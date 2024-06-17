Продвинутый велокомпьютер. Обзор iGPSport iGS630S…

При рассмотрении умной фары и радара отмечали важную составляющую с совместной работой с велокомпьютером. Тесты мы вели с обновленным iGPSport iGS630S, который и рассмотрим сейчас детально вместе с датчиком сердечного ритма HR70, совместно работающим с ним. Ключевыми отличиями в сравнением с оригинальной версии стало увеличение времени автономной работы на 30%, скорости зарядки до 50%, улучшения качества приема спутников во всех доступных навигационных системах, расширение объема памяти вдвое, оптимизации по оффлайн навигации и пользовательскому интерфейсу, добавлены тренировки в помещении и расширен комплект.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. На ее обратной стороне подробная информация по характеристикам и QR-кодом для загрузки. Комплект включает крепление на руль M80, ключ, крепление на руль с резиновыми кольцами, USB-C кабель, ремень на руку, руководство пользователя.

Внешний вид

Велокомпьютер выполнен в компактном и плотно собранном корпусе. Весит 97 граммов, это подходящий вариант как для крепления на руле, так и ношения на руке. Задняя крышка с матовым покрытием, цепкая.

На обратной стороне под заглушкой находится разъем USB-C, используемый для зарядки. Защиты от пыли и воды по стандарту IPX7.

По боковым сторонам распределены механические кнопки управления. Нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные сработки. Для удобства маркировка, соответствующая их местоположению на лицевой стороне.

Большую же часть площади занимает цветной экран. Наши тестовые заезды проходили при разной погоде и в разное время, изображение всегда оставалось контрастным. На верхней грани датчик освещенности, автоматически управляющий яркостью подсветки.

Есть несколько вариантов оформления выводимой на экран информации. Это как стартовый экран с ключевыми виджетами, а также подробные данные с мониторингом активности, данными по маршруту и другим важным параметрам. Тут более 150 различных видов данных.

iGPSport iGS630S автоматически ставит тренировку на паузу при остановке, переводит в режим сна без активности и автоматически запускается после начала движения.

iGPSport HR70

При построении маршрута у него высока точность позиционирования. Может помочь перестроить маршрут при сходе с него, при этом все работает автономно.Тестирование вели с монитором сердечного ритма iGPSPORT HR70, подключаемый беспроводным способом к велокомпьютеру. Поставляется он в компактной коробке в которой помимо датчика с ремешком идет зарядный кабель и инструкция по эксплуатации.

Мягкий ремень является изначально предустановлен на датчик. Это прорезиненный ремешок с регулируемой степенью обхвата. Корпус легок, выполнен в духе минимализма. На его лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор, в зависимости от нахождения в зоне нагрузки подсветка меняет свой цвет. С внутренней стороны группа контактов для подключения к комплектному зарядному кредлу.

Софт

Он также сопровождается приложением для детальной настройки, выбора верхней границы для пульса, настройки спортивного режима. Как показала практика эксплуатации его точность выше, чем у умных часов и браслетов. Его можно использовать для постоянного контроля пульса по время тренировки.

iGPSport iGS630S поддерживает соединение со смартфоном. Приложение будет полезно для создания собственных экранов с выбором нужной для пользователя информации, выбора приложений которые могут присылать уведомления, настройки сенсоров.

Здесь же выбирается метрическая система, время на перевод в режим сна и паузу. Просмотр данных по треку маршрутов, калибровка и прочие параметры.

Итоги

iGPSport iGS630S – продвинутая версия велокомпьютера, которую можно смело отнести к лучшему решению среди доступных официально на российском рынке. Его возможностей с запасом как для начинающих велосипедистов, так и профессионалов. Универсальное и выверенное временем решение.