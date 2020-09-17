Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией

Тестируемое сегодня игровое кресло ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор лицензировано футбольным клубом «СПАРТАК Москва». Оформлено оно в фирменных цветах, нанесена символика спортивного клуба. Заявленная для него максимальная нагрузка составляет 136 килограммов. В нем используется целый ряд конструктивных особенностей, характерных для решений топового сегмента.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Его же рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей. К моменту публикации уже находится в свободном доступе в российских магазинах.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация и сборка

Упаковано в коробку с нанесенными на боковые грани тематическими изображениями футбольного клуба. Здесь же находится наклейка с голограммой, подтверждающая выпуск по лицензии.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Как и другие игровые кресла, оно идет в разобранном виде. Внутри все надежно упаковано в отдельные пакеты и вспененный материал, предотвращающий получение повреждений при транспортировке. Для комплектных винтов предусмотрена угловая отвертка.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Общий комплект включает:
  • сиденье со спинкой,
  • две подушки,
  • газлифт 4 класса,
  • механизм топ-ган,
  • колесики и металлическая крестовина,
  • декоративные пластиковые накладки,
  • винты и шайбы.
Процесс сборки подробно описан в виде серии иллюстраций. Неспешная сборка займет 15-20 минут. Для начала ставим колесики на посадочные места в крестовине.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Следующим шагом устанавливается газлифт с декоративной накладкой.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Дальнейшую установку проще проводит с установленным на газлифт сиденьем. На него предварительно ставится механизм топ-ган. Присоединить с помощью винтов спинку. Крепежные пластины закрываются декоративными заглушками.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Остается установить подушки для упора поясницы и шеи. Крепятся они в ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор при помощи ремней. Положение можно будет регулировать.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Внешний вид

Вышло кресло в двух расцветках: красно-белое и красно-черное. Наиболее эффектно выглядит изучаемый нами вариант исполнения. Выглядит ярко и сочно.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Символика клуба нанесена на верхней части спинки с двух сторон. Она вышита нитками. Такое исполнение исключает стирание при активной эксплуатации. Также название клуба нанесено на подушку поясничного упора.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Внутренний каркас кресла выполнен из металла, обеспечивая высокую жесткость конструкции. Есть выраженная боковая поддержка, характерная для кресел гоночных автомобилей.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Верхняя часть спинки вогнута внутрь. Есть пара вырезов с пластиковым усилением. Основная рабочая сторона со строчкой ниткой в форме сетки из ромбов.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Основным материалом выступает износоустойчивая экокожа. Из этих же материалов выполнено сиденье. Внутри вспененный наполнитель.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Боковые ручки из мягкого полиуретана с текстурным рисунком. Предусмотрена возможность изменения высоты расположения и поворота в стороны.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Крестовина ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор выполнена полностью из металла. На внутренней стороне присутствуют ребра усиления.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Пять колесиков с нейлоновым покрытием. Диаметр 55 мм. На боковые зоны нанесено декоративная накладка в виде автомобильного диска.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Комплектуется механизмом топ-ган. Оно дает возможность регулировать угол наклона спинки. Поддерживается выбор степени свободы качания. Педаль для изменения высоты сиденья.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Газ-лифт четвертого класса. Оптимальный вариант среди доступных на сегодняшний день.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Тесты

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Кресло рассчитано на пользователей с большим весом. Рекомендованный до 120 кг, максимальный до 136 кг. Походит людям с высоким ростом. Посадка в нем удобная и комфортная.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Две подушки с регулируемым уровнем расположения. Одна в районе поясницы, вторая для шеи. Предлагаются все необходимые регулировки.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Спинка откидывается на 180 градусов. В максимально откинутом положении не перевешивает.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

Итоги по ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор – добротное игровое кресло, оформленное в фирменной стилистике футбольного клуба «СПАРТАК Москва». Понравится оно не только фанатам этого ФК, но и тем кому по вкусу яркий внешний вид. Надежная конструкция с металлическим каркасом и крестовиной, износоустойчивая экокожа с простым удалением накопившихся загрязнений, регулировки по наклону и высоте, изменяемая степень свободы раскачивания, две регулируемые подушки, колесики с тихим скольжением. Из ограничений отметим отсутствие регулировки подлокотников по вылету.
Комментарии и отзывы ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор
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