность из полиуретана.ZONE 51 IMPULSE поддерживает шесть различных режимов массажа, а также функции вибромассажа и нагрева. Владелец сможет выбирать зоны в которых будет проводиться массаж, это шея, поясница, спина и ягодицы. За массаж в трех первых зонах отвечают специальные ролики, в сиденье находится виброподушка.

Проведение процедур можно совмещать с работой за ПК, во время игр или при просмотре свежей серии сериала. Включение массажа позволяет проработать разные группы мышцы, снизить напряжение и усталость. Такой тип массажа улучшает обмен веществ, приводит мышцы в тонус.

Есть поддержка точечного массажа шиацу, применяемый в китайской медицине и воздействующий на акупунктурные точки, оказывая положительное влияние на работу внутренних органов.

Посадка в кресле комфортная. Эксплуатировали его активно более месяца с момента сборки и до публикации обзора в качестве основного в офисе, массажный элемент за это время использовался очень часто. Оно помогло избавиться от проблем с шеей и спиной.

При чем проводить массаж можно как сидя, так и в полуоткинутом положении.

ZONE 51 IMPULSE обзор

Итоги

ZONE 51 IMPULSE – топовое игровое кресло с массажем, предлагающее шесть различных режимов, выбор зон для массажа, подогревом и выполненное в эргономичном корпусе с надежной стальной рамой. Отличный вариант для тех кто хочет совместить ежедневную работу, время в играх с полезным для здоровья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".