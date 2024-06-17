Продвинутый велокомпьютер. Обзор iGPSport iGS630S…

На обратной стороне под заглушкой находится разъем USB-C, используемый для зарядки. Защиты от пыли и воды по стандарту IPX7.
По боковым сторонам распределены механические кнопки управления. Нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные сработки. Для удобства маркировка, соответствующая их местоположению на лицевой стороне.
Большую же часть площади занимает цветной экран. Наши тестовые заезды проходили при разной погоде и в разное время, изображение всегда оставалось контрастным. На верхней грани датчик освещенности, автоматически управляющий яркостью подсветки.
Есть несколько вариантов оформления выводимой на экран информации. Это как стартовый экран с ключевыми виджетами, а также подробные данные с мониторингом активности, данными по маршруту и другим важным параметрам. Тут более 150 различных видов данных.
iGPSport iGS630S автоматически ставит тренировку на паузу при остановке, переводит в режим сна без активности и автоматически запускается после начала движения.
При построении маршрута у него высока точность позиционирования. Может помочь перестроить маршрут при сходе с него, при этом все работает автономно.
Мягкий ремень является изначально предустановлен на датчик. Это прорезиненный ремешок с регулируемой степенью обхвата. Корпус легок, выполнен в духе минимализма. На его лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор, в зависимости от нахождения в зоне нагрузки подсветка меняет свой цвет. С внутренней стороны группа контактов для подключения к комплектному зарядному кредлу.
Он также сопровождается приложением для детальной настройки, выбора верхней границы для пульса, настройки спортивного режима. Как показала практика эксплуатации его точность выше, чем у умных часов и браслетов. Его можно использовать для постоянного контроля пульса по время тренировки.
iGPSport iGS630S поддерживает соединение со смартфоном. Приложение будет полезно для создания собственных экранов с выбором нужной для пользователя информации, выбора приложений которые могут присылать уведомления, настройки сенсоров.
Здесь же выбирается метрическая система, время на перевод в режим сна и паузу. Просмотр данных по треку маршрутов, калибровка и прочие параметры.