Советы по выбору холодильника 2018

После обвала курса отечественной валюты холодильники вновь подорожали и приходится более тщательно подходить к их выбору. Если совсем недавно без проблем можно было приобрести отличный холодильник за 30 тысяч рублей, то сегодня холодильник отвечающий данной характеристике обойдется в 50 тысяч рублей. При этом в долларах цена осталась неизменной - 700-800 долларов США. В данной заметке мы предлагаем остановиться на критериях выбора холодильника в 2018-м году.

Во-первых, купленный в 2018-м году холодильник должен работать по технологии NoFrost, то есть не требовать ни разморозки, ни иметь склонность к запотеванию, образованию капель конденсата и т.д. Да, холодильники NoFrost имеют неприятную склонность сушить продукты, если вы их оставите открытыми или не уберете в специальный отсек для овощей/фруктов, для коблас/сыров. Но эта проблема решается покупкой целлофановых пакетов по цене 1 доллар США за 100 штук. Будете укрывать нарезанные продукты с тарелкой, убирать все в пакеты - не только сохраните свежесть продуктов, но и осуществите профилактику вони из холодильной камеры, которая всегда есть при хранении продуктов в обычных холодильниках без технологии NoFrost. Только холодильники NoFrost дадут вам возможность забыть об его обслуживании и подключив один раз его к розетке пользоваться им годами. Все остальные Pr-компании по рекламе холодильников без NoFrost связаны с попыткой убогих производителей продать свои дешевые холодильники начала прошлого века по ценам 21-го века.

Во-вторых, покупайте холодильник, который будет практически всегда на 70% заполнен. Если вы живете один врятли вы сможете заполнять 2-х метровый двухкамерный холодильник, как следствие, будете оплачивать счета за электричество за охлаждаемый воздух, который будет меняться вместе с открыванием двери холодильника.

В-третьих, приобретайте холодильники с гарантией от 3-х лет. Меньший срок гарантии говорит об использовании некачественных комплектующих, которые могут подвести производителя и он стремится побыстрее снять с себя гарантийные обязательства.