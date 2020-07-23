Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплением

Не так давно мы рассматривали компактный видеорегистартор iBOX Epic WiFi GPS с модулем, фиксирующим скорость и маршрут. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, поделимся опытом эксплуатации iBOX Cross WiFi, который предлагает схожий набор опций и преимуществ за исключением GPS.

iBOX Cross WiFi обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4 499 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Как и в старшей версии, используется быстросъемное магнитное крепление, фиксируемое на стекле при помощи двухстороннего скотча. Магнитное крепление более надежный способ фиксации, обеспечивает простой и быстрый съем и установку. Возможность изменения угла горизонта регулируется.

iBOX Cross WiFi фиксируется плотно. При движении по неровным дорогам не дребезжит. Картинка четкая.

Разъем подачи питания расположен на боковой грани, что позволяет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Длина кабеля с запасом. Есть сквозной USB-разъем для зарядки смартфона или подачи питания на дополнительное устройство.

На стороне водителя 1.5-дюймовый дисплей высокого разрешения. Изображение четкое. С помощью экрана можно контролировать угол съемки и просматривать отснятые файлы.

Под экраном группа кнопок, отвечающих за управление. Также дополнительные на боковых гранях. Управление интуитивное.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Исключен риск самопроизвольного извлечения накопителя из разъема.

Настройки

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально производит приятное впечатление.Задав цикл и разрешение с экрана видеорегистратора iBOX Cross WiFi можно провести детальные настройки съемки. Откорректировать дополнительные параметры.

Задать имя и пароль беспроводной сети. Отформатировать карту памяти.

Софт

Активировав точку доступа Wi-Fi, пользователь получает возможность дистанционно подключиться к видеорегистратору с помощью приложения. В главном окне предлагается просмотреть изображение с камеры, сделать снимок.

Доступен архив отснятых файлов. Выбранные можно удалить или загрузить в память смартфона, создав копию важного файла.

Предлагаются базовые настройки.

Тесты

Дневная съемка iBOX Cross WiFi

Обеспечивается безинтервальная съемка в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Связка из процессора GP5168 с матрицей F37. Шестислойная оптика с углом 170 градусов.

Ночная съемка iBOX Cross WiFi

Ролики с высокой резкостью и детализацией. Номерные знаки читаемы.

Итоги по iBOX Cross WiFi

iBOX Cross WiFi – видеорегистартор с поддержкой дистанционного переноса файлов на смартфон, работающий на базе iOS и Android. Помимо этого, предлагается удобное быстросъемное крепление, широкий угол обзора и возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.