Умный стоп-сигнал для велосипеда. Обзор iGPSport TL30

В ходе нескольких недель мы активно эксплуатировали и изучали целый ряд аксессуаров. Начнем мы с умной задней фары iGPSport TL30, которой можно управлять со смартфона и связывать с велокомпьютером.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке, на боковой стороне которой ключевые данные по особенностям исполнения. С обратной код для загрузки приложения. Комплект включает фару, подседельное крепление и несколько резиновых колец, кабель для зарядки, инструкцию.

Внешний вид

Выполнен фара в компактном корпусе, но для таких габаритов она достаточно ярко светит. Выполнен корпус из пластика с основанием и прозрачной крышкой.

На верхней грани механическая кнопка отвечающая за включение, сопряжение и смену режимов работы. Данная фара поддерживает шесть различных эффектов.

С обратной стороны корпуса клипса для установки в крепеж и пара медных контактов с магнитной фиксацией. Установлен емкий аккумулятор, кобальт-литий-ионового типа. Работает фонарь беспрерывно до 40 часов в зависимости от яркости и режима. На борту Bluetooth для связи со смартфоном и компьютером, а также датчик ускорения.

За свечение в iGPSport TL30 отвечает сразу десять светодиодов. Один в центре и остальные по периметру. Крышка выполняет функцию линзы рассеивая этот свет и делая его ярким по центру.

Софт

Для управления на телефон загружается приложение iGPSPORT Ride. Соединение проходит с помощью Bluetooth. В приложении можно актуализировать прошивку, задать один из режимов работы. Выставить яркость и скорость эффекта, создав собственный эффект.

Можно включить датчик ускорения, синхронизацию с велокомпьютером, задать умную яркость в зависимости от времени дня и погоды.

Связь с велокомпьютером позволит синхронизировать поведение стоп-сигнала. При езде в группе работа может идти совместно.

Итоги

iGPSport TL30 – умный стоп-сигнал для велосипеда, который можно подключать к смартфону и велокомпьютеру. Отличный вариант для обеспечения личной безопасности при движении на дорогах общего пользования.
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