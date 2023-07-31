Обзор ZONE 51 PLATFORM Ambilight 120. Добротный игровой стол с фоновой подсветкой

Если в случае консолей геймеры могут обойтись удобным креслом и телевизором, то для ПК-геймеров просто необходим компьютерный стол. Он должен быть прочным, с удобной высотой, длиной и шириной, позволяющей разместить нужное количество мониторов и периферию. Изучаемый сегодня стол ZONE 51 PLATFORM Ambilight 120 сможет похвастать подсветкой на стену, системой кабель-менеджмента, широкой столешницей и надежным покрытием. Эта модель сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Владелец получает стол упакованным сразу в две коробки из окрашенного в черный цвет транспортировочного картона с логотипом бренда. В одной из них находится столешница.

Во второй вся необходимая фурнитура, составные части каркаса, корзина, ножки, , светодиодная лента, пульт ДУ и руководство пользователя.

ZONE 51 PLATFORM Ambilight 120 обзор

Сборка

В инструкции подробно описаны все этапы сборки. Провести ее можно самостоятельно без посторонней помощи. Все необходимые типы отверток есть в комплекте.

Начали процесс сборки с соединения опорной штанги. Выполнена она из металла толщиной 2 мм, окрашенного в черный цвет порошковой краской. Состоит из двух элементов.

К ней по краям соединяются стойки.

С основания к ним продольные ножки.

Для регулировки под неровности пола есть дополнительные винтовые барашки.

Собранный каркас крепится к внутренней стороне столешницы.

С этой же стороны ставятся уголки под светодиодную ленту. Расположены они с двух сторон стола.

Внешний вид

В центральной части корзина для кабелей и сетевого фильтра.Столешница ZONE 51 PLATFORM Ambilight 120 выполнена из МДФ с водостойкой пластиковой отдельной с текстурой под карбон. Выглядит максимально презентабельно.

Передняя сторона столешницы ровная, края закруглены. В тыльной части по центру вырез, который будет полезен для подвода питающих и интерфейсных кабелей.

Это же учтено и в месте расположения корзины с внутренней стороны столешницы. В ней можно будет поместить сетевой фильтр, собрать лишнюю длину кабелей.

Ширина столешницы составляет 120 сантиметров. Также доступна версия этого стола с шириной 140 сантиметров. Глубина 60 сантиметров.

Со стороны стены на уголках находятся светодиодные ленты с ARGB-подсветкой. Питать и управлять ей можно двумя способами. По умолчанию это комплектный контролер с ИК-приемником и пультом ДУ, подключаемый к USB, например, свободный разъем на системном блоке или внешняя батарейка.

Вместо него можно подключить этот разъем к материнской плате с ARGB-разъемом, синхронизировав ее эффекты и цвет с остальными компонентами.

Тесты

Высота его фиксированная, составляет 75 сантиметров. Но в пределах примерно 1 сантиметра можно увеличить с помощью поворотных барашков, отвечающих за выставление по уровню.ZONE 51 PLATFORM Ambilight 120 рассчитан под типовое рабочее место, для сеттинга из одного 24-32 дюймового монитора или двух мониторов диагоналями 24 или 27. С одним монитором осталось достаточно свободного места для размещения консоли PlayStation 5 и блока зарядки для геймпадов, при этом системный блок располагался под столом.

У стола приятное тактильно покрытие. На нем можно эксплуатировать мышку без дополнительного покрытия, не испытывая проблем с точностью работы сенсора. При этом оно устойчиво и прочное, за время эксплуатации в течение нескольких недель не столкнулись с появлением царапин.

Итоги

Стоит стол устойчиво, не раскачивается в любом из направлений. При облокачивании по центру столешница не прогибалась. Пластиковые ножки не создавали проблем при установке на пол из ламината. Реализация подсветки на этом столе понравилась. В ночное время она создает фоновое свечение на стене, не бьет в глаза. Использование же ARGB дает возможность детализированной кастомизации.ZONE 51 PLATFORM Ambilight 120 – добротный игровой стол под сеттинг из 1-2 мониторов с фоновой подсветкой, системой кабель-менеджмента, надежным покрытием столешницы под карбон. Удобное расположение мониторов и периферии, устойчивое к царапинам покрытие, аккуратный подвод кабелей, возможность синхронизации подсветки с остальными компонентами, каркас из металла с порошковым покрытием.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".