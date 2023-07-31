Обзор ZONE 51 PLATFORM Ambilight 120. Добротный игровой стол с фоновой подсветкой

Владелец получает стол упакованным сразу в две коробки из окрашенного в черный цвет транспортировочного картона с логотипом бренда. В одной из них находится столешница.
Во второй вся необходимая фурнитура, составные части каркаса, корзина, ножки, , светодиодная лента, пульт ДУ и руководство пользователя.
Начали процесс сборки с соединения опорной штанги. Выполнена она из металла толщиной 2 мм, окрашенного в черный цвет порошковой краской. Состоит из двух элементов.
К ней по краям соединяются стойки.
С основания к ним продольные ножки.
Для регулировки под неровности пола есть дополнительные винтовые барашки.
Собранный каркас крепится к внутренней стороне столешницы.
С этой же стороны ставятся уголки под светодиодную ленту. Расположены они с двух сторон стола.
В центральной части корзина для кабелей и сетевого фильтра.
Передняя сторона столешницы ровная, края закруглены. В тыльной части по центру вырез, который будет полезен для подвода питающих и интерфейсных кабелей.
Это же учтено и в месте расположения корзины с внутренней стороны столешницы. В ней можно будет поместить сетевой фильтр, собрать лишнюю длину кабелей.
Ширина столешницы составляет 120 сантиметров. Также доступна версия этого стола с шириной 140 сантиметров. Глубина 60 сантиметров.
Со стороны стены на уголках находятся светодиодные ленты с ARGB-подсветкой. Питать и управлять ей можно двумя способами. По умолчанию это комплектный контролер с ИК-приемником и пультом ДУ, подключаемый к USB, например, свободный разъем на системном блоке или внешняя батарейка.
Вместо него можно подключить этот разъем к материнской плате с ARGB-разъемом, синхронизировав ее эффекты и цвет с остальными компонентами.
Высота его фиксированная, составляет 75 сантиметров. Но в пределах примерно 1 сантиметра можно увеличить с помощью поворотных барашков, отвечающих за выставление по уровню.
У стола приятное тактильно покрытие. На нем можно эксплуатировать мышку без дополнительного покрытия, не испытывая проблем с точностью работы сенсора. При этом оно устойчиво и прочное, за время эксплуатации в течение нескольких недель не столкнулись с появлением царапин.
Стоит стол устойчиво, не раскачивается в любом из направлений. При облокачивании по центру столешница не прогибалась. Пластиковые ножки не создавали проблем при установке на пол из ламината. Реализация подсветки на этом столе понравилась. В ночное время она создает фоновое свечение на стене, не бьет в глаза. Использование же ARGB дает возможность детализированной кастомизации.