Собор Нотр-Дам в Париже будет восстановлен в прежнем виде в соответствии с новой резолюцией, принятой Сенатом Франции. Голосование произошло после того, как пожар уничтожил международную достопримечательности . Резолюция Сената, которая должна быть перефразирована, чтобы соответствовать нижестоящему Национальному собранию, гласит, что знаменитый собор будет выглядеть «так же, как и раньше».

Несмотря на излияние дизайнерских идей, звезды, казалось, сориентировались на традиционную визуальную реакцию на бедствие с самого начала. Ностальгия по памятнику, впервые завершенному в 1345 году, накалилась.