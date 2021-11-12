Обзор nJoy Horus Plus 600 (PWUP-LI060H1-AZ01B). Линейно-интерактивный ИБП для офиса

Продолжая изучение актуальной модельной линейки источников бесперебойного питания, в центре внимания сегодня будет nJoy Horus Plus 600. При невысокой стоимости, для такого типа устройств, он оснащен LCD-дисплеем с подсветкой, системой автоматической перезагрузки и регулировки напряжения, а также дает возможность управления через программное обеспечение.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4690 рублей.Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон международного образца и USB-кабель.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного пластика традиционной формы. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

В целом внешний вид характерен для офисной техники. Отсутствие броских элементов позволяет использовать в разном интерьере.

На тыльной стороне кнопка ручного перезапуска, USB-разъем, сквозная телефонная розетка и две розетки CEE-7 Schuko (евророзетка).

Для упрощения подключения характерных для ПК и мониторов кабелей питания, они повернуты на 45 градусов. Так вилка не перекрывает соседнюю розетку.

Наличие сквозной розетки для подключения факса или проводного телефона, актуально в условиях эксплуатации на рабочем месте. Выведенный здесь USB-разъем задействуется для подключения к ПК и последующего управления с помощью ПО.

На лицевой стороне nJoy Horus Plus 600 кнопка для запуска системы. В верхней зоне LCD-дисплей с подсветкой.

С него можно контролировать о текущем режиме работы, данные по входному и выходному напряжению.

Выводятся данные по текущей нагрузке. А данная модель рассчитана на выходную мощность до 360 Вт. В этот лимит укладывается монитор и ПК с видеокартой начального уровня.

Софт

Просмотр данных по текущему уровню заряда батереи в процентах. Оснащается он аккумулятором GP07122L.Для управления и просмотра данных с помощью ПО необходимо подключение USB-кабелем. Оформлена программа в виде веб-интерфейса. Полная локализация под русскоязычных пользователей.

В главном окне выводится рабочая схема в зависимости от текущего режима работы. С этого экрана удобно смотреть выходную и входную информацию, данные по батареи и самому ИБП.

Также ее можно вывести отдельно в виде графических панелей.

Есть графики с просмотром данных за интервал времени.

Включение и отключение вывода уведомлений звуком. Проведение тестирование батареи.

Это тестирование можно запланировать, задав дни и время.

Управление SMTP-сервером с отправкой данных.

Начинка

Есть простой по возможностям инструмент, позволяющий в условиях офиса получить доступ к управлению ИБП дистанционно задав IP-адрес и защитив панель связкой логин-пароль.Отдельного лючка для обслуживания или замены аккумулятора не предусмотрено, но и гарантийных пломб тоже нет. Внутренний отсек разделен на две камеры.

Основную площадь занимает аккумулятор с индексом GP07122L. Это 17.76 W.

Во второй камере находится трансформатор и печатная плата управления. Общее качество пайки и схемотехники высокое. Каких-либо заметных проблем выявлено не было.

Тесты

Итоги

nJoy Horus Plus 600 использовался нами дома, подключались связка из 34-дюймового монитора и системы с процессором Intel Core i5-10600K с видеокартой Gigabyte Radeon RX 6600. Согласно данным на экране при рендере в Adobe Premier нагрузка составляла 75%, в повседневных задачах сокращалась до 30-40%.При обрыве питания в сети, встроенный аккумулятор в обычной работе с таблицами и браузером давал около 9 минут автономной работы. Этого времени достаточно для завершения работы и сохранения открытых пакетов.Поддерживает стабилизацию напряжения, компенсируя падение или скачки в сети. Это увеличивает срок службы подключенной электроники и предотвращает повреждения при нестабильной работе электричества.nJoy Horus Plus 600 – можно рекомендовать как для эксплуатации дома, так и в офисе. Две евророзетки, автоматическая перезагрузка, информативный LCD-дисплей, аккуратный внешний вид, защита факса или телефона, ПО с подробными данными и настройками, удаленное управление в локальной сети.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".