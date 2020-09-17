Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией

Тестируемое сегодня игровое кресло ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор лицензировано футбольным клубом «СПАРТАК Москва». Оформлено оно в фирменных цветах, нанесена символика спортивного клуба. Заявленная для него максимальная нагрузка составляет 136 килограммов. В нем используется целый ряд конструктивных особенностей, характерных для решений топового сегмента.

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор обзор

Его же рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей. К моменту публикации уже находится в свободном доступе в российских магазинах.

Комплектация и сборка

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упаковано в коробку с нанесенными на боковые грани тематическими изображениями футбольного клуба. Здесь же находится наклейка с голограммой, подтверждающая выпуск по лицензии.

Как и другие игровые кресла, оно идет в разобранном виде. Внутри все надежно упаковано в отдельные пакеты и вспененный материал, предотвращающий получение повреждений при транспортировке. Для комплектных винтов предусмотрена угловая отвертка.

сиденье со спинкой,

две подушки,

газлифт 4 класса,

механизм топ-ган,

колесики и металлическая крестовина,

декоративные пластиковые накладки,

винты и шайбы.

Общий комплект включает:Процесс сборки подробно описан в виде серии иллюстраций. Неспешная сборка займет 15-20 минут. Для начала ставим колесики на посадочные места в крестовине.

Следующим шагом устанавливается газлифт с декоративной накладкой.

Дальнейшую установку проще проводит с установленным на газлифт сиденьем. На него предварительно ставится механизм топ-ган. Присоединить с помощью винтов спинку. Крепежные пластины закрываются декоративными заглушками.

Остается установить подушки для упора поясницы и шеи. Крепятся они в ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор при помощи ремней. Положение можно будет регулировать.

Внешний вид

Вышло кресло в двух расцветках: красно-белое и красно-черное. Наиболее эффектно выглядит изучаемый нами вариант исполнения. Выглядит ярко и сочно.

Символика клуба нанесена на верхней части спинки с двух сторон. Она вышита нитками. Такое исполнение исключает стирание при активной эксплуатации. Также название клуба нанесено на подушку поясничного упора.

Внутренний каркас кресла выполнен из металла, обеспечивая высокую жесткость конструкции. Есть выраженная боковая поддержка, характерная для кресел гоночных автомобилей.

Верхняя часть спинки вогнута внутрь. Есть пара вырезов с пластиковым усилением. Основная рабочая сторона со строчкой ниткой в форме сетки из ромбов.

Основным материалом выступает износоустойчивая экокожа. Из этих же материалов выполнено сиденье. Внутри вспененный наполнитель.

Боковые ручки из мягкого полиуретана с текстурным рисунком. Предусмотрена возможность изменения высоты расположения и поворота в стороны.

Крестовина ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор выполнена полностью из металла. На внутренней стороне присутствуют ребра усиления.

Пять колесиков с нейлоновым покрытием. Диаметр 55 мм. На боковые зоны нанесено декоративная накладка в виде автомобильного диска.

Комплектуется механизмом топ-ган. Оно дает возможность регулировать угол наклона спинки. Поддерживается выбор степени свободы качания. Педаль для изменения высоты сиденья.

Газ-лифт четвертого класса. Оптимальный вариант среди доступных на сегодняшний день.

Тесты

Кресло рассчитано на пользователей с большим весом. Рекомендованный до 120 кг, максимальный до 136 кг. Походит людям с высоким ростом. Посадка в нем удобная и комфортная.

Две подушки с регулируемым уровнем расположения. Одна в районе поясницы, вторая для шеи. Предлагаются все необходимые регулировки.

Спинка откидывается на 180 градусов. В максимально откинутом положении не перевешивает.

Итоги по ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор

ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор – добротное игровое кресло, оформленное в фирменной стилистике футбольного клуба «СПАРТАК Москва». Понравится оно не только фанатам этого ФК, но и тем кому по вкусу яркий внешний вид. Надежная конструкция с металлическим каркасом и крестовиной, износоустойчивая экокожа с простым удалением накопившихся загрязнений, регулировки по наклону и высоте, изменяемая степень свободы раскачивания, две регулируемые подушки, колесики с тихим скольжением. Из ограничений отметим отсутствие регулировки подлокотников по вылету.