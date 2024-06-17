Радар для велосипеда со стоп-сигналом. Обзор iGPSport SR30…

Рассмотрим продвинуты радар iGPSport SR30, совмещенный со стоп сигналом. Он может связываться со смартфоном по Bluetooth, а также входит в экосистему производителя с подключением к велокомпьютеру.

Комплектация

Комплект включает ремешок, зарядный кабель, крепление на подседельный штырь и аэродинамический вариант, резиновые кабели, руководство пользователя. Собрано в компактной коробке с общей информацией по характеристикам.

Внешний вид

Для фиксации на подседельной трубке в комплекте идет площадка в которую фара ставится поворотом на 90 градусов. Соединение плотное, даже при большой тряске она не меняет свое положение. Прижимается при помощи прорезиненного вкладыша на два вида исполнения и резиновым кольцом, а также дополнительно можно будет подвязать ремешком.

Фара выполнена в корпусе из прочного пластика. вытянутая форма с закругленными боковыми гранями. Защищена от воды по стандарту IPx7. Зарядный USB-C расположен под заглушкой.

На верхней его грани механическая кнопка, отвечающая за переключение режимов работы и включение. По периметру дополнительная зона с подсветкой. За свет тут отвечает два ярких светодиода, которые распространяют его в три направления. Доступно шесть различных режимов.

Оснащен аккумулятором, который в зависимости от активности дает до 20 часов автономной работы. iGPSport SR30 помимо велокомпьютеров этого производителя может использовать и с другими решениями, поддерживающими протокол ANT+. Связывание проходит быстро, за время нескольких дней эксплуатации проблем с синхронной работой не было.

Рассмотрим на примере iGS630S, помимо корректировки яркости и режима, на экран выводится информация по наличию автомобилей позади велосипеда. Он контролирует на расстоянии около 100 метров с углом в 20 градусов, захватывая две полосы движения.

Софт

При сокращении расстояния между автомобилем и велосипедом издается звуковое и визуальное предупреждение.Детальное управление идет через приложение. Первом шагом обновили прошивку. Далее опции управления представлены списком. В настройках можно посмотреть настройки вывода предупреждений, здесь же приведена примерная схема контроля.

Отдельно управляется подсветка и ее автоматический перевод в актуальный режим, перевод в сон и совместная работа в группе.

Итоги

iGPSport SR30 – продвинутый радар со стоп-сигналом для поездок на шоссе и дорогах общего пользования. Высокое качество исполнения, длительное время автономной работы и зарядка через USB-C, простота подключения и надежное крепление.